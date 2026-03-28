নদুৱাৰ সমষ্টিত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা: প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি কৰ্মীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ

নদুৱাৰ সমষ্টিত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা: প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি কৰ্মীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ
স্থানীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে আক্ৰমণ চলায় বিজেপিৰ কৰ্মীকেইজনক ৷ জেকেটৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা খুকুৰী উলিয়াই এজন কৰ্মকৰ্তাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় ৷
Published : March 28, 2026 at 7:18 PM IST
তেজপুৰ: ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া বলি আছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ ৷ তাৰ মাজতে প্ৰাক্ নিৰ্বাচনী হিংসাৰ এক খবৰ আহিছে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা ৷ শোণিতপুৰ জিলাৰ নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টুপীয়া অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ অভিযোগ অনুসৰি প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে হাতত চোকা অস্ত্ৰ লৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি যায় বিজেপিৰ একাংশ সদস্যক ৷
স্থানীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে পথৰ মাজত হঠাতে আক্ৰমণ চলায় বিজেপিৰ কৰ্মীকেইজনক ৷ জেকেটৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা খুকুৰী উলিয়াই এজন কৰ্মকৰ্তাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় ৷ এই আক্ৰমণ পূৰ্ব পৰিকল্পিত বুলি সন্দেহ কৰিছে একাংশই ৷ তাৰ পাছতেই দুয়োপক্ষৰ মাজত হতাহতি লাগে ৷ আক্ৰमণৰ সময়ত প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীক আন কেবাজনো লোকে সহায় কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে ৷ তেওঁলোকৰ ভিতৰত দিকৰাই চাহ বাগানৰ শিক্ষকৰূপে পৰিচিত অমৃত হাজৰিকা, টুপীয়াৰ ৰিবু দে’, মৰিসুঁতিৰ দীপক ভাণ্ডাৰী আৰু বগাবিলৰ খেমৰাজ চেত্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এটা ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ আক্ৰমণৰ সময়ত অভিযুক্তজনে খুকুৰী উলিয়াই আক্ৰমণ কৰাৰ দৃশ্য দেখা পোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে দাবী কৰিছে । লগতে ভিডিঅ’ত কিছুমান লোকক উচটনি দিয়া অৱস্থাতো দেখা পোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে । ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ জিলাৰ জ্য়েষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থই জনায় যে এই মুহূৰ্তলৈকে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীত কোনো গোচৰ ৰুজু কৰা নাই ।
ইফালে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এক বিপৰীত মন্তব্য কৰিছে প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘মই নিৰ্বাচনৰ খবৰ ল’বলৈ ওলাই গৈছিলোঁ ৷ জামুগুৰিৰ পৰা নন্দীকেশ্বৰ হৈ আহি থকা অৱস্থাত তেওঁলোকৰ দুখন গাড়ীয়ে মোক পিচা কৰে ৷
চামধৰাত আহি মূৰ্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে মই একো কোৱা নাই ৷ চতিয়ালৈ অহাৰ পাছত তেওঁলোকে মোক আগভেটি ধৰি আক্ৰমণ কৰে ৷ তেতিয়া কাজিয়া হ’ল আৰু আমি গুচি আহিলোঁ ৷ এয়া পদ্ম হাজৰিকাৰ গুণ্ডাবাহিনী ৷ প্ৰিন্স বুলি কোৱা এজন আছে, ইয়াৰ আগতেও কংগ্ৰেছৰ মানুহক আক্ৰমণ কৰিছিল ৷’’
পদ্ম হাজৰিকাক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘পদ্ম হাজৰিকাৰ অত্যাচাৰৰ সীমা চেৰাই গৈছে ৷ পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে মানুহ মৰা বুলি অভিযোগ তোলা বাবুৱে ক’ব লাগে ভাস্কৰক কোনে মাৰিছিল ৷ সেয়া কৈ দিলেই পদ্ম হাজৰিকা জে’লত যাব ৷ পদ্ম হাজৰিকাৰ নিৰ্দেশত ধনপাল চুব্বা আৰু দুলাল ভূঞাক কোনে মাৰিছিল সেয়া চিবিআই তদন্ত কৰিব লাগে ৷ বাপেক-পুতেক দুয়োৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে জীয়াই থকা মানুহক হত্যা কৰিব বিচাৰিছে ৷ দিব্য ভাণ্ডাৰী নামৰ এজন কংগ্ৰেছৰ সদস্যক ধৰি নি মাৰ-পিট কৰিছে ৷’’
