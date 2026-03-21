টিকট বঞ্চিত প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ বাসগৃহত অশোক সিংহল : বিজেপি ত্য়াগ নকৰে বিধায়কে

উত্তৰ অসমৰ পুৰণি বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা বুলি দাবী কৰি প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে ক'লে," মোৰ ৰিপ'ৰ্ট কাৰ্ড ভাল আছিল ।"

টিকট বঞ্চিত প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ বাসগৃহত অশোক সিংহল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 21, 2026 at 12:04 PM IST

বিশ্বনাথ চাৰিআলি : এতিয়া প্ৰতিটো দলতেই টিকট বঞ্চিতৰ ক্ষোভ । এই ক্ষোভৰ দাবানলে দহিছে শাসকীয় বিজেপি দলৰ টিকট প্ৰত্য়াশীসকলকো । দিশপুৰ সমষ্টিক লৈ অতুল বৰা (জ্য়েষ্ঠ) আৰু জয়ন্ত দাসে ৰাজহুৱাকৈ অসন্তুষ্টি ব্য়ক্ত কৰাৰ পাছত বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিচতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে । ৰিপ'ৰ্ট কাৰ্ড ভাল থকাৰ পিচতো এইবাৰ দলীয় টিকট কিয় নাপালে সেয়াহে বিধায়কগৰাকীৰ বাবে হৈ পৰিছে এক নুবুজা সাঁথৰ ।

অৱশ্য়ে এই ক্ষোভ প্ৰশমিত কৰিবলৈ বিধায়কগৰাকীৰ গৃহত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী তথা ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অশোক সিংহল । বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়কগৰাকীক বুজনি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰী সিংহল তেওঁৰ ওচৰত উপস্থিত হয় । অসন্তুষ্ট টিকট বঞ্চিত বিধায়কগৰাকীৰ সৈতে সিংহল বৈঠকত মিলিত হয় ।

টিকট বঞ্চিত প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ অসন্তুষ্ট (ETV Bharat Assam)

মোৰ ৰিপ'ৰ্ট কাৰ্ড ভাল আছিল :

উল্লেখ যে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা দুবাৰ বিধায়ক হোৱা প্ৰমোদ বৰঠাকুৰক টিকট নিদিয়াত এক সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । সমষ্টিটোৰ পৰা দুবাৰকৈ বিধায়ক হৈ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বাবে কাম কৰি যোৱা উত্তৰ অসমৰ একমাত্ৰ পুৰণি বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা বুলি নিজকে দাবী কৰি প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে কয়, "মোৰ ৰিপ'ৰ্ট কাৰ্ড ভাল হোৱাৰ পিচতো নেতৃত্বই কিয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে সেয়া এতিয়া এক নুবুজা সাঁথৰ । মই ১০ বছৰত বিশ্বনাথত সকলো কাম সততা আৰু নিষ্ঠাৰে কৰিলো । মোৰ ৰিপ'ৰ্ট কাৰ্ড ভাল আছিল । ছাৰ্ভে ৰিপ'ৰ্ট ভাল আছিল; কিন্তু মোৰ বাবে সাঁথৰ হৈ গ'ল যে সততা আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰাৰ পিছতো দলে মোক অফ কৰি কিয় বেলেগক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে ।"

বৰঠাকুৰৰ বাসগৃহত অশোক সিংহল :

বৰ্ষীয়ান বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে কয়, "মই ১৯৮৩ চনৰ পৰাই এই দলৰ বিচাৰ ধাৰাৰ লগত জড়িত হৈ আছো । উত্তৰাঞ্চলত মই আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা আছিলো । মোৰ এটাই প্ৰশ্ন যে কি যুক্তিত মোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন কৰিলে । " এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দলৰ নেতৃত্বৰ পৰা বিচৰাৰ পিচতেই মন্ত্ৰী অশোক সিংহল উপস্থিত হয় বিধায়ক বৰঠাকুৰৰ বাসগৃহত । অৱশ্য়ে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'লেও বিধায়কগৰাকীয়ে কিন্তু বিজেপি ত্য়াগ নকৰে বুলি স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰে ।

দুয়োগৰাকী নেতাৰ মতবিনিময়ৰ পিচত অশোক সিংহলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "প্ৰমোদ দা আমাৰ পুৰণি দলীয় কৰ্মী । আমাৰ দলে যি দায়িত্ব দিব তেওঁ সেই কাম কৰিবলৈ সাজু ।"

