অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুছলমানক গুলীওৱাৰ আগতে মোক গুলীয়াব লাগিব : হায়দৰাবাদৰ পৰা উৰি আহি পাকাবেতবাৰীত ক'লে ওৱেইছিয়ে

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুছলমানক গুলীওৱাৰ আগতে মোক গুলীয়াব লাগিব : হায়দৰাবাদৰ পৰা উৰি আহি পাকাবেতবাৰীত ক'লে ওৱেইছিয়ে
বৃহস্পতিবাৰে বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এ আই ইউ ডি এফৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ৷
Published : April 2, 2026 at 5:21 PM IST
বৰপেটা: তীব্ৰ বিতৰ্ক আৰু ৰাজনৈতিক সমালোচনাৰ অন্তত পাকাবেতবাৰীত নিৰ্বাচনী সভাত বৃহস্পতিবাৰে অংশ ল’লে অল ইণ্ডিয়া মজলিছ-ই-ইত্তেহাদুল মুছলিমীন দলৰ মুৰব্বী তথা হায়দৰাবাদৰ সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ৷
বৃহস্পতিবাৰে বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট চমুকৈ এ আই ইউ ডি এফৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নেতাগৰাকীয়ে ৷ কয়াকুছিত পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফ প্ৰাৰ্থী মীনাক্ষী ৰহমানৰ হৈ জনসভা সম্বোধন কৰে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ৷
নিজৰ ভাষণত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় মুছলমান নেতাগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘মই ইয়ালৈ এইবাবে আহিছোঁ, যাতে ইয়াত এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয়ী কৰাব পাৰি ৷ ইয়ালৈ মই নিজৰ জাতিৰ কোনো প্ৰচাৰৰ বাবে অহা নাই ৷ মোৰ মাত্ৰ এটাই লক্ষ্য ইয়াত আপোনালোকে মুছলমানৰ এক নেতৃত্ব গঠন কৰিছে, মই সেই নেতৃত্বক শক্তিশালী কৰিবলৈ আহিছোঁ ৷ সমগ্ৰ ভাৰতত যদি মুছলমান নেতৃত্বৰ কথা কোৱা হয় তেন্তে তেলেংগানাত এ আই এম আই এম, কেৰালাত ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলমী লীগ আৰু অসমত বদৰুদ্দিন আজমলৰ এ আই ইউ ডি এফৰ নাম লোৱা হয় ৷’’
‘‘আজি এ আই ইউ ডি এফৰ সৈতে শত্ৰুতা কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ লক্ষ্য এটাই অসমৰ ৩০ শতাংশ মুছলমানক অত্যাচাৰ কৰি পিছুৱাই ৰখা ৷ যোৱা 70 বছৰ অসমৰ মুছলমানৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে, অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱা হৈছে ৷ তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে, এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে ৷ যদি আপোনালোকে নিজৰ ভোট কংগ্ৰেছক দিয়ে, সেই ভোট কংগ্ৰেছক নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিয়া হ’ব ৷ কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শক্তিশালী কৰা ৷ আপোনালোকে নিজৰ প্ৰতিটো ভোট তলা-চাবিৰ চিহ্নত দিব ৷ ইয়াত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট দিয়ক বা নিদিয়ক, তেওঁ নিৰ্বাচনৰ পাছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে চাহ খাব ৷’’ ওৱেইছিয়ে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুত কথা কয়, কঁকাল ভাঙি দিয়াৰ কথা কয়, হাত ভাঙি দিয়াৰ কথা কয়, ভয় খুৱাই ভগাই পঠিওৱাৰ কথা কয় ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুনি লওক, আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ সংবিধানৰ অধীনত কাম কৰিব লাগে ৷ কিন্তু আপুনি মুছলমানক ঘৃণা কৰে ৷ আপোনাৰ এই ঘৃণা সংবিধান বিৰোধী ৷ আপুনি যিয়েই নকৰে, আপুনি মুছলমানৰ হাত ভাঙিব খোজে, ক’ত ভাঙিব কওক মই মোৰ হাত আগুৱাই দিম ৷ আপুনি মুছলমানক গুলী মৰাৰ কথা কয়, অসমৰ মুছলমানক গুলীওৱাৰ আগতে আপুনি মোক গুলীয়াব লাগিব ৷’’
ইফালে পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফ প্ৰাৰ্থী মীনাক্ষী ৰহমানে তেওঁৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহাৰ বাবে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ লগতে বদৰুদ্দিন আজমলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত পাকাবেতবাৰীৰ ৰাইজে তেওঁ সমৰ্থন জনাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৷
