জানো আহক নতুন বিধানসভা সমষ্টি পাকা-বেতবাৰীক

১৯৬৭ চনত গঠন হোৱা পূৰ্বৰ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰথম বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী এম নায়ক ।

PAKABETBARI CONSTITUENCY
জানো আহক পাকা-বেতবাৰী বিধানসভা সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)
বৰপেটা : ২০২৩ চনত ৪৬নং সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো বিলুপ্তি ঘটাই ২৫নং পাকা-বেতবাৰী সমষ্টি কৰা হয় ৷ সৰুক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিটোৱে স্বাধীনতাৰ পিছত অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল । ১৯৬৭ চনত গঠিত এই সমষ্টিটোৱে বহু দশক ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিনিধিত্ব লাভ কৰিছিল ।

ভৌগোলিক পৰিসীমা

পাকা-বেতবাৰী সমষ্টিৰ পূবে চেঙা আৰু বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টি । পশ্চিমে ভৱানীপুৰ-সৰভোগ বিধানসভা সমষ্টি আৰু মন্দিয়া সমষ্টি । উত্তৰে ভৱানীপুৰ-সৰভোগ বিধানসভা সমষ্টি আৰু দক্ষিণে বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টি ৷

Pakabetbari constituency
2023 চনত গঠন হয় পাকা-বেতবাৰী সমষ্টি (ETV Bharat Assam Graphics)

নিৰ্বাচনৰ ধাৰা

১৯৬৭ চনত গঠন হোৱাৰ পিছত সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰথম বিধায়ক হিচাপে এম নায়ক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ দ্বাৰা এই সমষ্টিটোত স্বতন্ত্ৰ ৰাজনীতিয়ে শক্তিশালী ভূমিকা লোৱাৰ আৰম্ভণি হয় ।

Pakabetbari constituency
সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam Graphics)

১৯৭২ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা কন্দৰ্প কুমাৰ দাস বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । আনহাতে, ১৯৭৮ চনত চিৰাজুল হক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে পুনৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ পিছত ১৯৮৩ চনত আমিৰ হামজা তালুকদাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় ।

১৯৮৫ চনত পুনৰবাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দীনবন্ধু চৌধুৰী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ১৯৯১ আৰু ১৯৯৬ চনত নিজামুদ্দিন খান ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী)ৰ পৰা একেৰাহে দুবাৰকৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় । এই সময়ছোৱাত সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিত বাওঁপন্থী ৰাজনীতিৰ শক্তিশালী উপস্থিতি লক্ষ্য কৰা যায় ।

আনহাতে, ২০০১ আৰু ২০০৬ চনত ডাঃ তাৰাপ্ৰসাদ দাস পুনৰবাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে দুবাৰকৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাত স্বতন্ত্ৰ ৰাজনীতিয়ে পুনৰ শক্তিশালী ভূমিকা লয় ৷ ইয়াৰে পৰা স্পষ্ট হয় যে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলে দলতকৈ ব্যক্তি আৰু কৰ্মক্ষমতাক অধিক গুৰুত্ব দিছিল ।

২০১১ চনত সমষ্টিটোত প্ৰৱেশ ঘটে এ আই ইউ ডি এফৰ । ২০১১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আলী হুছেইন অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট চমুকৈ এ আই ইউ ডি এফৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় ।

কিন্তু ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত একেৰাহে দুবাৰ সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখলত থাকে । এই দুয়োবাৰে জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় ।

১৯৬৭ চনৰ পৰা ২০২১ চনলৈ সৰুক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকল (দলসহ)

Pakabetbari constituency
প্ৰাক্তন বিধায়ক তাৰাপ্ৰসাদ দাস (ETV Bharat Assam)
Pakabetbari constituency
প্ৰাক্তন বিধায়ক আলী হুছেইন (ETV Bharat Assam)
Pakabetbari constituency
বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ (ETV Bharat Assam)
  1. ১৯৬৭ : এম নায়ক, নিৰ্দলীয়
  2. ১৯৭২ : কন্দৰ্প কুমাৰ দাস, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
  3. ১৯৭৮ : চিৰাজুল হক, নিৰ্দলীয়
  4. ১৯৮৩ : আমিৰ হামজা তালুকদাৰ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
  5. ১৯৮৫ : দীনবন্ধু চৌধুৰী, নিৰ্দলীয়
  6. ১৯৯১ : নিজামুদ্দিন খান, ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী)
  7. ১৯৯৬ : নিজামুদ্দিন খান, ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী)
  8. ২০০১ : ডাঃ তাৰাপ্ৰসাদ দাস, নিৰ্দলীয়
  9. ২০০৬ : ডাঃ তাৰাপ্ৰসাদ দাস, নিৰ্দলীয়
  10. ২০১১ : আলী হুছেইন, অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট
  11. ২০১৬ : জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
  12. ২০২১ : জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ

ভোটাৰৰ সংখ্যা

৪৬নং সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটোত ২০২১ চনত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ২,০০,৭৪৫ গৰাকী ৷ ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে ৭৭,০৪৫ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কল্পনা পাটোৱাৰীয়ে লাভ কৰিছিল ৪৭,৫০৪ টা ভোট ৷ ভোটৰ ব্যৱধান আছিল ২৯,৫৪১টা ৷

Pakabetbari constituency
পাকা-বেতবাৰী সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat Assam Graphics)

২০২৩ চনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ৪৬নং সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো বিলুপ্তি ঘটাই ২৫নং পাকা-বেতবাৰী সমষ্টি হয় ৷ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰনৰ পিছত সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো পাকা-বেতবাৰী হোৱাৰ পিছত সমষ্টিটোৰ ভৌগোলিক সীমাৰ লগতে জনসংখ্যাৰ সলনি হয় ৷

Pakabetbari constituency
উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)
Pakabetbari constituency
পৰিদৰ্শন বঙলা (ETV Bharat Assam)
Pakabetbari constituency
চৰকাৰী কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

২০২৬ চনত ২৫নং পাকা-বেতবাৰী সমষ্টিৰ আনুমানিক ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৬৭,৮৭৩ গৰাকী ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৩৮,৩৭৪ জন, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,২৯,৪৪৬ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ৩ গৰাকী ভোটাৰ আছে ৷

PAKABETBARI CONSTITUENCY
SARUKHETRI CONSTITUENCY
বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

