গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাঁচ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা মহিলা প্ৰাৰ্থীসকল...

মহানগৰীৰ পাঁচোটা সমষ্টিৰ কোনো এটাতো বিজেপিয়ে মহিলা প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা নাই ৷

Assam Assembly election 2026
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীসকল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 8:00 PM IST

গুৱাহাটী: নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচন কৰোতেই পদূলিমুখ পালেহি অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ মাজত মাথো চাৰিদিনহে বাকী । শাসক-বিৰোধী প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই ভোটাৰৰ কাষ চাপিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । মুঠৰ ওপৰত প্ৰতিপক্ষক হৰুৱাবলৈ কোনো ত্ৰুটি কৰা নাই প্ৰাৰ্থীসকলে ।

বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ শাসক-বিৰোধীয়ে কামৰূপ মহানগৰীৰ পাঁচটা সমষ্টিত ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচনী যুঁজত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ দিছে ৷ তাৰ ভিতৰত সাতগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । মহানগৰীৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ কোনো এটাতে বিজেপিয়ে মহিলা প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা নাই যদিও কংগ্ৰেছে দুগৰাকী, অসম জাতীয় পৰিষদে এগৰাকী, আম আদমি পাৰ্টীয়ে এগৰাকী, গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে এগৰাকী আৰু নিৰ্দলীয়ভাৱে দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে ৷

৩৭ নং জালুকবাৰী সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিপক্ষে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিদিশা নেওগ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দীপিকা দাসে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে । আনহাতে, ৩৩ নং দিছপুৰ সমষ্টিত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ ৩৬ নং মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰী আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী অনুৰূপা ডেকাৰজাই দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে ৷

তেনেদৰে, ৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ চিন্ময়ী ভূঞাই আৰু ৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী কাবেৰী দাস টেৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে ৷ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে । কামৰূপ মহানগৰৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত সৰ্বত্ৰে চৰ্চাত থকা প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে ২৭ বছৰীয়া প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰী ।

অৱশ্যে পাঁচ সমষ্টিৰ ৭ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ মাজৰ কোন কোন প্ৰাৰ্থীৰ কপাল ফুলিব, সেয়া চাৰি মে’তহে স্পষ্ট হ'ব ।

