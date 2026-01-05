ETV Bharat / politics

সাংসদ গৌৰৱ সোণাৰিত, হাতত ৰং-তুলিকা লৈ যোৰহাটত নামিল মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটা

"ভাৰত মাতা কি জয়" ধ্বনি দি যোৰহাটত বিজেপিৰ দেৱাল লিখন অভিযান আৰম্ভ ৷

wall writing campaign of BJP in Jorhat
যোৰহাটত বিজেপিৰ দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 5, 2026 at 7:09 PM IST

যোৰহাট : ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে শাসকীয় দল বিজেপি । নিৰ্বাচন আয়োগে এতিয়ালৈকে তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই যদিও বিজেপিয়ে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে । ইয়াৰেই অংশৰূপে সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচী ৷

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছতেই যোৰহাটতো এই প্ৰচাৰৰ আৰম্ভ কৰা হয় ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শান্তনু পূজাৰী, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সম্পাদক সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱাৰ উপস্থিতত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই দেৱাল লিখনেৰে আৰম্ভ কৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ । ইপিনে আজিৰ দিনটোত স্থানীয় সাংসদগৰাকীক দেখা যায় সোণাৰিত ৷

দেৱাল লিখনেৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই গুৱাহাটীত দেৱাল লিখনেৰে প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । এই লিখন কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যোৰহাট লোকসভাৰ অন্তৰ্গত যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত আমিও কৰিছো । এই সময়ত আমাৰ লগত ৰাইজ আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকল উপস্থিত আছে । ৩১ হাজাৰ বুথ, চহৰ, নগৰ ৱাৰ্ড সামৰি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আশীৰ্বাদ বিচৰা যাত্ৰা ।"

মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই আৰু কয়, "আমাক ৰাইজে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে আশীৰ্বাদ দি আহিছে । সেই আশীৰ্বাদ বিচৰা যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছো । আমাৰ দেৱাল লিখন, আমাৰ শ্ল'গান, আমাৰ কথাৰে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ সকল্প হ'ল এখন বিকশিত অসম আৰু সুৰক্ষিত অসম ।"

উল্লেখ্য় যে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১০ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ মাজুলীক বাদ দি ৯টা বিধানসভা সমষ্টিত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰি বিজয়ী হৈছিল ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
JORHAT
ইটিভি ভাৰত অসম
BJP ELECTION STRATEGY
BJP WALL PAINTING CAMPAIGN

