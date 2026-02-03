ETV Bharat / politics

বৰচলা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে ৰিপুণ বৰাই ? স্পষ্ট কৰিলে স্থিতি

বিৰোধী শিবিৰৰ মাজত ঐক্য যথেষ্ট শক্তিশালী বুলি দাবী ৰিপুণ বৰাৰ ।

RIPUN BORAH ON BARCHALLA ASSEMBLY CONSTITUENCY
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা কমিটীৰ অধ্যক্ষ ৰিপুণ বৰা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 3, 2026 at 7:49 AM IST

তেজপুৰ : ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বৰচলা সমষ্টিৰ পৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আৰু বৰ্তমানৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা কমিটীৰ অধ্যক্ষ ৰিপুণ বৰা অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাক লৈ চলিছে চৰ্চা । ইয়াৰ মাজতেই এই সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে জ্য়েষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ।

বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি বৰাই কয় যে তেওঁ এই মুহূৰ্তত কোনো টিকট প্ৰত্যাশী নহয় । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বৰাই কয়, “মোৰ প্ৰস্তুতি ব্যক্তিগত নহয়, এইটো দলৰ প্ৰস্তুতি । দলৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি মই উত্তৰপাৰৰ সকলো সমষ্টি ঘূৰি দলটো শক্তিশালী কৰাৰ কাম কৰি আছো ।”

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা কমিটীৰ অধ্যক্ষ ৰিপুণ বৰা

টিকট হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ :

ৰিপুণ বৰাই লগতে কয় যে উত্তৰপাৰৰ বিভিন্ন স্থানত ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলক যথেষ্ট সহায় কৰিছে । সেইবাবেই ২০২৬ চনত ৰাজ্যত পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি তেওঁ আশাবাদী আৰু আত্মবিশ্বাসী । টিকট সন্দৰ্ভত তেওঁ স্পষ্ট কৰি কয়, "জ্য়েষ্ঠ নেতাসকলে নিজে টিকটৰ সিদ্ধান্ত নলয়, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।" হাইকমাণ্ডে যদি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ কয় তেন্তে তেওঁ মানি ল’ব আৰু যদি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কয় তেন্তে সেই দায়িত্বও পালন কৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

বিৰোধী শিবিৰৰ মাজত ঐক্য যথেষ্ট শক্তিশালী :

বিৰোধী ঐক্য সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি ৰিপুণ বৰাই কয় যে বিৰোধী শিবিৰৰ মাজত ঐক্য যথেষ্ট শক্তিশালী হৈছে । শেহতীয়া সময়ত কংগ্ৰেছ সভাপতি আৰু অখিল গগৈৰ মাজত দীঘলীয়া আলোচনাৰ জৰিয়তে বহু মতানৈক্য সমাধান হৈছে আৰু ইয়াৰ ইতিবাচক ফলাফল শীঘ্ৰেই দেখা পাব বুলি তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰে । ৰাইজৰ দলৰ আসন সংখ্যা সন্দৰ্ভত তেওঁ মন্তব্য নকৰে বুলিও কয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য দেৱালীৰ ফুচুকা ব'ম :

ইফালে, ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী সংযোগ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক লৈ ৰিপুণ বৰাই তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । তেওঁ কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য দেৱালীৰ ফুচুকা ব'ম, তাৰবাহিৰে একো নহয় ।"

ইফালে হাইলাকান্দিৰ উচ্ছেদ অভিযান সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হৈছে । বৰ্তমান ৰাজ্যত গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ ক্ষুণ্ণ হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শাসনত ইচ্ছামতে উচ্ছেদ আৰু ঘৰ ভাঙি পেলোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এনে কাৰ্য ৰাজ্যজুৰি চলিব পাৰে বুলি তেওঁ আশংকা প্ৰকাশ কৰে ।

BARCHALLA ASSEMBLY CONSTITUENCY
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
বিধানসভা নিৰ্বাচন
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

