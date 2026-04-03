অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬: মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ভোটাৰে কেনে চৰকাৰ বিচাৰে ?

পাঁচ বছৰত ৰাস্তা-ঘাটৰ উন্নয়ন হ'লেও সন্তুষ্ট নহয় মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ভোটাৰ ।

মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ভোটাৰে কেনে চৰকাৰ বিচাৰে ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 8:40 PM IST

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চৌদিশে উন্নয়ন হোৱা বুলি চৰকাৰে দাবী কৰি আহিছে । বিগত পাঁচ বছৰত মহানগৰীত কেইবাখনো দলঙৰ লগতে উৰণসেতু, পাৰ্ক আদি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । বহু তৰপীয়া পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যদিও যান-জঁটৰ সমস্য়াৰ অন্ত পৰা নাই । বানপানীৰ সমস্য়া হৈয়ে থাকিল ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পূৰ্বৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি বিলুপ্তি ঘটাই মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি নামেৰে পুনৰ গঠন কৰাত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । যদিও ৩৬ নং মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিটো নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে তথাপি পূৰ্বৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ এই অংশসমূহৰ সমস্য়াৰ সমাধান কৰিলেনে চৰকাৰে । বিশেষকৈ ফাঁচীবজাৰৰ লগতে সমীপৱৰ্তী অঞ্চলৰ সমস্য়াৰ কিমান সমাধান হ'ল সেই বিষয়ে ই টিভি ভাৰতৰ আগত মনৰ কথা ব্য়ক্ত কৰিলে ব্য়ৱসায়ী তথা স্থানীয় ভোটাৰসকলে ।

কুংকি চৌধুৰীয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব :

মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ৰাইজে কি কেনেধৰণৰ চৰকাৰ বিচাৰে সেই সন্দৰ্ভত ভূতনাথ অঞ্চলৰ এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "যোৱা চৰকাৰখনত বেলেগ এটা ৰাজনীতি চলি থকা দেখিছিলো । বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই এইবাৰ যিবোৰ শিক্ষিত যুৱ প্ৰাৰ্থী দিছে তাত আমি নতুন মুখ দেখিছো । মধ্য গুৱাহাটীৰ উচ্চ শিক্ষিত প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব বুলি দৃঢ়তাৰে বিশ্বাস কৰো । ৰাইজে কুংকি চৌধুৰীক জয়যুক্ত কৰিলে বিধানসভাৰ মজিয়াত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব ।"

ব্যৱসায়ীক সহায় কৰা চৰকাৰ গঠনৰ আহ্বান :

আনহাতে ফাঁচীবজাৰৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে কয়,"আমি এখন সুস্থ চৰকাৰ বিচাৰো য'ত আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সুবিধা হয় । আজিৰ দিনত আমাৰ ব্যৱসায় খুব বেয়া হৈছে । খুচুৰা ব্যৱসায়ৰ বাবে কোনো । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাণিজ্যিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁচীবজাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাত বজাৰ নিম্নগামী হৈছে । তদুপৰি চৰকাৰে কৈ আছে ফাঁচীবজাৰখন আমিনগাঁৱলৈ স্থানান্তৰিত কৰিব । তেতিয়া গ্ৰাহক তালৈ নাযাব । আমাৰ যিখিনি ব্যৱসায় আছে সেইখিনি লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব । ব্যৱসায়ীৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে এতিয়া ব্যৱসায় কৰিব নোৱৰা হৈছে । যাৰ বাবে এতিয়াই ব্যৱসায়ীসকলৰ ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত নকৰি চাকৰিৰ লগত জড়িত কৰিছে । সকলোৱে ভাবি-চিন্তি চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগে যিয়ে ৰাজ্যখন ভালকৈ চলাব পাৰে । যোৱা পাঁচ বছৰত ৰাস্তা-ঘাটৰ উন্নয়ন হৈছে সেইটো থিকে ; কিন্তু আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ যোৱা পাঁচ বছৰত কোনো‌ উন্নয়ন হোৱা নাই ।"

ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা চিন্তা কৰক :

আন এজন ব্য়ৱসায়ীয়ে কয়, "ফাঁচীবজাৰৰ ব্যৱসায়ীৰ একেবাৰে বেয়া অৱস্থা । পাৰ্কিঙৰ সুবিধা নাই, লগতে অনালাইনে মাধমাৰ সোধাইছে । যাৰ বাবে আমি মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছো । কৰ'ণাৰ পিছৰে পৰা ব্যৱসায় নিম্নগামী হৈছে । আমাৰ এতিয়া মনত ভয় হৈছে যে ব্যৱসায় আমি কেনেকৈ চলাম । যিয়ে চৰকাৰ নাহক কিয় ব্যৱসায়ীসকলৰ কথা চিন্তা কৰক । কিয়নো আমি চৰকাৰক জিএছটিৰ জৰিয়তে সহায় কৰি আহিছো; কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে কোনোধৰণৰ ভিজন আমি দেখা পোৱা নাই । যুৱ প্ৰজন্ম আহিছে ৰাজনীতিলৈ । তেওঁলোকক সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে । "

ডেৰ লাখ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক গুৰুত্ব নিদিয়াত ক্ষোভ :

এই সন্দৰ্ভত আন এজন ভোটাৰে কয়, " জনসাধাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ব এইবাৰ চৰকাৰ কোনে গঠন কৰিব । মহানগৰীত আমি দলং, উৰণসেতু দেখিছো; কিন্তু মহানগৰীত থকা প্ৰায় ডেৰ লাখ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই । মহানগৰীৰ খোৱা পানীৰ সমস্যা,পানীৰ পাইপ ফুটাৰ সমস্যা, মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ উপ-পথৰ নলাৰ সমস্যা তথৈবচ । তদুপৰি ষ্ট্ৰীট লাইটৰ সমস্যা আছে, যাৰ বাবে চোৰৰ উপদ্ৰৱ বাঢ়িছে । তদুপৰি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য ২০-৩০ শতাংশ কমি গৈছে ।‌ পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলক ভেণ্ডিং জ'ন দি সংস্থাপিত কৰিব লাগে ।"

আনহাতে, হায়দৰাবাদৰ সাংসদ তথা এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছি আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী যোগী আদিত্য় নাথক ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনালে আন এগৰাকী ভোটাৰে । তেওঁ কয়, "নেতাবোৰে আহি ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰে । সেয়েহে নেতাবোৰলৈ এটাই আহ্বান যাতে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ নকৰে ।"

