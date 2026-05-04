হাইপ্ৰফাইল নেতাৰ পৰা নতুন মুখলৈ, ১২৬ টা সমষ্টিত কোনে মাৰিলে শেষ হাঁহি ?
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাত ফুলিল কাৰ কাৰ ভাগ্য ? কোন কোন পুনৰ নিৰ্বাচিত হ'ল বিধায়ক হিচাপে ?
Published : May 4, 2026 at 10:44 PM IST
সম্পন্ন হ'ল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা । ৯ এপ্ৰিলত অসমৰ জনতাই ইভিএমত বন্দী কৰিছিল ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য । ৪ মে'ত ওলাল জনতাৰ ৰায় । কোন সমষ্টিত কোনে মাৰিলে শেষ হাঁহি ? এক প্ৰতিবেদন ।
১ নং গোঁসাইগাঁও সমষ্টি:
গোঁসাইগাঁৱত বিজয়ধ্বজা উৰুৱালে বিপিএফ প্ৰাৰ্থী সভাৰাম বসুমতাৰীয়ে । বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে । সভাৰাম বসুমতাৰীয়ে লাভ কৰে ৪৪,৩৯৪ টা ভোট ।
২ নং দোতমা সমষ্টি:
বিপিএফ প্ৰাৰ্থী ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে বিজয় নিচান উৰুৱালে দোতমা সমষ্টিত । চাৰিগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীক পৰাভূত কৰি ৪৮,৭৭৫ টা ভোট লাভ কৰে নাৰ্জাৰীয়ে ।
৩ নং কোকৰাঝাৰ সমষ্টি:
কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বিজয় নিচান উৰুৱালে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামাৰ পত্নী শিউলী মহিলাৰীয়ে । মহিলাৰীয়ে লাভ কৰে ৭৪,৮১৬ টা ভোট । ৩৯,৬৩৩ টা ভোটত শিউলী মহিলাৰীয়ে পৰাস্ত কৰে ইউপিপিএল প্ৰাৰ্থী লৰেন্স ইছলাৰীক ।
৪ নং বাওখুংগ্ৰী সমষ্টি:
বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিতো এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ বিজয়ধ্বজা । ৬২,৬৭৭ টা ভোট লাভ কৰি শেষ হাঁহি মাৰিলে বিপিএফ প্ৰাৰ্থী ৰূপম চন্দ্ৰ ৰয়ে । ২৩,৭১০ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাভূত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ছাপালী মাৰাকক ।
৫ নং পৰ্বতঝোৰা সমষ্টি:
পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মঃ আশ্ৰাফুল ইছলাম শ্বেখে । ৭৭,১২৮ টা ভোট লাভ কৰি ৯,০২২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিপিএফ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিমক পৰাভূত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৬ নং গোলকগঞ্জ সমষ্টি:
গোলকগঞ্জ সমষ্টিত বিজয় নিচান উৰুৱালে বিজেপি প্ৰাৰ্থী অশ্বিনী ৰয় সৰকাৰে । ১,১০,৫৩৩ টা ভোট লাভ কৰি ৩০,৭৮২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাভূত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কাৰ্তিক চন্দ্ৰ ৰয়ক ।
৭ নং গৌৰীপুৰ সমষ্টি:
ইফালে গৌৰীপুৰ সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুছ ছোবাহান আলী সৰকাৰে । ১,৮২,৯৭১ টা ভোট লাভ কৰি ১,১৯,০৯৭ টা ভোটৰ ব্যৱধানত এআইইউডিএফ প্ৰাৰ্থী নিজানুৰ ৰহমানক পৰাভূত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৷
৮ নং ধুবুৰী সমষ্টি:
ধুবুৰী সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বেবী বেগমে । ১,১৮,৩৬২ টা ভোট লাভ কৰি ৬৮,৬৬১ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপি প্ৰাৰ্থী উত্তম প্ৰসাদক পৰাভূত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৯ নং বীৰচিং জাৰোৱা সমষ্টি:
আনহাতে বীৰচিং জাৰোৱা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে মাৰিলে শেষ হাঁহি । ১,১৩,৯০১ টা ভোট লাভ কৰি ৩৫,৮৮৫ টা ভোটৰ ব্যৱধানত এআইইউডিএফ প্ৰাৰ্থী আলী আকবৰ মিঞাক পৰাস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১০ নং বিলাসীপাৰা সমষ্টি:
অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জীৱেশ ৰয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অমৃত বাদশাক পৰাভূত কৰি দখল কৰে বিলাসীপাৰা সমষ্টি । ৮৫,৯৩৭ টা ভোট লাভ কৰি ২,৬৯৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পৰাস্ত কৰে অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১১ নং মানকাচৰ সমষ্টি:
শেষ হাঁহি মাৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহিবুৰ ৰহমানে । ১,৬৯,০৩৬ টা ভোট লাভ কৰি ৫৩,১৪৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত এজিপি প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামক পৰাস্ত কৰি সমষ্টিটো দখল কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১২ নং জলেশ্বৰ সমষ্টি:
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আফতাব উদ্দিন মোল্লাহে ১,৬২,১৭৪ টা ভোট লাভ কৰি দখল কৰে জলেশ্বৰ সমষ্টি । ১,০৯,৬৮৮ ভোটৰ ব্যৱধানত এআইইউডিএফ প্ৰাৰ্থী শ্বেখ শ্বাহ আলমক পৰাস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১৩ নং গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টি:
বিজেপি প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ ৰাভাই ৯২,২১৬ টা ভোট লাভ কৰি গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টি দখল কৰে । ৩৯,৯১৭ টা ভোটৰ ব্যৱধানত ৰাভাই পৰাস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাৰ্কলিন মাৰাকক ।
১৪ নং গোৱালপাৰা পূব সমষ্টি:
গোৱালপাৰা পূব সমষ্টি দখল কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আবুল কালাম ৰশিদ আলমে মাৰিলে শেষ হাঁহি । ৫১,২৬১ টা ভোটৰ ব্যৱধানত ১,০২,২০৫টা ভোট লাভ কৰি অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুৰ ৰহিম জিব্ৰানক পৰাস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১৫ নং দুধনৈ সমষ্টি:
