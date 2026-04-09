দীঘলীয়া শাৰী পাতি ৰঙিয়াত ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ

দীঘলীয়া শাৰী পাতি ৰঙিয়াত ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ
প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি পুৱাৰে পৰা ভোটকেন্দ্ৰ ভিৰ কৰিলে ভোটাৰসকলে । ৰঙিয়াত পূৰ্ণ গতিত চলি আছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ।
Published : April 9, 2026 at 2:11 PM IST
ৰঙিয়া: সমগ্ৰ অসমতে চলিছে ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব । এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে । বতৰ বেয়া যদিও ভোটাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ । ৩১ নং ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিটো একে দৃশ্য দেখা গৈছে ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰ্তমান ৩১ নং ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন আয়োগে ১০ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬ ত প্ৰকাশ কৰা অন্তিম তালিকা অনুসৰি মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,০৯,২৭১ গৰাকী । য'ত পুৰুষ ভোটাৰ ১,০৬,৭৫২জন, মহিলা ভোটাৰ ১,০২,৫১৩ আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৬ গৰাকী আছে।
আনহাতে যোৱাটো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সমীক্ষা অনুসৰি সমষ্টিটোত ভোটাৰৰ জাতি অনুসৰি বিন্যাস হৈছে মুছলমান ৭১,৪৫১ , কলিতা ৬২,০৯৯ , দাস ৩০,১৭৬ , বাঙালী ১২,২৯৭ , শৰ্মা ৯,৭৩৯ , বড়ো ৭,৪৪২ , নাথ ৬,১০৪ , বৈশ্য ২,৭৫৯ , কুমাৰ ২,৬৩৩ , শালৈ ২,০৩১ , ৰাজবংশী ১,৮৪৭ , মাৰোৱাৰী/বিহাৰী ১,৫৫০ , চৌধুৰী ১,৪০০ , হীৰা ৭৫১ , নম:শুদ্ৰ ২৪৮ , মালী ১৩২ , আহোম ৮১ , নেপালী ৭৮ , হুজুৰী ৫২ , কেওঁট ৩৩ গৰাকী ।
এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোত মুঠতে ২৬৫ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে , য'ত চি চি কেমেৰা আৰু সৈন্যবাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে সুৰক্ষাৰ বাবে । আনহাতে পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়া সকলেও পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । ভোটাৰ ৰাইজেও দীঘলীয়া শাৰী পাতি নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে । বহু মহিলাই কোলাত কণমানি শিশু লৈও ভোট দিবলৈ আহিছে ।
আনহাতে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক সকলেও উৎসাহেৰে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । মুঠতে ৰাইজ ওলাই আহিছে ভোট দিবলৈ । ভোটাৰ মনৰ আশা যি চৰকাৰেই নহওক অসমত শান্তি ঘুৰি আহক , চৌদিশে উন্নতি হওক আৰু জুবিন গাৰ্গে ন্যায় লাভ কৰক ।
ৰঙিয়াৰ আজাৰা নিবাসী বাবুল আলীৰ মনোভাৱ, "যি চৰকাৰেই নহওক অসমত শান্তি ঘুৰি আহক । আগতে আমি হিন্দু-মুছলমান সকলোৱে লগ হৈ বিহু পাতিছিলোঁ । কিন্তু আজিকালি বাহিৰা বেয়া শক্তি আমাৰ সমাজত সোমাল । এই সকলোবোৰ অন্ত পৰি আকৌ পূৰ্বৰ শান্তি ফিৰি আহিব লাগে ।"
তেওঁ নিৰ্বাচিত হ'বলগীয়া প্ৰতিনিধিগৰাকীক উদ্দেশ্যি কয়, "আমাৰ আজাৰা-পুঠিমাৰী অঞ্চল কৃষি প্ৰধান অঞ্চল । আগতে শৰৎ সিংহৰ সময়ত ইয়াৰ খেতি পথাৰত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও এতিয়া সেইবোৰ বিকল হৈছে । আমি বিচাৰোঁ আমাৰ প্ৰতিনিধিয়ে খেতিপথাৰত পানী যোগানৰ সুবিধা কৰি কৃষকক সকাহ দিয়ক ।"
আনহাতে একেটা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিবলৈ অহা কেইবাগৰাকীও নতুন ভোটাৰে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি কয় যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া খৰতকীয়া আৰু শুদ্ধ হ'ব লাগে । কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিবলৈ অমান্তি হোৱা ভোটাৰ কেইগৰাকীয়ে আগন্তুক সময়ত চৰকাৰে এই বিষয়ত সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।