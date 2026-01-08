জানো আহক নতুন বিধানসভা সমষ্টি পাকা-বেতবাৰীক
১৯৬৭ চনত গঠন হোৱা পূৰ্বৰ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰথম বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী এম নায়ক ।
Published : January 8, 2026 at 5:54 PM IST
বৰপেটা : ২০২৩ চনত ৪৬নং সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো বিলুপ্তি ঘটাই ২৫নং পাকা-বেতবাৰী সমষ্টি কৰা হয় ৷ সৰুক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিটোৱে স্বাধীনতাৰ পিছত অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল । ১৯৬৭ চনত গঠিত এই সমষ্টিটোৱে বহু দশক ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিনিধিত্ব লাভ কৰিছিল ।
ভৌগোলিক পৰিসীমা
পাকা-বেতবাৰী সমষ্টিৰ পূবে চেঙা আৰু বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টি । পশ্চিমে ভৱানীপুৰ-সৰভোগ বিধানসভা সমষ্টি আৰু মন্দিয়া সমষ্টি । উত্তৰে ভৱানীপুৰ-সৰভোগ বিধানসভা সমষ্টি আৰু দক্ষিণে বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টি ৷
নিৰ্বাচনৰ ধাৰা
১৯৬৭ চনত গঠন হোৱাৰ পিছত সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰথম বিধায়ক হিচাপে এম নায়ক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ দ্বাৰা এই সমষ্টিটোত স্বতন্ত্ৰ ৰাজনীতিয়ে শক্তিশালী ভূমিকা লোৱাৰ আৰম্ভণি হয় ।
১৯৭২ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা কন্দৰ্প কুমাৰ দাস বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । আনহাতে, ১৯৭৮ চনত চিৰাজুল হক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে পুনৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ পিছত ১৯৮৩ চনত আমিৰ হামজা তালুকদাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় ।
১৯৮৫ চনত পুনৰবাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দীনবন্ধু চৌধুৰী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ১৯৯১ আৰু ১৯৯৬ চনত নিজামুদ্দিন খান ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী)ৰ পৰা একেৰাহে দুবাৰকৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় । এই সময়ছোৱাত সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিত বাওঁপন্থী ৰাজনীতিৰ শক্তিশালী উপস্থিতি লক্ষ্য কৰা যায় ।
আনহাতে, ২০০১ আৰু ২০০৬ চনত ডাঃ তাৰাপ্ৰসাদ দাস পুনৰবাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে দুবাৰকৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাত স্বতন্ত্ৰ ৰাজনীতিয়ে পুনৰ শক্তিশালী ভূমিকা লয় ৷ ইয়াৰে পৰা স্পষ্ট হয় যে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলে দলতকৈ ব্যক্তি আৰু কৰ্মক্ষমতাক অধিক গুৰুত্ব দিছিল ।
২০১১ চনত সমষ্টিটোত প্ৰৱেশ ঘটে এ আই ইউ ডি এফৰ । ২০১১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আলী হুছেইন অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট চমুকৈ এ আই ইউ ডি এফৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় ।
কিন্তু ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত একেৰাহে দুবাৰ সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখলত থাকে । এই দুয়োবাৰে জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় ।
১৯৬৭ চনৰ পৰা ২০২১ চনলৈ সৰুক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকল (দলসহ)
- ১৯৬৭ : এম নায়ক, নিৰ্দলীয়
- ১৯৭২ : কন্দৰ্প কুমাৰ দাস, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ১৯৭৮ : চিৰাজুল হক, নিৰ্দলীয়
- ১৯৮৩ : আমিৰ হামজা তালুকদাৰ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ১৯৮৫ : দীনবন্ধু চৌধুৰী, নিৰ্দলীয়
- ১৯৯১ : নিজামুদ্দিন খান, ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী)
- ১৯৯৬ : নিজামুদ্দিন খান, ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী)
- ২০০১ : ডাঃ তাৰাপ্ৰসাদ দাস, নিৰ্দলীয়
- ২০০৬ : ডাঃ তাৰাপ্ৰসাদ দাস, নিৰ্দলীয়
- ২০১১ : আলী হুছেইন, অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট
- ২০১৬ : জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
- ২০২১ : জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
ভোটাৰৰ সংখ্যা
৪৬নং সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটোত ২০২১ চনত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ২,০০,৭৪৫ গৰাকী ৷ ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে ৭৭,০৪৫ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কল্পনা পাটোৱাৰীয়ে লাভ কৰিছিল ৪৭,৫০৪ টা ভোট ৷ ভোটৰ ব্যৱধান আছিল ২৯,৫৪১টা ৷
২০২৩ চনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ৪৬নং সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো বিলুপ্তি ঘটাই ২৫নং পাকা-বেতবাৰী সমষ্টি হয় ৷ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰনৰ পিছত সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো পাকা-বেতবাৰী হোৱাৰ পিছত সমষ্টিটোৰ ভৌগোলিক সীমাৰ লগতে জনসংখ্যাৰ সলনি হয় ৷
২০২৬ চনত ২৫নং পাকা-বেতবাৰী সমষ্টিৰ আনুমানিক ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৬৭,৮৭৩ গৰাকী ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৩৮,৩৭৪ জন, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,২৯,৪৪৬ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ৩ গৰাকী ভোটাৰ আছে ৷