বিজেপি প্ৰাৰ্থী টংকেশ্বৰ ৰাভাই দখল কৰিলে দুধনৈ সমষ্টি । ১,০০,৩৫৩ টা ভোট লাভ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । ইফালে ৪৭,৬৩৭ টা ভোটৰ ব্যৱধানত ৰাভাই পৰাস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ কুমাৰ ব্ৰহ্মক ।
১৬ নং অভয়াপুৰী সমষ্টি:
অভয়াপুৰী সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূপেন ৰয়ে । ১,১১,১৫৪ টা ভোট লাভ কৰি ৫৮,৯২৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ সৰকাৰক পৰাস্ত কৰে ৰয়ে ।
১৭ নং সৃজনগ্ৰাম সমষ্টি:
সৃজনগ্ৰাম সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মঃ নুৰুল ইছলামে । ১,০৬,৭১৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত ১৮,৩০৫ টা ভোট লাভৰে এআইইউডিএফ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক পৰাস্ত কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১৮ নং বঙাইগাঁও সমষ্টি:
ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্তীময়ী চৌধুৰীয়ে দখল কৰিলে বঙাইগাঁও সমষ্টি । উপ-নিৰ্বাচনতো বিজয় সাব্যস্ত কৰা চৌধুৰীয়ে ৭২,২৪৭ টা ভোট লাভ কৰি ২৪,৯৯৮ টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গিৰিশ বৰুৱাক পৰাস্ত কৰে ।
১৯ নং চিদলী-চিৰাং সমষ্টি:
চিদলী-চিৰাং সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে বিপিএফ প্ৰাৰ্থী পানীৰাম ব্ৰহ্মই । ১,০১,২৭৫টা ভোট লাভ কৰা ব্ৰহ্মই ইউপিপিএল প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক ৩৮,৬০১টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।
২০ নং বিজনী সমষ্টি:
বিজনী সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী অৰূপ কুমাৰ দে'ই । ৭১,৭০৮টা ভোট লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ইউপিপিএল প্ৰাৰ্থী কমল সিং নাৰ্জাৰীক ৩৩,৯২৭ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।
২১ নং ভৱানীপুৰ-সৰভোগ সমষ্টি:
ভৱানীপুৰ-সৰভোগ সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে । ১,১৩,০৬৯ টা ভোট লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চিপিআই(এম)ৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক ৩৯,১৫২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।
২২ নং মন্দিয়া সমষ্টি:
মন্দিয়া সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদে । ১,১৩,৪৮০টা ভোট লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকক ২৭,৫৬১টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।
২৩ নং চেঙা সমষ্টি:
চেঙা সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে । ১,৩৯,১৬৭ টা ভোট লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এআইইউডিএফ প্ৰাৰ্থী আশ্ৰাফুল হুছেইনক ৮৭,৩৪৯ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।
২৪ নং বৰপেটা সমষ্টি:
বৰপেটা সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে অগপ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসে । ৯৪,০৮৬ টা ভোট লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী গগন চন্দ্ৰ হালৈক ৪৭,৪০২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।
২৫ নং পাকা বেতবাৰী সমষ্টি:
পাকা বেতবাৰী সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে । ১,৫৭,৭৪৮টা ভোট লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী মিনাক্ষী ৰহমানক ৬৫,২৬৭টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ।
২৬ নং বজালী সমষ্টি:
বজালী সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে এজিপি প্ৰাৰ্থী ধৰ্মেশ্বৰ ৰয়ে । ৮০,১৩০ টা ভোট লাভ কৰি ২৪,৪৪৬টা ভোটৰ ব্যৱধানত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ বৰুৱাক পৰাস্ত কৰে ৰয়ে ।
২৭ নং চমৰীয়া সমষ্টি:
চমৰীয়া সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে । ১,৪৯,৭২০ টা ভোট লাভ কৰি ৭৮,৬৯৬টা ভোটৰ ব্যৱধানত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী ইমদাদ হুছেইনক পৰাস্ত কৰে আহমেদে ।
২৮ নং বকো-ছয়গাঁও সমষ্টি:
বকো-ছয়গাঁও সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজু মেছে । ১,০৭,১১৩ টা ভোট লাভ কৰি ৫৯,৫৫৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰমেন সিং ৰাভাক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
২৯ নং পলাশবাৰী সমষ্টি:
পলাশবাৰী সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিমাংশু শেখৰ বৈশ্যই । ১,০৯,৩০১ টা ভোট লাভ কৰি ৪৩,৯৫৩ টা ভোটৰ ব্যৱধানত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী পংকজ লোচন গোস্বামীক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৩০ নং হাজো-শুৱালকুছি সমষ্টি:
পলাশবাৰী সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে অগপ প্ৰাৰ্থী প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাসে । ৮১,৬৯৯ টা ভোট লাভ কৰি ৭২৪টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী পংকজ লোচন গোস্বামীক পৰাস্ত কৰে অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৩১ নং ৰঙিয়া সমষ্টি:
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতাই শেষ হাঁহি মাৰিলে ৰঙিয়া সমষ্টিত । ১,০৭,৯২৯ টা ভোট লাভ কৰি ৩৪,০২৯ টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীক পৰাস্ত কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰে কলিতাই ।
