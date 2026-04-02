চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ নে যুৱ ভোটাৰ ? যোৰহাটত কোনে গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ?

চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ নে যুৱ ভোটাৰ ? যোৰহাটত কোনে গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ?
যোৰহাটত চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ আছে ১৭ হাজাৰ । ৪০ শতাংশ যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ আছে । তেওঁলোকৰ পচন্দ কোন হ'ব ?
Published : April 2, 2026 at 7:27 PM IST
যোৰহাট : সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে সম্ভ্ৰান্ত সমষ্টি হিচাপে পৰিচিত যোৰহাট সমষ্টি । এই সমষ্টিত এইবাৰ দুগৰাকী বিশিষ্ট প্ৰাৰ্থীৰ মাজত যুঁজ হ'বলৈ গৈ আছে । এগৰাকী অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আৰু আনগৰাকী ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ অন্যতম চৰ্চিত নেতা । যাৰ বাবে যোৰহাটত দুই প্ৰাৰ্থীৰ মাজত সম্ভ্ৰান্ত ৰাজনৈতিক যুঁজ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । কিন্তু কোনে নিৰ্ণায়ক ভুমিকা ল'ব ?
এই সমষ্টিটোৰ ওপৰত ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে । চৰ্চা চলিছে যে অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ সম্ভ্ৰান্ত ৰাজনৈতিক যুঁজখন ইয়াতেই হ'ব । এফালে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তথা অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী আৰু আনফালে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ অন্যতম চৰ্চিত নেতা গৌৰৱ গগৈ । দুয়োগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীৰ মাজত নাই কোনো বোকা ছটিওৱাৰ খেল অথবা ৰাজনীতিৰ নামত ব্যক্তিগত আক্ৰমণো নাই । নিজ নিজ স্থানত থাকিয়েই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৈছে । ইফালে যোৰহাটবাসীও পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক বাছনি কৰিবলৈ পৰিকল্পনা চলাইছে । অৱশ্যে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীক লৈ দোধোৰ-মোধোৰ অৱস্থাত যোৰহাটৰ ভোটাৰ ।
এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামীয়ে কয়, "আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট সমষ্টিটো ৰাজ্যৰ ভিতৰতে আকৰ্ষণীয় হ'ব । কাৰণ দুগৰাকীকৈ হাইপ্ৰফাইল নেতাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । এজন হ'ল হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী আৰু আনজন গৌৰৱ গগৈ । হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ৫ বাৰ বিধায়ক, সেই সময়ত তেওঁ মন্ত্ৰী আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল । একেদৰে গৌৰৱ গগৈৰ বাকপটুতা, কৰ্মদক্ষতা আৰু নেতৃত্ব দিয়া আদি গুণবোৰত ৰাইজে দৃষ্টি ৰাখিছে । এইবাৰ নিবাচনত অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষা আদি দিশসমূহে স্থান ল'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যোৰহাট বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ দুয়োজনেই মোৰ দৃষ্টিত দক্ষ । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত জনগাঁথনি সলনি হৈছে । কাৰণ টীয়ক সমষ্টিৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ পাঁচখনকৈ পঞ্চায়ত যোৰহাট সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । ১ লাখ ৪৮ হাজাৰ ২৮০ গৰাকী ভোটাৰ থকা এই সমষ্টিটোত চাহ বাগিচা ভোটাৰ ১৭ হাজাৰ, বঙালী ভোটাৰ ১৬ হাজাৰ, মাৰোৱাৰী, বিহাৰ তথা হিন্দী ভাষী ভোটাৰ ১৫ হাজাৰ, সাধাৰণ জাতিৰ ভোটাৰ ৪৬ হাজাৰ । নিৰ্বাচনী পথাৰত জাতিগত পৰিসংখ্যাইও ভূমিকা ল'ব পাৰে । কিন্তু এইটো প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ বাহিৰৰ কথা । যোৰহাট সমষ্টিত ৪০ শতাংশ যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ আছে । সেয়ে যুৱ প্ৰজন্ম আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে এইবাৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব । বিগত সময়ত সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠান যোৰহাট হ'ল নে নাই সেই বিষয়ে সুক্ষ্মভাৱে চাব । এইবাৰ নিৰ্বাচনত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ লগতে মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগও আহি পৰিব ।"
আনহাতে এই সম্পৰ্কত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক জগতত প্ৰভাৱ থকা মিতালী শইকীয়াই কয়, "যোৰহাট সমষ্টিটো অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এক হাইপ্ৰফাইল সমষ্টি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । আমি সকলো জ্ঞাত যে যোৰহাটখনক এখন বৌদ্ধিক ৰাজধানী বুলি কোৱা হয় আৰু যোৰহাটৰ ৰাইজে বিবেকেৰে ভোট দিয়ে । সেয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত দেখি আহিছোঁ । বিগত দিন ধৰি হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে যোৰহাটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে কিন্তু কিছুমান প্ৰাথমিক সমস্যা আজিও সমাধান হোৱা নাই । স্বাস্থ্য, শিক্ষা আদি ক্ষেত্ৰত বহু সমস্যাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে যোৰহাট সমষ্টি ।" তেওঁ লগতে কয়, "বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্তৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাচুল বৃদ্ধি পাইছে । সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে চাব লাগে । দুগুণ, তিনিগুণ পৰ্যন্ত মাচুল বৃদ্ধি পাইছে । লগতে নিৰ্বাচনত যুৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিলে যোৰহাট সমষ্টিৰ ভৌগোলিক পৰিসীমা আৰু জনগাঁথনি । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ আৰু ভাষিক লোকৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিল নৱগঠিত যোৰহাট সমষ্টিত । তেনে ক্ষেত্ৰত যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত এইবাৰ তুমুল যুঁজ হোৱাতো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত । এই সমষ্টিত এইবাৰ যুৱ ভোটাৰৰো থাকিব বিশেষ ভূমিকা । গতিকে অৱশেষত কোন প্ৰাৰ্থীয়ে শেষ হাঁহি মাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ।
