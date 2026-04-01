ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্র নাই নেকি ? চিন্তা নকৰিব, ভোট দিব পাৰিব

নিৰ্বাচন আয়োগে ১২ বিধ নথিত অনুমোদন জনাইছে । ইয়াৰে যি কোনো এখন হ'লেই হ'ল ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 7:40 PM IST

গুৱাহাটী: ৰাজ্যত ৯ এপ্ৰিলত এদিনতে ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । বৰ্তমান সময়ত জোৰদাৰ গতিত চলি আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । ইফালে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতিৰে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ ।

ভোটদানৰ সময়ত পৰিচয় প্রদানৰ বাবে ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ উপৰি কি কি নথি প্ৰযোজ্য হ'ব, সেই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে অনুমোদন জনাইছে । নিৰ্বাচন আয়োগে ১২ বিধ নথিত অনুমোদন জনাইছে ।

৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নির্বাচনত ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্র পোৱা ভোটাৰসকলে ভোটদানৰ সময়ত তেওঁলোকৰ এই পৰিচয় পত্র দেখুৱাব লাগিব । আনহাতে, যিসকল ভোটাৰৰ ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্ৰ নাথাকে, তেওঁলোকে আয়োগে নির্দিষ্ট কৰা ১২ বিধ নথিৰ যিকোনো এবিধ দেখুৱাই ভোটদান কৰিব পাৰিব ।

নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটদানৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা ১২ বিধ নথিৰ ভিতৰত আছে -

১) আধাৰ কাৰ্ড

২) এম জি এনৰেগাৰ জব কাৰ্ড

৩) বেংক বা ডাকঘৰৰ পাছবুক(ফটোসহ)

৪) আয়ুষ্মান ভাৰত বা স্বাস্থ্য বীমা স্মাৰ্ট কাৰ্ড

৫) গাড়ী চালনাৰ অনুজ্ঞা পত্ৰ(ড্ৰাইভিং লাইচেন্স)

৬) পান কাৰ্ড

৭) ৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখ্যা পঞ্জীৰ(এন পি আৰ) স্মাৰ্ট কাৰ্ড

৮) ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্ট

৯) পেঞ্চনৰ নথি(ফটোসহ)

১০) চৰকাৰ বা পি এছ ইউ বা পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীৰ দ্বাৰা প্ৰদত্ত সেৱা পৰিচয় পত্ৰ

১১) সংসদ বা বিধানসভা বা বিধান পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ বাবে প্ৰদত্ত চৰকাৰী পৰিচয় পত্ৰ

১২) ইউনিক ডিজেবিলিটি আই ডি (ইউ ডি আই ডি) কাৰ্ড

ইফালে ভোটাৰজনৰ পৰিচয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰিলে ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰত থকা বানান ভুল আদি উপেক্ষা কৰিবলৈও নির্বাচন আয়োগে নির্দেশ দিছে । অন্য সমষ্টিৰ নিৰ্বাচক পঞ্জীয়ন বিষয়াৰ দ্বাৰা আগতে প্ৰদান কৰা ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্র দাখিল কৰিও ভোটদান কৰিব পৰা যাব, যদিহে ভোটাৰজনৰ নাম ভোট দিবলৈ যোৱা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰত থকা ফটোৰ বিসংগতিৰ বাবে যদিহে ভোটাৰজনৰ পৰিচয় সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাযায়, তেন্তে তেওঁ উক্ত ১২ টা নথিৰ যিকোনো এবিধ নথি দেখুৱাব লাগিব । সেইদৰে বিদেশত থকা আৰু ১৯৫০ চনৰ জন প্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ ধাৰা ২০(ক) অনুসৰি ভোটাৰ তালিকাত নামভৰ্তি কৰা ভোটাৰসকলক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কেৱল তেওঁলোকৰ মূল পাছপ’ৰ্টৰ ভিত্তিতহে পৰিচয় নিশ্চিত কৰা হ’ব । এইক্ষেত্ৰত আন কোনো পৰিচয় পত্ৰ গ্ৰহণযোগ্য নহ’ব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে, ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । ১২৬ টা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৭২২ গৰাকী ভোটাৰৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ৰাজ্যৰ ২,৫০,২১,৪১৩ গৰাকী ভোটাৰে । ইয়াৰ ভিতৰত ১,২৫,১৬,৫৯১ জন পুৰুষ আৰু ১,২৫,০৪,৫০১ গৰাকী মহিলা আৰু ৩২১ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ।