৩২ নং কমলপুৰ সমষ্টি:
দ্বিতীয়বাৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত কলিতাৰ দখললৈ কমলপুৰ সমষ্টি । ৭৪,৪৫৫ ভোট লাভ কৰি ১৯,৪৪৯টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সত্যব্ৰত কলিতাক পৰাস্ত কৰে দিগন্ত কলিতাই ।
৩৩ নং দিছপুৰ সমষ্টি:
নিৰ্বাচন দিন ঘোষণাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে দিছপুৰ সমষ্টিত মাৰিলে শেষ হাঁহি । বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব নাপায় নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা জয়ন্ত দাস, জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীক বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে বৰদলৈয়ে । ৪৯,৬৬৭ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় বৰণ কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । ইফালে জয়ন্ত দাসে লাভ কৰে ২২,৮০২ টা ভোট । শেষ হাঁহি মৰা বৰদলৈয়ে লাভ কৰে ১,০৩,৩৩৭টা ভোট ।
৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টি:
নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টি দখল কৰিলে অগপ প্ৰাৰ্থী ড৹ তপন দাসে । ১,১৬,০৫৮ টা ভোট লাভ কৰি ৬৫,৩৮৫ টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱাক পৰাস্ত কৰে দাসে ।
৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি:
কলিয়াবৰৰ পৰা আহি নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজয়ধ্বজা উৰুৱালে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই । ৮৯,৬৩৬ টা ভোট লাভ কৰি ৪৭,৬৬৮ টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শান্তনু বৰাক পৰাস্ত কৰে শৰ্মাই ।
৩৬ নং মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি:
বিশেষ চৰ্চাত থকা মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজয়ধ্বজা উৰুৱালে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাই । ১,০১,২৯৭ টা ভোট লাভ কৰি ৬১,৯২১ টা ভোটৰ ব্যৱধানত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকী চৌধুৰীক পৰাস্ত কৰে গুপ্তাই । জেন-Z প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছিল কুংকী চৌধুৰীয়ে ।
৩৭ নং জালুকবাৰী সমষ্টি:
১.২৪,৯৯৬ টা ভোট লাভ কৰি বিধায়ক হিচাপে ষষ্ঠবাৰৰ বাবে জালুকবাৰী সমষ্টি দখল কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ৮৭,৭০১ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় লাভ কৰি দুৰ্গ অক্ষুণ্ণ ৰাখিলে শৰ্মাই । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দীপিকা দাসে । নেওগে লাভ কৰে ৩৭,২৯৫ টা ভোট আনহাতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰে মাত্ৰ ৯৮০ টা ভোট ।
৩৮ নং বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি:
বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ডেকাই । ১,১৩,০০১ টা ভোট লাভ কৰি ২৮,৮৪৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৩৯ নং নলবাৰী সমষ্টি:
ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নলবাৰী সমষ্টি দখল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । ১,১৮,৬১১ টা ভোট লাভ কৰি ৬০,১০১টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক কুমাৰ শৰ্মাক পৰাস্ত কৰে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।
৪০ নং টিহু সমষ্টি:
নৱগঠিত টিহু সমষ্টি দখল কৰিলে জ্যেষ্ঠ বিজেপি প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে । ১,০০,৮৫৫ টা ভোট লাভ কৰি ২৬,৪৯৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাতুল পাটোৱাৰীক পৰাস্ত কৰে জ্যেষ্ঠ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৪১ নং মানস সমষ্টি:
নৱগঠিত মানস সমষ্টি দখল কৰিলে বিপিএফ প্ৰাৰ্থী থানেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে । ৯০,০৬০ টা ভোট লাভ কৰি ৪৭,৪১০ টা ভোটৰ ব্যৱধানত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অঞ্জন তালুকদাৰক পৰাস্ত কৰে বিপিএফ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৪২ নং বাক্সা সমষ্টি:
বাক্সা সমষ্টি দখল কৰিলে বিপিএফ প্ৰাৰ্থী মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই । ৮৮,৮২০ টা ভোট লাভ কৰি ৪৯,০৫০টা ভোটৰ ব্যৱধানত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাকেশ ব্ৰহ্মক পৰাস্ত কৰে বিপিএফ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৪৩ নং তামুলপুৰ সমষ্টি:
তামুলপুৰ সমষ্টি দখল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে । ৮৯,৩০৮ টা ভোট লাভ কৰি ২৬,৭৪৩টা ভোটৰ ব্যৱধানত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বড়োক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৪৪ নং গোৰেশ্বৰ সমষ্টি:
গোৰেশ্বৰ সমষ্টি দখল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভিক্টৰ কুমাৰ দাসে । ৯৮,১০৮ টা ভোট লাভ কৰি ৬৯,২৪৯টা ভোটৰ ব্যৱধানত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ কুমাৰ বড়োক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৪৫ নং ভেৰগাঁও সমষ্টি:
ভেৰগাঁও সমষ্টি দখল কৰিলে বিপিএফ প্ৰাৰ্থী মহেশ্বৰ বড়োৱে । ৬৭,১০৫ টা ভোট লাভ কৰি ৩৭,৭৯৭টা ভোটৰ ব্যৱধানত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী নাৰশ্বন বড়োক পৰাস্ত কৰে বিপিএফ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৪৬ নং ওদালগুৰি সমষ্টি:
