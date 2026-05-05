অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল : বৰপেটাত অগপ, মন্দিয়াত তৃণমুল কংগ্ৰেছ, চেঙা আৰু পাকাবেতবাৰীত কংগ্ৰেছৰ জয় লাভ
বৰপেটা জিলাৰ চাৰি সমষ্টিত নিৰ্বাচনী ফলাফল মিশ্ৰিত ৷ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱা প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৷
Published : May 5, 2026 at 12:50 AM IST
বৰপেটা: সমগ্ৰ অসমৰ সমান্তৰালকৈ বৰপেটা নিৰ্বাচনী জিলাৰ চাৰি সমষ্টিতো সোমবাৰে ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হয় ৷ ভোটগণনাৰ অন্তত বৰপেটা নিৰ্বাচনী জিলাৰ অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত বৰপেটা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ তথা এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসে জয়লাভ কৰে ৷ আনহাতে, মন্দিয়া সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদ, পাকাবেতবাৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ আৰু চেঙা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে জয়লাভ কৰে ৷
বৰপেটা সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদ তথা এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসে বৰপেটা সমষ্টিৰ ৰাইজ আৰু বিশেষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনায় । ডঃ শৰ্মাৰ বিচক্ষণ ৰাজনীতিৰ বাবে আজি অসমত এনডিএ বিপুল সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলিও প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে । বৰপেটা সমষ্টিৰ উন্নয়ন আৰু খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰক্ষাৰ বাবে আগন্তুক দিনবোৰত তেওঁ কাম কৰি যাব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
আনহাতে, মন্দিয়া সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদে । দলটোৰ একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে আহমেদে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে ৷ নিৰ্বাচনী জয়ৰ পিছতে শ্বেৰমান আলী আহমেদে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ কয় যে যোৱা সময়ছোৱাত বিধায়কৰূপে তেওঁ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰিছিল । আগন্তুক দিনবোৰতো একেদৰে কাম কৰি যাব ৷ আহমেদে লগতে কয় যে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদানৰ মাত্ৰ দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁ দলটোৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ বাবে দলৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক তেওঁ ধন্যবাদ জনায় ।
পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে তৃতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে ৷ এই বিজয়ৰ বাবে সমষ্টিবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাই শিকদাৰে কয় যে যোৱা দহ বছৰত সমষ্টিৰ ৰাইজৰ তেওঁ পাৰ্যমানে সেৱা কৰিছিল আৰু তাৰফলত ৰাইজে তেওঁক পুনৰবাৰ মৰমেৰে ওপচাই দিলে । আগন্তুক পাঁচবছৰত পাকাবেতবাৰীক অসমৰ অন্যতম এটা উন্নত সমষ্টিৰূপে গঢ়ি তোলাই তেওঁৰ লক্ষ্য হ’ব ৷
চেঙা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ তুলনাত কেবাহাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে । ইয়াকে লৈ আনন্দিত হোৱা আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে কয় যে চেঙা সমষ্টিটো যথেষ্ট সমস্যাবহুল । বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। চেঙাৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আগন্তুক দিনবোৰত মাত মাতি যাব বুলি আহমেদে সদৰী কৰে ।
