বহুখিনি উন্নয়ন হৈও মাজুলীত অৱস্থাহীন স্বাস্থ্যখণ্ড, চৰকাৰলৈ কি আহ্বান মাজুলীৰ মহিলাৰ ?

বহুখিনি উন্নয়ন হৈও মাজুলীত অৱস্থাহীন স্বাস্থ্যখণ্ড, চৰকাৰলৈ কি আহ্বান মাজুলীৰ মহিলাৰ ?
মাজুলীৰ অধিকাংশ লোকেই চৰকাৰৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক উন্নয়নত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত মন্তব্য কৰা মহিলাসকলৰ বক্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে সেই কথা ৷
Published : March 24, 2026 at 3:28 PM IST
মাজুলী: ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এতিয়া বলিছে বিধানসভা নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ । কি শাসক, কি বিৰোধী, সকলো এতিয়া ব্যস্ত ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাত । ২০২৬ ৰ এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাজুলী সমষ্টিৰ ৰাইজে প্ৰকৃততে কি বিচাৰে ? পৰিৱৰ্তন নে একেধাৰে উন্নয়নৰ ধাৰাবাহিকতা ? ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত মাজুলী এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি, কিয়নো এই সমষ্টিৰ পৰাই জয়ী হৈ বিজেপিৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ।
সেই সময়ৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈ মাজুলীত ব্যাপক উন্নয়ন আৰু পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি দাবী কৰি আহিছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে । চৰকাৰৰ দাবী অনুসৰি উন্নয়নৰ গংগাই অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ লগতে মাজুলীৰ চুক-কোণ স্পৰ্শ কৰি গৈছে । কিন্তু প্ৰকৃততে চৰকাৰে দাবী কৰা মতে সকলো আঁচনিয়ে জনসাধাৰণক ঢুকি পাইছেনে ? উন্নয়নৰ জয়গানৰ বিপৰীতে ৰাইজে কি পালে ? এইক্ষেত্ৰত মাজুলীৰ ৰাইজৰ মনৰ বতৰা ল’বলৈ ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক কাষ চাপিছিল কেইগৰাকীমান স্থানীয় মহিলাৰ ৷ তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰ তথা মাজুলীৰ উন্নয়নৰ সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷
মাজুলীৰ অধিকাংশ ৰাইজেই চৰকাৰৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক উন্নয়নত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত মন্তব্য কৰা মহিলাসকলৰ বক্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে সেই কথা ৷ বিগত দহ বছৰত পূৰ্বৰ তুলনাত মাজুলীৰ দৃশ্যপট সলনি হোৱা বুলি মহিলাসকলে স্বীকাৰ কৰিছে । যাতায়ত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বিগত সময়ৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিবৰ্তন আহিছে বুলি কয় মাজুলীৰ স্থানীয় ভোটাৰে । মাজুলীক দক্ষিণপাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ যোৰহাট-মাজুলী দলঙৰ কাম চলি আছে ।
ইফালে উত্তৰ পাৰৰ লগত সংযোগ কৰিবলৈ চেলেক ধূনাগুৰিত দুখনকৈ দলঙৰ কাম হৈছে, ইয়াৰে প্ৰথমখন দলং ইতিমধ্যে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । এইসকল ভোটাৰে কয় যে বৰ্তমান সময়ত বাট-পথৰ যথেষ্ট উন্নত হৈছে । চৰকাৰী আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণ সঠিকভাৱে হৈছে বুলি কয় এইসকল মহিলাই ।
এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘মাজুলীৰ কাৰণে যথেষ্ট কাম কৰিছে এইখন চৰকাৰে ৷ আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সকলো পাইছোঁ বিজেপি চৰকাৰৰ দিন ৷ প্ৰতিখন ঘৰেই প্ৰতিখন আঁচনি লাভ কৰিছে ৷ মহিলাসকলক অৰুণোদয় দিছে, গোটৰ মহিলাক ১০ হাজাৰকৈ টকা দিছে ৷ কেনেকুৱা মাজুলী কেনেকুৱা কৰি দিছে এই সময়ছোৱাত ৷ আমি বহুত সুখী ৷ মাত্ৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো আৰু অধিক উন্নত কৰিব লাগে ৷ আমি এনে এখন চৰকাৰেই বিচাৰোঁ ৷’’
আন এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘সকলোখিনিয়েই পাইছোঁ ৷ চৰকাৰে আঁচনি দিছে, সেই সমূহৰ সুবিধা আমি পাইছোঁ ৷ কাম কৰি খাবলৈ সুযোগ দিছে ৷ বৰ্তমান যি চৰকাৰ চলি আছে তেওঁলোকে আৰু কাম কৰাটো বিচাৰোঁ ৷’’
‘‘চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত মাজুলীখন পিছ পৰি আছে ৷ গতিকে চৰকাৰে এতিয়া যিখিনি কাম কৰিছে, তাতকৈ আৰু অলপ কাম কৰি মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নত কৰক ৷ যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলংখন সোনকালে শেষ কৰি আমাক কৃতাৰ্থ কৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ৷ আজি এই চৰকাৰৰ দিনত মহিলাসকল পাকঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ স্বাৱলম্বী হ’ব পাৰিছে ৷ ইখনৰ পিছত সিখন আঁচনি লাভ কৰি মহিলাসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৷’’ আন এগৰাকী মহিলাই কয় ৷
উল্লেখ্য যে মাজুলীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে অনুন্নত স্বাস্থ্যখণ্ড । মাজুলীৰ গড়মূৰত ১০০ খন বিচনাযুক্ত জিলা চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ হ'ল যদিও উন্নত চিকিৎসা ব্যৱস্থা আৰু পৰ্যাপ্ত চিকিৎসকৰ অভাৱ । সেয়ে মহিলাসকলে চৰকাৰক এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে ৷