ওদালগুৰি সমষ্টি দখল কৰিলে বিপিএফ প্ৰাৰ্থী ৰিহন দৈমাৰীয়ে । ৭৬,৮০০ টা ভোট লাভ কৰি ২৭,৫৫৪টা ভোটৰ ব্যৱধানত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী দিপেন বড়োক পৰাস্ত কৰে বিপিএফ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৪৭ নং মাজবাট সমষ্টি:
মাজবাট সমষ্টি দখল কৰিলে বিপিএফ প্ৰাৰ্থী চৰণ বড়োৱে । ৮৪,৭১৮ টা ভোট লাভ কৰি ৫৫,৫৪৬টা ভোটৰ ব্যৱধানত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰীতি ৰেখা বাৰ্লাক পৰাস্ত কৰে বিপিএফ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৪৮ নং টংলা সমষ্টি:
নৱগঠিত টংলা সমষ্টি দখল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিকন চন্দ্ৰ ডেকাই । ৮৪,৩০৯ টা ভোট লাভ কৰি ৫৪,৬০১টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোহিত পাৰিগাক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৪৯ নং ছিপাঝাৰ সমষ্টি:
দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ছিপাঝাৰ সমষ্টি দখল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে । ৯৯,৭২০ টা ভোট লাভ কৰি ২৫,২৪৫টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৫০ নং মঙলদৈ সমষ্টি:
মঙলদৈ সমষ্টি দখল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীলিমা দেৱীয়ে । ১০০০৭৮ টা ভোট লাভ কৰি ২৩,৯৩৬টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰিজুমনি তালুকদাৰক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৫১ নং দলগাঁও সমষ্টি:
দলগাঁও সমষ্টি দখল কৰিলে এআইইউডিএফ প্ৰাৰ্থী মজিবুৰ ৰহমানে । ১,৪৭,৫৫৫ টা ভোট লাভ কৰি ২৮,৮৮০টা ভোটৰ ব্যৱধানত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আইনুল হকক পৰাস্ত কৰে এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৫২ নং জাগীৰোড সমষ্টি:
পুনৰ জাগীৰোড সমষ্টিত পুনৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱালে বিজেপি প্ৰাৰ্থী পীযুষ হাজৰীকাই । ১৫,৫১২৯ টা ভোট লাভ কৰি ৯৩,৫৮৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বুবুল দাসক পৰাস্ত কৰে হাজৰীকাই ।
৫৩ নং লাহৰীঘাট সমষ্টি:
লাহৰীঘাট সমষ্টি দখল কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ডাঃ আছিফ মহম্মদ নাজাৰে । ১,৬৯,২১২ টা ভোট লাভ কৰি ৬৬,২৯৫টা ভোটৰ ব্যৱধানত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী ছিদ্দিক আহমেদক পৰাস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৫৪ নং মৰিগাঁও সমষ্টি:
কথাৰেই মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ৰমাকান্ত দেউৰীৰ দখললৈ মৰিগাঁও সমষ্টি । ১,১৭,৯৪২টা ভোটত জয়লাভ কৰা ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে ৬৫,৪৮৯ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে চলচিত্ৰ পৰিচালক তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী বাণীকান্ত দাসক ।
৫৫ নং ধিং সমষ্টি:
ধিং সমষ্টি দখল কৰিলে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুকটাৰে । ১,৩১,১৮২ টা ভোট লাভ কৰি ৭১,৪৯৪টা ভোটৰ ব্যৱধানত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মতিউৰ ৰহমানক পৰাস্ত কৰে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৫৬ নং ৰূপহীহাট সমষ্টি:
ৰূপহীহাট সমষ্টি দখল কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নুৰুল হুদাই । ১,৩৩,৯৫২ টা ভোট লাভ কৰি ৬৮,৬৭৭টা ভোটৰ ব্যৱধানত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামক পৰাস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৫৭ নং কলিয়াবৰ সমষ্টি:
অগপৰ দুৰ্গ অক্ষত ৰাখিলে কেশৱ মহন্তৰ । ৭৪,০২৯ টা ভোট লাভ কৰি পুনৰ সমষ্টিটো দখল কৰে মহন্তই । ১৭,৮৯০ টা ভোটৰ ব্যৱধানত মহন্তই পৰাস্ত কৰে বিজপিৰ পৰা টিকট লাভ নকৰি নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা জিতেন গৌড়ক ।
৫৮ নং চামগুৰি সমষ্টি:
ইফালে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত পুনৰ উৰিল বিজয় ধ্বজা । পিতৃৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰে ৰকিবুল তনয় তাঞ্জিল হুছেইনে । ১,৪৫,২১২টা ভোটেৰে জয়ী হোৱা তাঞ্জিলৰ ওচৰত ১,০৮,৩১০টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় বিজেপি প্ৰাৰ্থী অনিল শইকীয়া ।
৫৯ নং বঢ়মপুৰ সমষ্টি:
পুনৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিত বিজয় হাঁহি মাৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীয়ে । ১,১৭,১২৭ টা ভোট লাভ কৰি ৫৬,১৪১ ভোটত বিজেপি ত্যাগ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোঁহাইক পৰাস্ত কৰে গোস্বামীয়ে ।
৬০ নং নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টি:
তৃতীয়বাৰৰ বাবে নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টি দখল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাই । ১,১৩,৯৫৮ টা ভোটেৰে শেষ হাঁহি মাৰে শৰ্মাই । ইফালে ৬১,৯৮৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে বিজেপি ত্যাগ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোঁহাইয়ে ।
৬১ নং ৰহা সমষ্টি:
ৰহা সমষ্টি দখল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসে । ১,১১,৩৬০ টা ভোট লাভ কৰি ২০,৫৯৪টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উৎপল বনিয়াক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৬২ নং বিন্নাকান্দি সমষ্টি:
