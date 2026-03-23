ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাক আমৰি কাৰ্বি গাঁৱত প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ আহ্বান ছাত্ৰ সংগঠনৰ
৪৬ বছৰীয়া জনজাতিকৰণৰ দাবী আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতাৰণাত ক্ষুব্ধ আমৰি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা ।
Published : March 23, 2026 at 9:35 AM IST
সোণাপুৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমৰি কাৰ্বি অধ্য়ুষিত অঞ্চলত কোনো ৰাজনৈতিক নেতাক প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছে আমৰি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই । আমৰি কাৰ্বিসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানত আজিপৰ্যন্ত কোনো এটা ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাই গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
বৰ্তমান কোনো ৰাজনৈতিক দলকে পূৰ্ণ সমৰ্থন নকৰিবলৈ আমৰি কাৰ্বি ৰাইজক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । যিহেতু কোনো দলেই জনগোষ্ঠীটোৰ জনজাতি মৰ্যাদাৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট স্থিতি গ্ৰহণ কৰা নাই, সেয়েহে দেওবাৰৰ পৰা কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী বা কৰ্মীক আমৰি কাৰ্বি জনবসতিপূৰ্ণ গাঁৱত প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়া হৈছে ।
দেওবাৰে সোণাপুৰৰ চামতা ফংআৰিত আমৰি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা (AKSA)ৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হয় । আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি আয়োজিত এই সংবাদমেলত সংগঠনটোৱে জনগোষ্ঠীটোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আৰু চৰকাৰৰ উদাসীনতাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সভাপতি মহেন্দ্ৰ টাৰাং আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেন কাথাৰে সম্বোধন কৰা এই সংবাদমেলত তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ সমাধান হোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰে ।
৪৬ বছৰীয়া জনজাতিকৰণৰ দাবী আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতাৰণা:
সংবাদমেলত নেতৃত্বই আক্ষেপ কৰি কয়, "আমৰি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই বিগত ৪৬ বছৰ ধৰি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ বাহিৰত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকলক সাংবিধানিকভাৱে জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবী জনাই আহিছে; কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আজিলৈকে কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলেই এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । "
মিছন বসুন্ধৰা আৰু ডিমৰীয়াৰ ভূমি সমস্যা:
অসম চৰকাৰৰ 'মিছন বসুন্ধৰা' আঁচনিৰ জৰিয়তে পট্টা বিতৰণৰ ব্যৱস্থাটো ডিমৰীয়াত অ-সাংবিধানিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সংগঠনটোৱে । তেওঁলোকে কয়, "অসমৰ অন্যান্য ঠাইত এজন ব্যক্তিক ৫০ বিঘাতকৈ অধিক ভূমিৰ পট্টা দিয়া হৈছে; কিন্তু ডিমৰীয়াৰ থলুৱা লোকক মাত্ৰ এক কঠা বা ডেৰ কঠা ভূমিৰ পট্টা দি প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে ।" এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কোনো ৰাজনৈতিক দলেই মাত মতা নাই বুলি তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।
ৰাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ আহ্বান:
আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো আমৰি কাৰ্বি আৰু কাৰ্বি সংগঠনসমূহক একগোট হৈ ৰাজনৈতিকভাৱে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ছাত্ৰ সন্থাই । কেৱল ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম কৰি সময় অতিবাহিত কৰিলে জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰকৃত উত্তৰণ সম্ভৱ নহয় বুলি নেতৃত্বই মন্তব্য কৰে ।
ৰাজনৈতিক দলসমূহক বৰ্জনৰ হুংকাৰ:
সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমৰি কাৰ্বি ৰাইজক বৰ্তমান কোনো ৰাজনৈতিক দলকে পূৰ্ণ সমৰ্থন নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । যিহেতু কোনো দলেই জনগোষ্ঠীটোৰ জনজাতি মৰ্যাদাৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট স্থিতি গ্ৰহণ কৰা নাই, সেয়েহে দেওবাৰৰ পৰা কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী বা কৰ্মীক আমৰি কাৰ্বি জনবসতিপূৰ্ণ গাঁৱত প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়া হৈছে ।
সংগঠনটোৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে যদি কোনো ৰাজনৈতিক দলে এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য কৰি গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তাৰ ফলত কিবা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়,তেন্তে তাৰ বাবে আমৰি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা কোনো কাৰণতে দায়ী নহ'ব । জনগোষ্ঠীটোৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি সভাপতি মহেন্দ্ৰ টাৰাং আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেন কাথাৰে কয় ।
