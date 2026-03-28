ETV Bharat / politics

মহিলা ভোটাৰৰ মনৰ বতৰা : ৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টিত নিৰ্ণায়ক শক্তি হ’ব মহিলা ভোটাৰ

চৌদিশে বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ । বাজিছে নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা । নৱগঠিত ৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টি । নিৰ্ণায়ক শক্তি হ’ব মহিলা ভোটাৰ ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 3:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এইবাৰ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে গুৱাহাটীৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ওপৰত । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত পূৰ্বৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা ফালি আনি গঠন কৰা এই নৱগঠিত সমষ্টিটোত এতিয়া নিৰ্বাচনী তৎপৰতা তুংগত উঠিছে । গণতন্ত্ৰৰ এই উৎসৱত ডিমৰীয়াবাসীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজা বিধায়ক নিৰ্বাচন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

সমষ্টিৰ পৰিসংখ্যা আৰু প্ৰশাসনিক প্ৰস্তুতি

প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, ডিমৰীয়া সমষ্টিত এইবাৰ মুঠ ২,১৬,৯৪৯ গৰাকী ভোটাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব । এই পৰিসংখ্যাত এটা বিশেষ দিশ পৰিলক্ষিত হৈছে । সেয়া হৈছে সমষ্টিটোত পুৰুষতকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক ।

  • সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,১৬,৯৪৯ গৰাকী
  • মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,১১,৫৫৯ গৰাকী
  • পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,০৫,৩৮৪ গৰাকী
  • তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৬ গৰাকী

সুচাৰুৰূপে ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন কৰিবলৈ সমগ্ৰ সমষ্টিটোত ২৬২ টা ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত গড় ভোটাৰৰ সংখ্যা হ’ব প্ৰায় ৮২৮ গৰাকী । উল্লেখ্য যে মহিলা সবলীকৰণৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰি সমষ্টিটোৰ ৯ টা ভোটকেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মহিলা বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ’ব ।

ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat Assam Graphics)

মহিলা ভোটাৰৰ মনৰ কথা : কেনে প্ৰাৰ্থী বিচাৰে

যিহেতু সমষ্টিটোত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা নিৰ্ণায়ক, সেয়েহে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাশা আৰু সমস্যাসমূহ বুজ ল’বলৈ ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা কেইগৰাকীমান শিক্ষিত মহিলাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা হৈছিল । তেওঁলোকৰ ভাষ্যৰে আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

উন্নয়নমুখী আৰু সৰল ব্যক্তিত্বৰ প্ৰাৰ্থী

এগৰাকী শিক্ষিত মহিলাৰ মতে, নতুন সমষ্টি লাভ কৰি অঞ্চলবাসী সুখী, কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ল প্ৰাৰ্থীজনৰ ব্যক্তিত্ব । তেওঁ কয়, "যি ৰাজনৈতিক দলৰে নহওক, প্ৰাৰ্থীজন ভাল হ'ব লাগে । যিজন আমাৰ প্ৰতিনিধি হ'ব তেওঁ যেন সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ আমাৰ সমস্যাবোৰ বুজি পায় ।

খোৱাপানী আৰু জলসিঞ্চনৰ সমস্যা

অন্য এগৰাকী মহিলাই অঞ্চলটোৰ মৌলিক সমস্যাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । তেওঁৰ মতে, বাট-পথৰ উন্নতি হৈছে যদিও আজিও বিশুদ্ধ খোৱাপানী এক ডাঙৰ সমস্যা । জলজীৱন মিছনৰ পাইপ পোতা হৈছে যদিও আজিও বহু লোকে পানী পোৱা নাই । লগতে খেতিৰ বাবে উন্নত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা এজন অভিজ্ঞ প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে বিচাৰে ।

নিকা ভাবমূৰ্তি আৰু দূৰদৰ্শিতা

নতুনকৈ গঠিত এই সমষ্টিটোৰ প্ৰথমগৰাকী বিধায়কৰ ওপৰত বহু দায়িত্ব থাকিব । এগৰাকী সচেতন ভোটাৰৰ ভাষ্যমতে, "প্ৰাৰ্থীজন নিকা ভাবমূৰ্তিৰ হ’ব লাগে । যিগৰাকী প্ৰথম বিধায়ক হ’ব, তেওঁ যেন সমষ্টিটোক এনেদৰে আগুৱাই নিয়ে যাতে তেওঁৰ নামটো ইতিহাসত জিলিকি থাকে ।" পিছপৰা অঞ্চলসমূহক আধুনিকতাৰ স্পৰ্শ দিয়াটোৱেই তেওঁলোকৰ মূল দাবী ।

শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য খণ্ডৰ সংস্কাৰ

ডিমৰীয়াৰ প্ৰায় ৬০ শতাংশ লোকেই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ । মহিলাসকলৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য সেৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো জৰুৰী বুলি সচেতন মহিলাই মত প্ৰকাশ কৰে । বিশেষকৈ স্থানীয় চিকিৎসালয়সমূহৰ আধুনিকীকৰণ আৰু মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিব ।

ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ এই নিৰ্বাচনী যুদ্ধত মহিলা ভোটাৰৰ ভূমিকা হ’ব অপৰিসীম । উন্নত যাতায়াত, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু মহিলাৰ সুৰক্ষা তথা স্বাৱলম্বিতাৰ বিষয়সমূহেই হ’ব এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ মূল ইছ্যু । এতিয়া লক্ষণীয় হ’ব যে ৰাজনৈতিক দলসমূহে এই মহিলা শক্তিৰ মন জয় কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
মহিলা ভোটাৰৰ মনৰ বতৰা
ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.