বিজয় নিচান উৰুৱালে এআইইউডিএফ প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে । ১,১৯,৭২১ টা ভোট লাভ কৰি ৩৫,৩৮০ টা ভোটৰ ব্যৱধানত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম চৌধুৰীক পৰাস্ত কৰে আজমলে ।
৬৩ নং হোজাই সমষ্টি:
হোজাই সমষ্টিত বিজয় ধ্বজা উৰুৱালে বিজেপি প্ৰাৰ্থী শিলাদিত্য দেৱে । ১,৪৪,৩৬১ ভোট লাভ কৰি ৬৬,৭০১টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ঝিলি চৌধুৰীক পৰাস্ত কৰে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে ।
৬৪ নং লামডিং সমষ্টি:
লামডিং সমষ্টিত বিজয় ধ্বজা উৰুৱালে বিজেপি প্ৰাৰ্থী শিবু মিশ্ৰই । ১,১৫,৩৩০ ভোট লাভ কৰি ২২,১১৪টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী স্বপন কৰক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৬৫ নং ঢেকীয়াজুলি সমষ্টি:
ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত বিজয় নিচান উৰুৱালে বিজেপিৰ অশোক সিংহলে । ১,১১,৮৮০টা ভোট লাভ কৰি ৪,৮১,৬৯টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বাটাশ ওৰাঙক পৰাস্ত কৰে সিংহলে ।
৬৬ নং বৰছলা সমষ্টি:
ৰিপুণ বৰাক পৰাস্ত কৰি বৰছলা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে ঋতু বৰণ শৰ্মাই । ৮৪,৪৯৫ ভোট লাভ কৰি ২৪,৫৬২টা ভোটত কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাক পৰাস্ত কৰে শৰ্মাই ।
৬৭ নং তেজপুৰ সমষ্টি:
নিজৰ দুৰ্গ অক্ষুণ্ণ ৰাখিলে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই । ৭৯,১৪০ ভোট লাভ কৰি ১৯,৯৫০টা ভোটৰ ব্যৱধানত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অলক নাথক পৰাস্ত কৰে ৰাভাই ।
৬৮ নং ৰঙাপৰা সমষ্টি:
কাৰ্তিক চন্দ্ৰ কুৰ্মীক পৰাস্ত কৰি ৰঙাপৰা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে কৃষ্ণ কমল তাঁতীয়ে । ৮,১০,২২ টা ভোট লাভ কৰি ৪৩,৩১৫টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কাৰ্তিক চন্দ্ৰ কুৰ্মীক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৬৯ নং ন-দুৱাৰ সমষ্টি:
ষষ্ঠবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকা । নৱগঠিত ন-দুৱাৰ সমষ্টি ১,১১,১২৫ ভোটত জয়ী হয় হাজৰিকা । ৫২,৯১৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় বৰণ কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুনীল কুমাৰ ছেত্ৰীয়ে ।
৭০ নং বিশ্বনাথ সমষ্টি:
জয়ন্ত বৰাক পৰাস্ত কৰি ৰঙাপৰা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ পল্লৱ লোচন দাসে । ৮৪,৮৬২ ভোট লাভ কৰি ২৫,৭৭০ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৭১ নং বিহালী সমষ্টি:
চিপিআই(এমএল)ৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানেন্দ্ৰ সৰকাৰক পৰাস্ত কৰি বিহালী সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ মুনিন্দ্ৰ দাসে । ৮৭,২২৪ ভোট লাভ কৰি ৬০,৭০৩ টা ভোটত চিপিআই(এমএল)ৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানেন্দ্ৰ সৰকাৰক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৭২ নং গহপুৰ সমষ্টি:
শংকৰজ্যোতি কুটুমক পৰাস্ত কৰি গহপুৰ সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ উৎপল বৰাই । ৯৬,৫৮২ ভোট লাভ কৰি ৫২,৭২২ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শংকৰজ্যোতি কুটুমক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৭৩ নং বিহপুৰীয়া সমষ্টি:
নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইদিনমান থাকোতে বিজেপি গমন কৰা ভূপেন বৰায়ো মাৰিলে বিজয়ৰ হাঁহি । ৭৩০৫০ টা ভোট লাভ কৰি বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় বৰা । ৮,২৩৬টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ভূঞাক পৰাস্ত কৰে ভূপেন বৰাই ।
৭৪ নং ৰঙানদী সমষ্টি:
প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈয়ে বিজয় মুকুট পিন্ধিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকাই । ৮২,৪৯৩ টা ভোটৰ বিজয় সাব্যস্ত কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । ১৯,৬৫২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত ঋষিৰাজৰ ওচৰত পৰাজয় বৰণ কৰে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ন্ত খাউণ্ডে ।
৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টি:
নাওবৈচা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ডাঃ জয় প্ৰকাশ দাসে । ৮৬,৯৮১টা ভোটেৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰা দাসৰ হাতত ২৩,৭৫১ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে অগপ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসে ।
৭৬ নং লখিমপুৰ সমষ্টি:
দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকা । ৮৫,৭২৬ টা ভোট লাভ কৰা ডেকাই ৩২,২২০ টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ঘন বুঢ়াগোঁহাইক পৰাস্ত কৰে ।
৭৭ নং ঢকুৱাখনা সমষ্টি:
ঢকুৱাখনা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী নৱ কুমাৰ দলেই । ৯২,১২৩টা ভোটেৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰা দলেৰ হাতত ৫০,০৭২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আনন্দ নৰহে ।
৭৮ নং ধেমাজি সমষ্টি:
বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানেৰে পুনৰবাৰ ধেমাজি সমষ্টিত বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে । ৮৩,৬৪৯ টা ভোট লাভ কৰি ৩২,২২৯ টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শৈলেন সোণোৱালক পৰাস্ত কৰে পেগুৱে ।
