অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : পুৱাৰে পৰা ভোটকেন্দ্ৰত লানি নিছিগা ভিৰ
প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি পুৱাৰে পৰা ভোটকেন্দ্ৰ ভিৰ কৰিলে ভোটাৰসকলে । ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ব ইভিএমত ।
Published : April 9, 2026 at 11:27 AM IST
আজি অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ । পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । ৭ বজাৰ পৰা ভোটদানৰ বাবে ভোটেকেন্দ্ৰত শাৰী পাতিছে ভোটাৰসকলে ।
সৰুপথাৰ : সৰুপথাৰ সমষ্টিত গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱক লৈ উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । ১০৭ নং সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিত পুৱাৰে পৰাই ভোটাৰৰ ব্যাপক উছাহ দেখা গৈছে । নতুন ভোটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে শাৰী পাতি নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে । সমষ্টিটোৰ মুঠ ১,৮৮,৩৬৭ গৰাকী ভোটাৰে আজি ৩ জন প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব । সমষ্টিটোৰ মুঠ ২১৩ টা ভোটকেন্দ্ৰত একেই পৰিৱেশ দেখা গৈছে ।
সমষ্টিটোত সৰ্বনিম্ন ভোটাৰ থকা ভোটকেন্দ্ৰটো হ'ল ২১৩ নং য়হকু মেমৰিয়েল স্কুল । য'ত ভোটাৰৰ সংখ্যা মাত্ৰ ২৫ গৰাকী । আনহাতে সৰ্বাধিক ভোটাৰ থকা ভোটকেন্দ্ৰ হ'ল ১৯৭ নং জ্যোতিবন এল পি স্কুল । কেন্দ্ৰটোত মুঠ ২,১৯৫ গৰাকী ভোটাৰ য'ত ১১০৩ জন পুৰুষ ভোটাৰ ১০৯২ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ ।
ভোটাৰসকলৰ মাজত কেৱল ৰাজনৈতিক দলৰ জয়-পৰাজয়ক লৈয়ে নহয়, বৰঞ্চ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়, উন্নয়নক লৈ আলোচনা চলিছে । একাংশ ভোটাৰৰ মতে, এইবাৰ তেওঁলোকে কেৱল বিকাশ বা উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতে ভোটদান কৰা নাই, বৰঞ্চ অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগ আৰু তেওঁৰ সৈতে জড়িত ন্যায়ৰ বিষয়টোৱে একাংশ যুৱ ভোটাৰৰ মাজত বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
সৰুপথাৰৰ এই নিৰ্বাচনী যুঁজত কোন বিজয়ী হ’ব সেয়া সময়েহে ক'ব, কিন্তু পুৱাৰে পৰা ভোটাৰৰ এই স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণে গণতন্ত্ৰৰ ভেটি যে শক্তিশালী কৰিব, সেয়া নিশ্চিত । প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত সমষ্টিটোত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সুকলমে আগবাঢ়িছে ।
৭০ ঊৰ্ধ্বৰ এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "মই পুৱা ৬ বজাতে আহি পালেহি । মোৰ লগত পৰিবাৰ আৰু ওচৰ-চুবুৰীয়া আহিছে । মোৰ বয়স ৭২ বছৰৰ ওপৰত । আজি খুব ভাল লাগিছে । মই ইয়াতে ডাঙৰ-দীঘল হৈছোঁ, পঢ়া-শুনা ইয়াতে কৰিছোঁ । তাৰ পিছত চাকৰিৰ বাবে শ্বিলঙত আছিলোঁ । এতিয়া অৱসৰ লৈ ইয়াতেই আছোঁ । সকলোৰে বাবে শুভকামনা জনালোঁ ।"
আন এগৰাকী নতুন ভোটাৰে কয়, "মই যথেষ্ট আগ্ৰহী আছিলোঁ কাৰণ প্ৰথমবাৰ ভোট দিবলৈ আহিছোঁ । আমাক মূলত বিকাশ লাগে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিকাশ । আন্তঃগাঁথনিৰ বহুত উন্নয়ন কৰিব লাগে । মই প্ৰথমবাৰ ভোট দিয়াবোৰক এইটো ক'ব বিচাৰো যে সকলোৱে ভোট দিব লাগে ।
মৰিগাঁও :
পুৱাই দেউলাবৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান কৰিলে মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে । ভোটদান কৰি দেউৰীয়ে কয়, "ৰাইজে এইবাৰো উন্নয়নৰ পক্ষত ভোট দিব বুলি আশাবাদী । বিগত বছৰসমূহত মৰিগাঁও সমষ্টিত কৰা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে সাধাৰণ জনতাৰ পৰা ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ ।" বহু ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ আশাবাদী । তেওঁ সকলো ভোটাৰক নিৰ্ভয়ে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
জোনাই :
জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ ২৮২ টা ভোটকেন্দ্ৰত পুৱাৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । জোনাই সমষ্টিৰ পুৰণা জেলম এল পি স্কুল ৩ নং ভোটকেন্দ্ৰত ৯০ বছৰীয়া এগৰাকী বৃদ্ধাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে । জোনাই সমষ্টিত এইবাৰ মুঠ ২ লাখ ২২ হাজাৰ ৮২ গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যৎ । মূল যুঁজখন এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন পেগু আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদৰ মাজতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । জোনাই সমষ্টিত ২৮২ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে ।
মাজুলী :
মাজুলীতো পুৱাৰে পৰা সুকলমে চলিছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া । জিলাখনৰ ১৮৮ টা ভোটকেন্দ্ৰত ১,৪৫,৩৩১ গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য । আসনখনৰ বাবে ৩ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে যদিও মূল যুজঁখন বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন গাম আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ইন্দ্ৰনীল পেগুৰ মাজত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । পুৱাই ভোটদান কৰিলে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী আৰু আউনিআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে । ভোটদান কৰাৰ লগতে সকলোকে ভোটদান কৰিবলৈ সত্ৰাধিকাৰ দুগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে । ইফালে পুৱাৰ ভাগতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে মাজুলীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামে ।
