প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : ৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসে কি কয় ?

প্ৰথমে পিন্ধিছিল গেৰুৱা বসন আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হাতীত উঠিল বসন্ত দাস ।

Naoboicha Assembly constituency AGP candidate
৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাস (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 21, 2026 at 3:42 PM IST

লখিমপুৰ : অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন দুৱাৰডলিত । ভৰপক দিছে নিৰ্বাচনী বতৰে । বিভিন্ন দল তথা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ তৰণি নোহোৱা ব্যস্ততা । এনে প্ৰেক্ষাপটত লখিমপুৰৰ অনুসূচীত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ৭৫ নং নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসৰ বিষয়ে জানো আহক ।

খেতিয়কৰ সন্তান বসন্ত দাস । এটা তেনেই সাধাৰণ পৰিয়ালৰ সন্তান । পিছে তেওঁৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা, সততা, অমায়িক স্বভাৱে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে । যাৰ বাবে তেওঁক ২০১৮ চনত বিজেপি দলে লখিমপুৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য ৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল । সেই নিৰ্বাচনত বিজয়ী হয় বসন্ত দাস । পৰৱৰ্তী সময়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য হিচাপে ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ সমানে ৰাজনৈতিক ভাৱেও সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰে ।

৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাস (ETV Bharat Assam)

শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰৰ নাওবৈচা সমষ্টিটো অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হোৱাত তেওঁ সমষ্টিটোত বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ মন মেলে । দীৰ্ঘদিন তেওঁ সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ মাজত সোমাই কাম-কাজ কৰি আছিল । দলীয়ভাৱে টিকট প্ৰদানৰ নিশ্চয়তাও তেওঁ লাভ কৰিছিল; কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত নাটকীয়ভাৱে ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তন হয় । বিজেপি, অগপ, গণশক্তি আদিৰ সন্মিলিত মিত্ৰজোঁটে সমষ্টিটো অগপক এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

পিছে বসন্ত দাসে ইমান দিনে বিজেপিৰ পৰিচয়েৰেহে সমষ্টিটোত কাম কৰি আছিল । সেয়ে ততাতৈয়াকৈ তেওঁক অগপত যোগদান কৰোৱা হ'ল । প্ৰদান কৰা হল টিকট । ক্ষিপ্ৰতাৰে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰা হয় । বসন্ত দাস এতিয়া নাওবৈচা সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী । হাতীৰ প্ৰতীকত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব ।

Naoboicha Assembly constituency AGP candidate
৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাস (ETV Bharat Assam)

নাওবৈচা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা :

এসময়ত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল নাওবৈচা সমষ্টিক । এক মৰ্যাদাসম্পন্ন সমষ্টি ৰূপে গণ্য কৰা হয় নাওবৈচাক । বৰ্তমান ৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হল ১ লাখ ৭২ হেজাৰ ৮১১ গৰাকী । ইয়াৰে ৮৭ হেজাৰ ৬৭১ জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ৮৫ হেজাৰ ১৩৮ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ হ'ল ২ গৰাকী । উল্লেখ্য যে পূৰ্বতে সমষ্টিটোত থকা ভোটাৰৰ শ্ৰেণী এইবাৰ কিছু সলনি হয় । সমষ্টি পুনৰ বিন্যাস হোৱা বাবে নাওবৈচাৰ ভোটাৰৰ শ্ৰেণীৰ পৰিৱৰ্তন হয় ।

কি কয় বসন্ত দাসে ?

বসন্ত দাস এইবাৰ নাওবৈচা সমষ্টিত বিজেপি অগপৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী । তেওঁ অগপ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"বিজেপি, অগপ, সন্মিলিত গণশক্তি দলে উমৈহতীয়াকৈ মোক প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে । অগপৰ প্ৰতীকত মই নিৰ্বাচন খেলিম । নিশ্চিতভাৱে মই বিজয়ী হ'ম । টিকট লৈ মই লখিমপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত মোক যিদৰে উষ্ম আদৰণি জনালে সেয়াই সমষ্টিটোত আমি দখল সাব্যস্ত কৰাৰ প্ৰতিচ্ছবি প্ৰকাশ কৰিছে ।"

Naoboicha Assembly constituency
সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ নমুনা (ETV Bharat Assam)

সমষ্টিটোৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মূলতঃ এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ থাকি গ'ল । ন-আলি পূব তেলাহীৰ দলংখন হ'লেই সমষ্টিটোৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সুবিধা হ'ব । ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে মোৰ কাৰ্যকালত দলংখন নিৰ্মাণ কৰিম । আন জৰাজীৰ্ণ পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰাকে ধৰি সমষ্টিটোৰ সমস্যাসমূহ ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি সমাধানৰ প্ৰয়াস কৰিম ।"

43 Madhya Naoboicha gaon panchayat
৪৩ নং মধ্য় নাওবৈচা গাঁও পঞ্চায়ত (ETV Bharat Assam)

মিডিয়াত কথা ক'লেই শক্তিশালী নহয় :

নাওবৈচা সমষ্টিত কংগ্রেছ প্ৰাৰ্থী জয় প্ৰকাশ দাস এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বুলি তেওঁলোকে কৰা দাবী সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বসন্ত দাসে কয়,"মিডিয়াত কথা ক'লেই শক্তিশালী নহয় । তেওঁলোকে মিডিয়াত কথা কৈ শক্তিশালী হ'ব খোজে, আমি কিন্তু ৰাইজৰ লগত থাকো । ৰাইজৰ মাজত সোমাই শক্তিশালী হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰো। কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী জয় প্ৰকাশ দাসে ইতিমধ্যে দুবাৰ পৰাজয় বৰণ কৰিছে । তৃতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । "

