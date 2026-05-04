দিছপুৰ-বিহপুৰীয়াৰ শেহতীয়া খবৰ: বৃহৎ ব্যৱধানত আগুৱাইছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, পিছুৱাই আছে ভূপেন বৰা

দিছপুৰ-বিহপুৰীয়াৰ শেহতীয়া খবৰ: বৃহৎ ব্যৱধানত আগুৱাইছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, পিছুৱাই আছে ভূপেন বৰা
অসমবাসীৰ দৃষ্টি নিৱদ্ধ হৈ থকা দুটা অন্যতম সমষ্টি হৈছে বিহপুৰীয়া আৰু দিছপুৰ ৷ প্ৰদ্যুৎ আগবাঢ়িছে দিছপুৰত, বিহপুৰীয়াত পিছপৰিছে ভূপেন ৷
Published : May 4, 2026 at 1:26 PM IST
হায়দৰাবাদ : এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আনকেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিৰ লগতে অসমবাসীৰ দৃষ্টি নিৱদ্ধ হৈ থকা দুটা অন্যতম সমষ্টি হৈছে বিহপুৰীয়া আৰু দিছপুৰ ৷ এই দুটা সমষ্টি এই কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে, ভোটগ্ৰহণৰ ঠিক আগে আগে দুই শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ভূপেন বৰাই দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল ৷ লগে লগে গেৰুৱা দলটোৱে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দিছপুৰত আৰু বিহপুৰীয়াত ভূপেন বাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল ৷
সেয়েহে নিশাটোৰ ভিতৰতে কংগ্ৰেছ বাদ দি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হোৱা এই দুই একালৰ কংগ্ৰেছ শীৰ্ষ নেতাৰ প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টি নিৱদ্ধ হৈ আছিল ৷ দিছপুৰত দশম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ অন্তত দিনৰ ডেৰ বজা পৰ্যন্ত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বৰদলৈয়ে ৬৭,২৫২ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে লাভ কৰিছে ৩৪,৯৬৭ টা ভোট ৷ অৰ্থাৎ দশম ৰাউণ্ড পৰ্যন্ত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ৩২,২৮৫ টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে ৷ আনহাতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপায় নিৰ্দলীয় হৈ থিয় দিয়া জয়ন্ত দাসে দশম ৰাউণ্ড পৰ্যন্ত লাভ কৰিছে ১১৫৮৯ টা ভোট ৷
ইপিনে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দিয়া ভূপেন বৰাই বিহপুৰীয়া সমষ্টিত ষষ্ঠ ৰাউণ্ডত ভোটগণনা পৰ্যন্ত প্ৰায় দুই হাজাৰৰ অধিক ভোটত পিছপৰি আছে ৷ ভূপেন বৰাৰ একালৰ বন্ধু তথা বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ(ৰাম)ভূঞাই ষষ্ঠ ৰাউণ্ড পৰ্যন্ত ৩০,১৩৬ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূপেন বৰাই ২৮,৬৪২ টা ভোট লাভ কৰিছে ৷
