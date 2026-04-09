জুবিন গাৰ্গৰ ন্য়ায়ৰ দাবীৰে ভোটকেন্দ্ৰৰ সমুখত প্ৰতিবাদ অনুৰাগীৰ

জুবিন গাৰ্গৰ ন্য়ায়ৰ দাবীৰে ভোটকেন্দ্ৰৰ সমুখত প্ৰতিবাদ অনুৰাগীৰ
এফালে ভোটাৰ ৰাইজে নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীজনক ইভিএমৰ জৰিয়তে ভোট প্ৰদান কৰিছে আনফালে দেখা গ'ল একাংশ যুৱক-যুৱতীৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৷
Published : April 9, 2026 at 3:50 PM IST
লখিমপুৰ: সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে লখিমপুৰতো পুৱাৰ পৰা চলি আছে ভোটগ্রহণ । এনে পৰিৱেশৰ মাজতে দেখা গল এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য । এটা ভোট কেন্দ্রৰ সন্মুখত একাংশ যুৱক-যুৱতীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এফালে ভোটাৰ ৰাইজে নিজৰ পছন্দৰ প্ৰাৰ্থীজনক ইভিএমৰ জৰিয়তে ভোট প্ৰদান কৰিছে আনফালে দেখা গ’ল একাংশ যুৱক-যুৱতীৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৷
ভোটকেন্দ্রত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ নহয়, জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি ওলাই আহিল এইসকল যুৱক-যুৱতী । লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ মৈদমীয়াস্থিত নকাড়ী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্রৰ সন্মুখত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে একাংশ জুবিন অনুৰাগীয়ে । কেইবাজনো যুৱকে বেনাৰত #Justice For Zudeen Garg লেখি ভোটকেন্দ্রৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ কৰে ।
তেওঁলোকে চকুপানী টুকি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দাবী কৰে । তেওঁলোকে কয়, ‘‘আমাক জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় লাগে । চৰকাৰ কোন হয় আমাক সেয়া নালাগে । আমাক লাগে কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় । এইখন চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দিম বুলি কৈছিল । কিন্তু ৬/৭ মাহ হৈ গ’ল । আজিলৈকে চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় নিদিলে । আমি নতুন প্ৰজন্ম । আমি ইচ্ছা কৰিলে চৰকাৰ গঢ়িবও পাৰোঁ আৰু ভাঙিবও পাৰোঁ । মুঠতে আমাক ন্যায় লাগে ।’’
উল্লেখ্য কিছু সময় এনে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাৰ পাছত লখিমপুৰ সদৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদকাৰী সকলক ভোটকেন্দ্ৰৰ ১০০ মিটাৰ ভিতৰত এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱাত বাধা প্ৰদান কৰাত তেওঁলোকে সেই স্থান ত্যাগ কৰে । লগতে ভোট বৰ্জন কৰাৰো হুংকাৰ দিয়ে তেওঁলোকে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী কৰে যে চৰকাৰ যাৰেই নহওক লাগে, তেওঁলোকে কেৱল জুবিনৰ ন্যায় পোৱাটো বিচাৰে ।