৭৯ নং চিচিবৰগাঁও সমষ্টি:
চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী জীৱন গগৈয়ে । ৭৫,৭৫৮ টা ভোটেৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰা গগৈৰ হাতত ৪০,৫৯৩ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱা ।
৮০ নং জোনাই সমষ্টি:
পুনৰ জোনাই সমষ্টিত বিজয় মুকুট পিন্ধিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূৱন পেগুৱে । ১,২৮,৯৪০ টা ভোটেৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰা পেগুৰ হাতত ৮০,১২৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদকে ।
৮১ নং শদিয়া সমষ্টি:
পুনৰ শদিয়া সমষ্টিত বিজয় মুকুট পিন্ধিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বলিন চেতিয়াই । ৯৭,০৮৭ টা ভোটেৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰা চেতিয়াৰ হাতত ৪১,৭৪৯ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জগদীশ ভূঞাই ।
৮২ নং ডুমডুমা সমষ্টি:
একেদৰে পুনৰ ডুমডুমা সমষ্টিত বিজয় মুকুট পিন্ধিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপেশ গোৱালাই । ৮৬,০০৯ টা ভোটেৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰা গোৱালাৰ হাতত ৫৫,৩৮২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা ভূমিজে ।
৮৩ নং মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি:
ৰাহুল ছেত্ৰীক পৰাস্ত কৰি মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ ভাস্কৰ শৰ্মাই । ৮৬,৩৪৯টা ভোট লাভ কৰি ৫৫,৩১৭ টা ভোটত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল ছেত্ৰীক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৮৪ নং ডিগবৈ সমষ্টি:
দুলাল মৰাণক পৰাস্ত কৰি ডিগবৈ সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ সুৰেণ ফুকনে । ৬৫,৬৯০টা ভোট লাভ কৰি ৪১,০৭৩ টা ভোটত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী দুলাল মৰাণক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৮৫ নং মাকুম সমষ্টি:
পুনৰ মাকুম সমষ্টিত বিজয় মুকুট পিন্ধিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সঞ্জয় কিষাণে । ৭৪,৬৯৪ টা ভোটেৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰা গোৱালাৰ হাতত ২৮,২৭৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শিৱনাথ চেতিয়াই ।
৮৬ নং তিনিচুকীয়া সমষ্টি:
ডেভিদ ফুকনক পৰাস্ত কৰি তিনিচুকীয়া সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ পুলক গোঁহায়ে । ৮৫,১৮৪টা ভোট লাভ কৰি ৪৮,৪৯৭ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ডেভিদ ফুকনক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৮৭ নং চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টি:
প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰক পৰাস্ত কৰি চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ বিনোদ হাজৰিকাই । ৮৯,২০২টা ভোট লাভ কৰি ৫০,৯১৪ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৮৮ নং ডিব্ৰুগড় সমষ্টি:
আকৌ সমষ্টি দখল কৰিলে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰশান্ত ফুকনে । ১,০৬,৮০৩ টা ভোটত বিজয় সাব্যস্ত কৰা ফুকনে ৭২,০৪৩ টা ভোটৰ ব্যৱধানত অসম জাতীয় পৰিষদৰ মাইনাক পাত্ৰক পৰাস্ত কৰে ।
৮৯ নং খোৱাং সমষ্টি:
বিশেষভাৱে চৰ্চিত খোৱাং সমষ্টি উৰিল বিজেপিৰ বিজয় নিচান । বেয়াকৈ মুখ থেকেছা খালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । ৬৭,০৩৮ টা ভোট লাভ কৰা বিজেপিৰ চক্ৰধৰ গগৈৰ হাতত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।
৯০ নং দুলীয়াজান সমষ্টি:
দুলীয়াজন সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিলে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে । ৭১,৪৬৭ টা ভোটত জয়লাভ কৰা তেলীৰ হাতত ১০,৪৫৯ টা ভোটত পৰাস্ত হয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱ গগৈ ।
৯১ নং টিংখাং সমষ্টি:
আকৌ টিংখাঙত বিজয় ধ্বজা উৰুৱালে বিজেপিৰ বিমল বড়াই । ৮৮,৯১২ টা ভোটত জয়লাভ কৰা বড়াৰ হাতত ৪৯,০২৬ টা ভোটত পৰাস্ত হয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিপুল গগৈ ।
৯২ নং নাহৰকটীয়া সমষ্টি:
প্ৰণতি ফুকনক পৰাস্ত কৰি নাহৰকটীয়া সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ তৰংগ গগৈয়ে । ৮৭,৭৬৮টা ভোট লাভ কৰি ৬২,২৮২ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰণতি ফুকনক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৯৩ নং সোণাৰি সমষ্টি:
উৎপল গগৈক পৰাস্ত কৰি সোণাৰি সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে । ৭৪,৮৩৩টা ভোট লাভ কৰি ২৪,১৩৪ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উৎপল গগৈক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৯৪ নং মাহমৰা সমষ্টি:
জ্ঞানদ্বীপ মহনক পৰাস্ত কৰি মাহমৰা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ সূৰুয দিহিঙীয়াই । ৬৯,৫৩০টা ভোট লাভ কৰি ১৬,০২১ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদ্বীপ মহনক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৯৫ নং ডিমৌ সমষ্টি:
অজয় কুমাৰ গগৈক পৰাস্ত কৰি ডিমৌ সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ সুশান্ত বৰগোঁহায়ে । ৮৯,৬৮১টা ভোট লাভ কৰি ৩৩,৫২৮ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অজয় কুমাৰ গগৈক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
