কংগ্ৰেছত থাকি সকলো পোৱাৰ পিছতো কিয় গেৰুৱা হ'ল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ

বিজেপিত যোগদান কৰাৰ লগে লগে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দিছপুৰ সমষ্টিটো দিয়া হ'ব বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছে ।

Why pradyut-bordoloi quits Congress and joins BJP
দিল্লীত নতুন ৰূপত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 2:13 PM IST

গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিয়ে প্ৰতি মুহূৰ্ততে প্ৰেক্ষাপট সলনি কৰিছে । মঙলবাৰে নিশা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি দল ত্যাগ কৰা নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বুধবাৰে যোগদান কৰিলে বিজেপিত ।

তিনিদিন পূৰ্বে নিজৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি দল ত্যাগৰ ভাবুকিৰে দলৰ নেতৃত্বলৈ সাংসদগৰাকীয়ে পত্র প্ৰেৰণ কৰিছিল । তাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত নাটকীয়ভাৱে দৃশ্যপট সলনি হৈছিল । দিল্লীত থকা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু অসমৰ দায়িত্বত থকা জীতেন্দ্ৰ সিঙে বুজনিৰ চেষ্টা চলাইছিল; কিন্তু সফল নহ'ল । অতি চমু পদত্যাগ পত্রৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে ।

কোনে টুপী পিন্ধালে বৰদলৈক (IANS)

ইফালে, প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে দিল্লীত থকা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিলৈ আহিলে ভাল আসন দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে । স্বাভাৱিকতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত দলত্যাগ কৰিছে যেতিয়া পৰিকল্পনা নিশ্চয় আছে । সেই পৰিকল্পনা যে বিজেপিত যোগদানৰ সেয়াও স্পষ্ট হৈ পৰিল ।

দলত্যাগৰ পাছতে যোৱা নিশাই মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ সৈতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ আলোচনাত মিলিত হয় । বুধবাৰে দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ সন্মুখত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰে ।

দিল্লীত সাংবাদিকৰ সন্মুখত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয়, "মই জীৱনত এই যি ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত লৈছো, ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ বাবে বৰ বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত । এই সিদ্ধান্তটো ল'বলৈ পাই মই মুঠেই সুখী নহয় । এনেকুৱা পৰিস্থিতি কংগ্ৰেছ দলত যোৱা এবছৰ দুবছৰ ধৰি সন্মুখীন হৈ আহিছো । যাৰ বাবে উপায়হীন হৈ অতি দুখ আৰু বিষাদ মনেৰে মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সৈতে যি সুদীৰ্ঘ কালৰ সম্পৰ্ক, সেয়া যতি পেলাইছো ।" সকলো কথা খুলি নকলেও সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপিত যোগদানৰ পৰিকল্পনাৰেই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ কথাটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিল ।

টুপীৰ ৰাজনীতি (IANS)

চৰ্চা দিছপুৰ সমষ্টিক লৈ :

বিজেপিত যোগদান কৰাৰ লগে লগে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দিছপুৰ সমষ্টিটো দিয়া হ'ব বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা হৈছে । কাৰণ বিজেপি দলে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা নাই । বুধবাৰে নিশা নাইবা বৃহস্পতিবাৰে পুৱা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব । ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে ৮৯ খন আসনত খেলাৰ কথা মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰিছে । বাকী ২৬ খন মিত্রদল অগপ আৰু ১১ খন বি পি এফক দিব । তেনেস্থলত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিছে যদিও প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে যোগদান কৰাৰ লগে লগে কিছু সংশোধন হ'ব ।

