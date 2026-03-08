ETV Bharat / politics

ৰঙিয়াত ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কোনোপধ্যে মানি নলয় অগপই

লোকসভা নিৰ্বাচনত দিলীপ শইকীয়াক পৰাজিত কৰিবলৈ ভৱেশ কলিতাই উচটনি দিয়া অভিযোগ অগপৰ ।

AGP BJP conflict in Rangia
ৰঙিয়াত অগপ- বিজেপিৰ সংঘাত তুংগত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 8, 2026 at 12:04 PM IST

5 Min Read
ৰঙিয়া: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ প্ৰাকক্ষণত ৰঙিয়াত টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাট তীব্ৰ হৈ উঠিছে । বিশেষকৈ মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপি আৰু অগপৰ সংঘাত ৰাজহুৱা হৈ পৰিছে । এইবাৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে অগপ নেতৃত্বই ।

বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত দৰং-ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক নিৰ্বাচনত পৰাজিত কৰিবলৈ ভৱেশ কলিতাই উচটনি দিয়াৰ অভিযোগ অগপৰ । ইপিনে, বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে উত্থাপিত অভিযোগৰ পিচতেই উভতি ধৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে ।

ৰঙিয়াত অগপৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰঙিয়াত বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰাৰ্থিত্বক কোনোপধ্যে মানি নলয় বুলি স্পষ্ট কৰিছে অগপ দলে । শেহতীয়াকৈ দলটোৰ ৰঙিয়া জিলা শাখাৰ কাৰ্যকৰ্তা তথা সদস্যসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি পুনৰ স্পষ্টভাৱে জনাইছে যে ৰঙিয়াত ভৱেশ কলিতাই প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ালে মিত্ৰ দলটোৱে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ সহায়ৰ হাত আগনবঢ়ায় ।

ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ কিয় ?

অগপ দলটোৱে এক সংবাদমেলযোগে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । অগপ দলৰ মুখপাত্ৰ তথা কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক অৰ্ণৱ ভৰালীয়ে সংবাদমেলযোগে বিধায়কগৰাকীৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত দৰং-ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক নিৰ্বাচনত পৰাজিত কৰিবলৈ উচটনি দিয়া বুলি মন্তব্য় কৰে । কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক ভৰালীয়ে কয়, "বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক হৰুৱাবলৈ আমাক উচটনি দিছিল; কিন্তু আমি মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি সেই প্ৰলোভনত ভৰি নিদিলো । অগপ আৰু বিজেপি পুৰণি মিত্ৰ দল । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাত শক্তিশালী কৰিবলৈ আমি মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি আহিছো, আগলৈও কৰি যাম ।"

AGP press meet in Rangia
ৰঙিয়াত অগপৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে সমষ্টিটোত অগপ দলৰ ভেটি শক্তিশালী হৈ থকা বুলি দাবী কৰি এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত সমষ্টিটো অগপক দিবলৈ দাবী জনায় । নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য তুলি ধৰি তেওঁলোক বিগত নিৰ্বাচনত ৰঙিয়াত ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰদৰ্শন শোচনীয় বুলি মন্তব্য় কৰি কয়, "ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিত আমি টিকট বিচৰাৰ এটা যুক্তিসংগত কাৰণ আছে । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত পুৰণি ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিত ৰঙিয়া টাউন, পূৱ বড়িগোগ আৰু পাণ্ডুৰী মৌজাত মুঠ ভোটৰ সংখ্যা আছিল ৮৯৩৬৬ গৰাকী । মুঠ ভোটদানৰ সংখ্যা আছিল ৭৪৩৩৪ । ইয়াত বিজেপিয়ে ভোট লাভ কৰিছিল ৩৮১৯০ টা । যদি আমি বিৰোধীয়ে লাভ কৰা সকলো ভোট লগ লগাই বিজেপিৰ পৰা বিয়োগ কৰো তেতিয়া হ'লে দেখা যায় ভৱেশ কলিতাই মাত্ৰ ২০৪৬ টা ভোটতহে জয়লাভ কৰিছিল ।"

ভৰালীয়ে লগতে কয়, "ভৱেশ কলিতাই বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰা অঞ্চলটো ইতিমধ্যে গোৰেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । গতিকে এই সকলোবোৰ তথ্য চালি জাৰি চাই ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা অগপ দলক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সুযোগ দিব লাগে ।"

ইতিমধ্যে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ৰঙিয়াৰ বিধায়ক গৰাকীয়ে প্ৰত্যুত্তৰত ওভতাই প্ৰশ্ন কৰি নিজৰ স্পষ্টীকৰণ দি কয়, "যদি কিবা খেলিমেলি আছিল তেতিয়াই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকে ক'ব লাগিছিল । এতিয়া দুবছৰ পিছত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই বিষয়টো উলিয়াই অনাৰ অৰ্থ কি ? আনহাতে অসম গণ পৰিষদৰ সৈতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ মিত্ৰতা আছে । আমি মিত্ৰৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছো । দলৰ দায়িত্ব আমি পালন কৰি যাম ।"

MLA Bhabesh Kalita
বিধায়ক ভৱেশ কলিতা (ETV Bharat Assam)

লগতে দলটোৰ আন এগৰাকী নেতা নিবাৰণ লহকৰে কয় যে সকলো সমস্যাৰ সমাধান আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান হ'ব । তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে পূৰ্বৰ দৰে এতিয়াও অগপ দলে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰি এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ গঠন কৰি সুন্দৰ সমাজ গঢ়াৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব ।

উল্লেখ্য় যে বিগত কিছু সময়ৰ পৰা ২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰঙিয়া সমষ্টিৰ টিকট অগপই দাবী কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে । অগপৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে যে সমষ্টিটোৰ পৰা ইতিমধ্যে পূৰ্বতে থানেশ্বৰ বড়োৱে তিনিটা কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিছে । সমষ্টিটোত এতিয়াও আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি সুদৃঢ় হৈ আছে । সমষ্টিটোৰ পৰা ইতিমধ্যে বিগত দুটা কাৰ্যকালত বিজেপিৰ সদস্য তথা প্ৰাক্তন সভাপতি ভৱেশ কলিতাই দুটা কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিছে । গতিকে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি এইবাৰ সমষ্টিটোত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অগপ দলক আগবঢ়াই দিয়াটো যুক্তিসংগত বুলি অগপ দলে দাবী উত্থাপন কৰিছে ।

ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টি
ভৱেশ কলিতা
দিলীপ শইকীয়া
বিধানসভা নিৰ্বাচন
অগপ বিজেপি সংঘাত