৯৬ নং শিৱসাগৰ সমষ্টি:
পুনৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত বিজয় নিচান উৰুৱালে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে । ৮৬,৫২১ টা ভোটত জয়লাভ কৰা অখিল গগৈৰ হাত পৰাস্ত হয় বহু চৰ্চিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰী । ১৭,২৭২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় বৰণ কৰে দুৱৰীয়ে ।
৯৭ নং নাজিৰা সমষ্টি:
কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে খ্যাত নাজিৰা সমষ্টিত এইবাৰ মোক্ষম আঘাত । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পুত্ৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পৰাজয় । ৪৬,৭০১ টা ভোটৰ ব্যৱধানত শইকীয়াক পৰাস্ত কৰি ৯৮,১৯৮ টা ভোটত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ময়ুৰ বৰগোঁহায়ে ।
৯৮ নং মাজুলী সমষ্টি:
আকৌ মাজুলী দখল কৰিলে বিজেপিৰ ভূৱন গামে । ৩৫,৩০০ ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ড৹ ইন্দ্ৰনীল পেগুক পৰাস্ত কৰি ৭৮,৩২৪ টা ভোট লাভেৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰে ভূৱন পেগুৱে ।
৯৯ নং টীয়ক সমষ্টি:
পল্লৱী শইকীয়া গগৈক পৰাস্ত কৰি টীয়ক সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে অসম গণ পৰিষদৰ বিকাশ শইকীয়াই । ৯০,৩৬৮টা ভোট লাভ কৰি ২২,৬৭২ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী পল্লৱী শইকীয়া গগৈক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১০০ নং যোৰহাট সমষ্টি:
কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে বিশেষ চৰ্চা চলা যোৰহাট সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে মাৰিলে শেষ হাঁহি । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এই নিৰ্বাচনত বেয়াকৈ মুখ ঠেকেছা খোৱা পৰিলক্ষিত হয় । বিজেপি প্ৰাৰ্থী গোস্বামীয়ে ২৩১৮২ ভোটৰ ব্যৱধানত ৬৯,৪৩৯টা ভোট লাভ কৰি পৰাভূত কৰে গৌৰৱ গগৈক । বিপৰীতে গৌৰৱে লাভ কৰে ৪৬,২৫৭ টা ভোট । গৌৰৱ গগৈৰ উপৰিও হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আন দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ।
১০১ নং মৰিয়নী সমষ্টি:
মৰিয়নীত যেন স্থায়ী ঠিকনা সৃষ্টি কৰিলে বিজেপিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে । অধ্যাপিকাৰ পদ ত্যাগ কৰি ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰা, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাক ২৬,৮৪০ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে লাভ কৰে ৭৯,৬৩২ টা ভোট । বিপৰীতে জ্ঞানশ্ৰী বৰাই লাভ কৰে ৫২,৭৯২ টা ভোট ।
১০২ নং তিতাবৰ সমষ্টি:
প্ৰাণ কুৰ্মীক পৰাস্ত কৰি তিতাবৰ সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ ধীৰাজ গোৱালাই । ৭৮,৭৪৩টা ভোট লাভ কৰি ২৩,৩১৫ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১০৩ নং গোলাঘাট সমষ্টি:
বিতোপন শইকীয়াক পৰাস্ত কৰি গোলাঘাট সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ অজন্তা নেওগে । ১,০২,২১২টা ভোট লাভ কৰি ৪৩,৭৫৯ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১০৪ নং দেৰগাঁও সমষ্টি:
সাগৰিকা বৰাক পৰাস্ত কৰি দেৰগাঁও সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ মৃদুল কুমাৰ দত্তই । ৯০,০৪৯টা ভোট লাভ কৰি ৩৬,৯৫৩ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সাগৰিকা বৰাক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১০৫ নং বোকাখাত সমষ্টি:
অগপ দুৰ্গত পুনৰ বিজয় নিচান উৰুৱালে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাই । ৮০,৯৮৭ টা ভোট লাভ কৰি ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হৰিপ্ৰসাদ শইকীয়াক ৬০,৫৩৭ টা ভোটত পৰাস্ত কৰে অতুল বৰাই ।
১০৬ নং খুমটাই সমষ্টি:
তৃতীয়বাৰৰ বাবে খুমটাই সমষ্টি দখল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াই । ৯১,১২৭ টা ভোট লাভ কৰি ৫৮,৪১২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰ'জলীনা তিৰ্কীক পৰাস্ত কৰে শইকীয়াই । বিশেষ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নচলোৱাকৈয়ে শইকীয়াই বিজয়ৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় ।
১০৭ নং সৰুপথাৰ সমষ্টি:
পুনৰ সৰুপথাৰ দখল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে । ৯৬,৩৪১ টা ভোট লাভ কৰি শেষ হাঁহি মাৰে ফুকনে । অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াক ৫৬,০৮০ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সৰুপথাৰ দখল কৰে বিশ্বজিৎ ফুকনে ।
১০৮ নং বোকাজান সমষ্টি:
ৰতন ইংতিক পৰাস্ত কৰি বোকাজান সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ সূৰ্য ৰংফাৰে । ৬৯,৮৫১টা ভোট লাভ কৰি ১৭,৪৬৬ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰতন ইংতিক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১০৯ নং হাওৰাঘাট সমষ্টি:
সঞ্জীৱ তেৰণক পৰাস্ত কৰি হাওৰাঘাট সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ লুনসিং তেৰণে । ১,০৬,২২৯টা ভোট লাভ কৰি ৭৮,১০৬ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ তেৰণক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১১০ নং ডিফু সমষ্টি:
জন ইংতি কাথাৰক পৰাস্ত কৰি ডিফু সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ নিছ' তেৰংপিয়ে । ৯০,৮৬৬টা ভোট লাভ কৰি ৪৯,৭৪০ টা ভোটত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জন ইংতি কাথাৰক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১১১ নং ৰংখাং সমষ্টি:
