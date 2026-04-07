নগাঁৱক লৈ কি পৰিকল্পনা ৰূপক শৰ্মাৰ ?

অভিলেখ গঢ়িবলৈ ৰাইজে ভোটদান কৰিব বুলি মন্তব্য় বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ । যোৱা ১০ বছৰত কি কি কৰিলে এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ?

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 3:05 PM IST

নগাঁও: দুটা কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰি তৃতীবাৰৰ বাবে দিছপুৰ যাত্ৰাৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্বাচনী ৰণত নামিছে নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা । এইবাৰ বিৰোধীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ বিপৰীতে বিগত দহ বছৰে কৰা উন্নয়নমূলক কামৰ খতিয়ান লৈ ৰাইজৰ কাষ চাপিছে বিধায়ক তথা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাই ।

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই কয়, “এইবাৰ নিৰ্বাচনত মই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ বিপৰীতে বিগত সময়ত কৰা কামৰ বাবে ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি মই কেৱল ৰাইজক দেখা কৰাৰ উদ্দেশ্যে পদযাত্ৰা কৰিছো । সভা-সমিতি বিশেষ কৰা নাই । কাৰণ বিগত দহ বছৰে নগাঁৱৰ বাবে মই কি কৰিছো সেয়া ৰাইজে নিশ্চয় দেখিছে । প্ৰথম পাঁচ বছৰত মই কেৱল নগাঁৱৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিবেশ কৰিছিলো । পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত শিক্ষা, স্বাস্থ্যৰ লগতে নগাঁৱৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।"

অভিলেখ গঢ়িবলৈ ৰাইজে ভোটদান কৰিব :

আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লগতে পৰ্যটকৰ বাবে কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি ৰূপক শৰ্মাই কয়," আগন্তক পাঁচ বছৰত নগাঁৱত উদ্যোগ স্থাপনকে ধৰি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ অন্যতম উন্নত জিলা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ’ব ।” নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিত এইবাৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ ৰাইজে ভোটদান কৰিব বুলিও কয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাই ।

উন্নয়নেই হৈছে মোৰ লক্ষ্য় :

এইবাৰ কি ইচ্ছ্য়ু লৈ ৰাইজৰ ওচৰ চাপিছে বুলি প্ৰশ্ন কৰাত ৰূপক শৰ্মাই কয়, "উন্নয়নেই হৈছে মোৰ লক্ষ্য় । সেইবাবে ৰাইজৰ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে । নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক বেছিকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াত কৈ ৰাইজে মোৰ কামবোৰ দেখা পাইছে । ৰাইজে মোক জানিছে । আগন্তুক সময়ত নগাঁৱক আৰু আগবাঢ়াই নিম । সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই ৰাইজৰ মাজত আছো ।"

অহা পাঁচ বছৰত কি কি কৰিব ?

অহা পাঁচ বছৰৰ বাবে কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে সেই বিষয়ে জানিব বিচৰাত শৰ্মাই কয়," আগন্তুক সময়ত নগাঁৱত ভাল ভাল উদ্য়োগ আনিবলৈ চেষ্টা চলাম । বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কাম কৰি বিশেষকৈ স্বাস্থ্য়, শিক্ষা আদিৰ ক্ষেত্ৰত নগাঁৱক ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই জাকত জিলিকা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"

প্ৰতিদ্বন্দ্বী সন্দৰ্ভত কি কয় ?

নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বী থাকিবই বুলি উল্লখ কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়," প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সম্পৰ্কে মই নকও,ৰাইজে এই বিষয়ে ক'ব । ৰাইজে বা এতিয়া কি ধৰণে লয় । যলৈকে গৈছো সকলোতে ৰাইজে কৈছে যে মোক জিকাবৰ বাবে নহয় অভিলেখ গঢ়িবলৈহে ভোটদান কৰিব ।"

নগাঁৱৰ জুবিন উদ্য়ান (ETV Bharat Assam)

" নগাঁৱৰ কিছুমান সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'বই । অৱেশ্য়ে কলিয়াবৰ,ৰহা,বঢ়মপুৰ আৰু নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিত বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটে ভাল ফলাফল দেখুৱাব ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা পৱন খেড়াই উত্থাপন কৰা বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পাছপ’ৰ্ট, বহিঃৰাষ্ট্ৰত বিনিয়োগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰূপক শৰ্মাই কয়, “কেৱল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত মিছা অভিযোগেৰে নিজৰ নিকৃষ্ট চৰিত্ৰ উদঙাই দিছে ।”

নগাঁৱৰ উন্নয়নমূলক কামৰ কিছু তথ্য :

বিগত দহ বছৰত কি কি কাম কৰিলে বুলি কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শৰ্মাই কয় যে অসম গৌৰৱ ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে নগাঁও চহৰৰ ছয়আলি অঞ্চলত ড৹ভূপেন হাজৰিকা কলাতীৰ্থ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ বাবে ইতিমধ্যেই মুকলি কৰা হৈছে । একেদৰে নগাঁও ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি সজল কৰি ৰখাৰ বাবে কলঙৰ দাঁতিত জুবিন উদ্যান নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে । সেই স্থানতে কলঙৰ উত্তৰ-দক্ষিণপাৰ সংযোগী পদসেতুখন সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেন ভট্টাচাৰ্যৰ নামত নামকৰণ কৰা হৈছে ।

নগাঁৱৰ হীৰেন ভট্টাচাৰ্য্য় পদসেতু (ETV Bharat Assam)

মৰিকলং বিলৰ পাৰত নিৰ্মাণ কৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উদ্যানত সাহিত্য-সংস্কৃতি-কলা-সামাজিক আদি ক্ষেত্ৰলৈ অৱদান আগবঢ়োৱা নগাঁও বৰেণ্য প্রায় দুকুৰি ব্যক্তিৰ প্ৰতিকৃতি খোদিত স্মাৰক নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে । নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ সন্মুখৰ কলঙৰ দক্ষিণ পাৰত কবি নৱকান্ত বৰুৱাৰ নামত উৰণীয়া পদসেতু নির্মাণ কৰি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে বুলিও প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে।

ইপিনে,ৰূপকোঁৱৰ চ'কত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৱৰ পূৰ্ণাঙ্গ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন, নগাঁও সাংস্কৃতিক প্রকল্পৰ নাম ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ নামত নামকৰণ কৰা হয় । নগাঁও চহৰৰ দলং, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, উদ্যানআদিৰ নাম নগাঁও বৰেণ্য প্রয়াত ব্যক্তিৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে ।

নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টি (ETV Bharat Assam)

নগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়কসকল :

  • 1952 প্ৰতাপচন্দ্ৰ শৰ্মা
  • 1957 দেৱকান্ত বৰুৱা
  • 1962 মতিৰাম বৰা
  • 1967 ফণী বৰা
  • 1972 লীলাকান্ত বৰা
  • 1978 মুকুট শৰ্মা
  • 1983 মুকুট শৰ্মা
  • 1985 প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত
  • 1991 মুকুট শৰ্মা
  • 1996 গিৰীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱা
  • 2001 গিৰীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱা
  • 2006 গিৰীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱা
  • 2011 ডা: দুৰ্লভ চমুৱা
  • 2016 ৰূপক শৰ্মা
  • 2021 ৰূপক শৰ্মা