ইফালে, চৰ্চা অনুসৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক বিজেপিয়ে দিছপুৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে ৰাজ্যৰ অন্যতম সন্মানীয় সমষ্টি দিছপুৰত হ'ব এখন আকৰ্ষণীয় যুঁজ । কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে এই সমষ্টিটোৰ বাবে প্ৰাৰ্থী হিচাপে মীৰা বৰঠাকুৰৰ নাম ঘোষণা কৰিছে । বিজেপিয়ে এতিয়ালৈকে কোনো সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই যদিও কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগ দিয়া নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি চৰ্চা হৈছে । তেনে হ'লে দিছপুৰৰ যুঁজখন বিশেষভাৱে আকৰ্ষণীয় হ'ব ।

এটা ইনিংছ শেষ... নতুন ইনিংছ আৰম্ভ (IANS)

ইফালে, দিছপুৰ সমষ্টিটোত বিজেপিৰ কেইবাজনো শক্তিশালী দাবীদাৰ আছিল । তাৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ উপৰি জয়ন্ত কুমাৰ দাস আৰু মানৱ বৰা অন্যতম । প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপি গমনে শাসকীয় দলটোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানত কিছু সাল-সলনি কৰিব লগা হ'ব । তেনেস্থলত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পিছতে যে বিজেপিত ধুমুহাৰ সৃষ্টি নহ'ব সেই কথা নুই কৰিব নোৱাৰি। প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ পাছতে বিজেপিতো অসন্তুষ্টিৰ জোৱাৰ উঠিব ।

দিল্লীত নতুন ৰূপত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ (IANS)

কংগ্ৰেছত কেনে আছিল বৰদলৈৰ উত্থান :

কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰা নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ কমিটীৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছিল । সুদীৰ্ঘ সময় কংগ্ৰেছ দলত থাকি এগৰাকী শক্তিশালী ৰাজনীতিক হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ২০১৯ চনৰ পৰা একেলেথাৰিয়ে দুবাৰ নগাঁৱৰ পৰা সাংসদ হৈ জয়ী হৈছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ১৯৯৮ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক হিচাপে জয়ী হৈছিল । আনহাতে ২০০১ চনৰ পৰা ২০১৫ চনলৈ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্রী আছিল । ১৯৯৮ চনত মাৰ্ঘেৰিটাত হোৱা উপ-নিৰ্বাচনৰ যোগেদি বিধায়ক হোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ২০০১ চনত, ২০০৬ চনত আৰু ২০১১ চনত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিল। তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত ২০০১ চনৰ পৰা ২০০৬ চনলৈ তেওঁ ৰাজ্যিক মন্ত্রী আছিল । ইয়াৰ পাছত ২০০৬ চনৰ আৰু ২০১১ চনৰ কাৰ্যকালত তেওঁ তৰুণ গগৈ মন্ত্রীসভাৰ কেবিনেট মন্ত্রী আছিল ।

ন-সাজেৰে... (IANS)

তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত তেওঁ চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র আৰু মুখ্যমন্ত্রীৰ উপদেষ্টা পদত আছিল। তাৰ পিছত ২০১৯ আৰু ২০২৪ চনত তেওঁ নগাঁৱৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । কংগ্ৰেছত থাকি সকলো পোৱাৰ পিছতো নিশাটোৰ ভিতৰতে দল ত্যাগ কৰি আন বিজেপিৰ আশ্ৰয়লৈ গ'ল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ হিচাপে পৰিচিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ।

ৰাজনীতিত যেন সকলো সম্ভৱ। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ২০২৯ চনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ আহিব; কিন্তু তাৰ তিনি বছৰ আগতে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই মুখ্যমন্ত্রীৰ সেই কথা সত্য ৰূপে প্ৰতিপন্ন হ'ল । সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গেৰুৱা হ'ল ।

লগতে পঢ়ক:কংগ্ৰেছত ইনিংছ শেষ কৰিলে প্ৰদ্য়ুৎ বৰদলৈয়ে : গেৰুৱা টুপী পিন্ধি নামিল বিজেপিৰ ফিল্ডত

মই এটা নীতি পৰিত্য়াগ কৰিবলৈ বাধ্য় হৈছোঁ, মই সুখী নহয় : কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পাছত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মন্তব্য়

