মহিলা আৰু জেন-জিয়ে মুখ্য ভূমিকা ল’ব এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

মহিলা আৰু জেন-জিয়ে মুখ্য ভূমিকা ল’ব এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
এইবাৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব মহিলা আৰু জেন-জিয়ে ৷ বিজেপিৰ লক্ষ্য নিৰংকুশ সংখ্যা গৰিষ্ঠতা ৷ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
By ANI
Published : March 28, 2026 at 2:41 PM IST
লখিমপুৰ: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ সম্ভাৱনাক লৈ আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰি মহিলা আৰু জেন-জি ভোটাৰসকল নিৰ্বাচনী যুঁজ আগৰণুৱা বুলি দৃঢ়তাৰে কয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ৷ শুকুৰবাৰে এ এন আইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "আপোনালোকে ৰাজহুৱা সভাত মহিলা আৰু সভাত যুৱক-যুৱতীক দেখা পাব । তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচণ্ড উৎসাহ আছে । এই নিৰ্বাচনত জেন-জি আৰু মহিলাসকলে যুঁজি আছে, আৰু আমি এক ডাঙৰ ফলাফল দেখিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ।"
শেহতীয়া প্ৰচাৰ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা সমষ্টি ঢকুৱাখনা আৰু লখিমপুৰত জনসভাত ভাষণ দিছিল । "যোৱাবাৰ এই আসনসমূহত চূড়ান্ত গণনা পৰ্যন্ত আমি উৎকণ্ঠিত আছিলোঁ । কিন্তু এতিয়া, এই আসনসমূহ A+ আসনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । আমাৰ চৰকাৰে কৰা কাম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোৱা বৃহৎ পদক্ষেপৰ ফলত বিজেপি-অগপ-বিপিএফৰ মিত্ৰজোঁটক ৰাইজে একপক্ষীয়ভাৱে ভোট দিবলৈ সাজু হৈছে ।"
মূল বিষয় আৰু বিৰোধীৰ সম্পৰ্কে সোধাত শৰ্মাই কয় যে অনুপ্ৰৱেশ এতিয়াও এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈয়ে আছে, কিন্তু বিৰোধীৰ আখ্যানক ইন্ধন যোগোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক তেওঁ তুচ্ছজ্ঞান কৰে । অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ পোনপটীয়াকৈ নাম নোলোৱাকৈয়ে তেওঁ কয়, "তেওঁৰ বিষয়ে ক'লে এতিয়া কেৱল বিনামূলীয়া প্ৰচাৰহে হ’ব । সেই সময় শেষ হ'ল, আৰু মই তেওঁক পুনৰ লাইমলাইটলৈ আনিব নিবিচাৰো ।"
ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘বিজেপিক পুনৰ ক্ষমতালৈ অনাৰ বাবে ভোটাৰসকল আগ্ৰহী । ডাঙৰ ডাঙৰ ইছ্যু সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, মানুহ উৎকণ্ঠিত, আৰু আমি নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু ।’’ শৰ্মাই লগতে প্ৰকাশ কৰে যে মিত্ৰজোঁটৰ দৃষ্টিভংগীৰ নথিখন অনাগত দিনত প্ৰকাশ পাব, য’ত শাসন ব্যৱস্থাৰ বাবে ইয়াৰ ৰোডমেপৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হ’ব ।
তেওঁ লগতে কয়, "সকলো আমাৰ দৃষ্টিভংগীৰ নথিপত্ৰত থাকিব । ৰাজনীতিত ক্ৰিকেটৰ দৰে কোনো নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই । শেষত মানুহে সিদ্ধান্ত ল'ব - কিন্তু আমি নিৰংকুশ সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাসী ।" প্ৰচাৰৰ গতি বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে অসমত নিজৰ স্থিতি সুদৃঢ় কৰিবলৈ শাসন ব্যৱস্থা, কল্যাণমূলক পদক্ষেপ, যুৱ-মহিলাৰ ভোটাৰৰ মাজত শক্তিশালী সংযোগৰ ওপৰত কাম কৰি আছে ।
বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে লখিমপুৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰে । নিজৰ জালুকবাৰী আসনৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । অহা ৯ এপ্ৰিলত ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিত একক পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ বিপৰীতে ৪ মে’ত ভোটগণনা হ’ব ।
অসমত ১২৬খন আসনৰ বিধানসভাৰ বাবে বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত যুঁজ হ’ব । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতা দখল কৰাৰ দিশত চকু ৰাখিছে, আনহাতে কংগ্ৰেছে শাসকীয় দলটোক পৰাস্ত কৰি পুনৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
