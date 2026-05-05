৪৩৭৫৯ ভোটৰ ব্যৱধানত অজন্তা নেওগৰ ঐতিহাসিক জয়

ইতিহাস ভংগ কৰি অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত অজন্তা নেওগ । কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াক ৪৩৭৫৯ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰে অজন্তা নেওগে ।

ইতিহাস ভংগ কৰি অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত অজন্তা নেওগ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 11:14 AM IST

গোলাঘাট : ‘‘জনসাধাৰণৰ প্লাচ বুজি পোৱা নাছিল তেওঁলোকে ৷ আনকি এগজিট প’লৰ তথ্যক তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰা নাছিল ৷ এয়া এগজিট প’লৰ তথ্যক মিছা বুলি কৈছিল ৷ আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰলৈকে লৈ সকলোৰে মনৰ কথা বুজ লৈছিলো ৷ তাৰে ফল এয়া ৷’’ এই মন্তব্য বিজেপি দলৰ জয়ী প্ৰাৰ্থী অজন্তা নেওগৰ ৷

ইতিমধ্যে সদস্য সমাপ্ত ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমত ইতিহাস ৰচনা কৰি অজন্তা নেওগে বিপুল ভোটত জয়ী হয় । সোমবাৰে গোলাঘাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা ভোটগণনাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী অজন্তা নেওগে ১০২২১২ ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে দলৰ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াই ৫৮৪৫৩ টা ভোট লাভ কৰে ৷ আনহাতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰুবুল বৰাই লাভ কৰে ২২৭৭ ভোট আৰু অজন্তা নেওগে ৪৩৭৫৯ ভোটত জয়লাভ কৰে ।

ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহি অজন্তা নেওগে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘এই বিজয় আমাৰ প্ৰত্যাশিত আছিল । আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে বহু পৰিকল্পিতভাৱে এই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ অসমৰ ৰাইজেও উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোটদান কৰিছে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মই কৈছিলো যে এইবাৰ ৫০ হ’ব, কাৰণ গোলাঘাট জিলাত বিকাশ হৈছে আৰু বিকাশৰ স্বাৰ্থত গোলাঘাট জিলাবাসীয়ে ভোটদান কৰিছে, ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ পাঁচজন বিধায়কৰ দায়িত্ব পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সবল নেতৃত্ব‌ৰ বাবেই বিজেপি দলে তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব ।’’

অজন্তা নেওগে আৰু কয়, ‘‘ৰাইজে আমাক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাইছে, গতিকে ৰাইজৰ প্ৰত্যাশা বেছি হ'ব, আমি দিনে নিশাই কাম কৰিম । আমি পূৰ্বে কৈ আহিছিলো যে ৪ মে' দিনৰ ১২ বজালৈকে বিৰোধীৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু ১২ বজাৰ পাছত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব । বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনৰ সমীক্ষাক সঠিক নহয় বুলি কৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ মনৰ কথা বুজি পোৱা নাছিল । এগৰাকী মহিলা হিচাপে পঞ্চমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত এইবাৰ ষষ্ঠবাৰৰ বাবে মোক নিৰ্বাচিত কৰিছে । মোৰ নিজা সমষ্টিত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে ।’’