আগষ্টিন ইংহিক পৰাস্ত কৰি ৰংখাং সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ তুলিৰাম ৰংহাঙে । ৮৩,২৪৮টা ভোট লাভ কৰি ৬০,২৪৩ টা ভোটত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আগষ্টিন ইংহিক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১১২ নং আমৰি সমষ্টি:
বিক্ৰম হানসেক পৰাস্ত কৰি আমৰি সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ হাবে তেৰণ । ৫০,২৭৩টা ভোট লাভ কৰি ২৩,৯১০ টা ভোটত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বিক্ৰম হানসেক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১১৩ নং হাফলং সমষ্টি:
প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচাই ৭৮,০৬২ টা ভোট লাভ কৰি উৰুৱালে বিজয় ধ্বজা । ৪৯,৭৮২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত ৰূপালীৰ হাতত পৰাস্ত হয় ডেনিয়েল লাংঠাচা ।
১১৪ নং লক্ষীপুৰ সমষ্টি:
শান্তি কুমাৰ সিংহাক পৰাস্ত কৰি লক্ষীপুৰ সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ কৌশিক ৰয়ে । ৫০,২৭৩টা ভোট লাভ কৰি ২৩,৯১০ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শান্তি কুমাৰ সিংহাক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১১৫ নং উধাৰবন্দ সমষ্টি:
অজিত সিঙক পৰাস্ত কৰি উধাৰবন্দ সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ ৰাজদীপ গোৱালাই । ১,০৩,৩৩১টা ভোট লাভ কৰি ৫৫,৪৬৪ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অজিত সিঙক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১১৬ নং কাটিগড়া সমষ্টি:
অমৰ চান্দ জৈনক পৰাস্ত কৰি কাটিগড়া সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থই । ১,১০,৭৫৮টা ভোট লাভ কৰি ৩৭,৬৮০ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অমৰ চান্দ জৈনক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১১৭ নং বৰখলা সমষ্টি:
অমিত কুমাৰ কালোৱাৰক পৰাস্ত কৰি বৰখলা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ কিশোৰ নাথে । ১,০২,৭৭৫টা ভোট লাভ কৰি ৩৬,৬১৩ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অমিত কুমাৰ কালোৱাৰক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১১৮ নং শিলচৰ সমষ্টি:
অভিজিত পালক পৰাস্ত কৰি শিলচৰ সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ ড৹ ৰাজদীপ নাথে । ১,১০,৭৫৮টা ভোট লাভ কৰি ৫৩৯৯৭ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অভিজিত পালক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১১৯ নং সোণাই সমষ্টি:
কৰিম উদ্দিন বৰভূঞাক পৰাস্ত কৰি সোণাই সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আমিনুল হক লস্কৰে । ৮৯,৯৫৭টা ভোট লাভ কৰি ২৭,১৭০ টা ভোটত অগপ প্ৰাৰ্থী কৰিম উদ্দিন বৰভূঞাক পৰাস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১২০ নং ঢলাই সমষ্টি:
ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থক পৰাস্ত কৰি ঢলাই সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ অমিয় কান্তি দাসে । ১,০০,৬৩৪টা ভোট লাভ কৰি ৪৪,৪৬২ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১২১ নং হাইলাকান্দি সমষ্টি:
ৰাহুল ৰয়ক পৰাস্ত কৰি হাইলাকান্দি সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ মিলন দাসে । ১,১৯,৫৯১টা ভোট লাভ কৰি ৫৫,৮১৭ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল ৰয়ক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১২২ নং আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা সমষ্টি:
জাকিৰ হুছেই লস্কৰক পৰাস্ত কৰি আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছৰ জুবেৰ আনম মজুমদাৰে । ১,৪৫,৬৬১টা ভোট লাভ কৰি ১,০৫,৪৪৮ টা ভোটত অগপ প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেই লস্কৰক পৰাস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১২৩ নং কৰিমগঞ্জ উত্তৰ সমষ্টি:
সুব্ৰত ভট্টাচাৰ্যক পৰাস্ত কৰি কৰিমগঞ্জ উত্তৰ সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছৰ জাকাৰিয়া আহমেদে । ১,২২,৩৫৬টা ভোট লাভ কৰি ২৬,০০৩ টা ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুব্ৰত ভট্টাচাৰ্যক পৰাস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১২৪ নং কৰিমগঞ্জ দক্ষিণ সমষ্টি:
ইকবাল হুছেইনক পৰাস্ত কৰি কৰিমগঞ্জ দক্ষিণ সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছৰ আমিনু ৰশিদ চৌধুৰীয়ে । ১,৩৭,২৫৭টা ভোট লাভ কৰি ৮৬,৬৩২ টা ভোটত অগপ প্ৰাৰ্থী ইকবাল হুছেইনক পৰাস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১২৫ নং পাথাৰকান্দি সমষ্টি:
কাৰ্তিক সেন সিনহাক পৰাস্ত কৰি পাথাৰকান্দি সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ কৃষ্ণেন্দু পালে । ৯৮,১০১টা ভোট লাভ কৰি ৪৬,৭৬৪ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কাৰ্তিক সেন সিনহাক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
১২৬ নং ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টি:
সুৰুচি ৰয়ক পৰাস্ত কৰি ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ বিজয় মালাকাৰে । ১,৩৪,০১৩টা ভোট লাভ কৰি ৮৩,৭৬৫ টা ভোটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুৰুচি ৰয়ক পৰাস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।