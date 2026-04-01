ঘৰৰ পৰাই ভোট : ৫ এপ্ৰিললৈকে চলি থাকিব ভোটদান

অসমত গৃহ ভোটদানৰ বাবে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াসকলৰ দ্বাৰা অনুমোদিত ৮৫ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১৯,৭৭৪ গৰাকী ৷

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026:VOTING FROM HOME
গৃহৰ পৰা ভোটাধিকাৰ,ভোট সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 2:43 PM IST

গুৱাহাটী : অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অহা ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব । নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে যাৱতীয় সকলো প্ৰস্তুতিৰে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ । ইফালে, প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰেই যাতে ভোটদান কৰি গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন আয়োগে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী আয়োগে সকলোৰে বাবে ভোটদান সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে লোৱা ব্যৱস্থাৰাজিয়ে ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিধানসভা নিৰ্বাচন অধিক অন্তৰ্ভুক্তিমূলক আৰু সুবিধাজনক কৰি তুলিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগে গৃহৰ পৰা ভোটদান কৰিব পৰাকৈ আগবঢ়োৱা বিশেষ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026:VOTING FROM HOME
গৃহৰ পৰা ভোটাধিকাৰ,ভোট সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ৮৫ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দিব্যাংগ ভোটাৰে নিজৰ ঘৰত থাকিয়েই ভোটাধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব। এই পদক্ষেপৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে শাৰীৰিক অসুবিধা বা বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত ভোটকেন্দ্ৰলৈ যোৱাত অসুবিধা হোৱা ভোটাৰসকলক ভোটদানৰ সুযোগ নিশ্চিত কৰা । নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দিষ্ট আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এই সুবিধা লাভৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ইয়াৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্বাচনী দলসমূহে ভোটাৰৰ ঘৰলৈ গৈ ভোট সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । লগতে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্রত নিৰ্বাচনী আয়োগে স্বচ্ছতা বজাই ৰখাৰ বাবে যাৱতীয় সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026:VOTING FROM HOME
গৃহৰ পৰা ভোটাধিকাৰ, ভোট সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

এই পদক্ষেপে গণতন্ত্ৰৰ মূল সাৰাংশ সকলোৰে ভোট,সকলোৰে অধিকাৰক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা হৈছে । অসমত গৃহ ভোটদানৰ বাবে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াসকলৰ দ্বাৰা অনুমোদিত ৮৫ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১৯,৭৭৪ গৰাকী । ৮৫ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ মুঠ ভোটাৰৰ পৰা গৃহ ভোটদানৰ বাবে বাছি লোৱা ভোটাৰৰ শতকৰা হাৰ ১৯.৩২ শতাংশ ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026:VOTING FROM HOME
গৃহৰ পৰা ভোটাধিকাৰ,ভোট সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

৮৫ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ ভোটাৰ ১,০২,৪৭২ গৰাকী :

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত ৮৫ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,০২,৪৭২ গৰাকী । ইয়াৰে ৪২৯২৪ জন পুৰুষ আৰু ৫৯৫৪৮ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । ৮৫ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ এই ভোটাৰৰ বিপৰীতে ১৯.৩২ শতাংশই ঘৰৰ পৰাই ভোটদান কৰিব । ইতিমধ্যে এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026:VOTING FROM HOME
গৃহৰ পৰা ভোটাধিকাৰ,ভোট সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

দিব্যাংগ ভোটাৰ ৬,৬৩৮ গৰাকী :

আনহাতে গৃহ ভোটদানৰ বাবে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াসকলৰ দ্বাৰা অনুমোদিত দিব্যাংগ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৬,৬৩৮ গৰাকী । মুঠ দিব্যাংগ ভোটাৰৰ ভিতৰত গৃহ ভোটদান বাছি লোৱা ভোটাৰৰ শতকৰা হাৰ হৈছে ৩.২৩ শতাংশ । এই ভোটাৰসকলক ঘৰৰ পৰা ভোটদানৰ সময়সূচীৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ জনোৱা হয় আৰু প’লিং বিষয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট সংগ্ৰহ কৰা হয় । উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত দিব্যাংগ ভোটাৰৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে ২,০৪,৭০৯ গৰাকী । ইয়াৰে ১০৩৮১২ জন পুৰুষ আৰু ১০০৮৮৬ গৰাকী মহিলা আৰু ১১ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোট‍ৰ । দিব্যাংগ মুঠ ভোটাৰৰ ৩.২৩ শতাংশই ঘৰৰ পৰাই ভোটদান কৰিব ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026:VOTING FROM HOME
গৃহৰ পৰা ভোটাধিকাৰ,ভোট সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

ঘৰৰ পৰা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ :

অসমত ইতিমধ্যে ঘৰৰ পৰা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু ৫ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ’ব । এই কথা জানিবলৈ দিয়ে যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই । নিৰ্বাচনী দলে যদি প্ৰথমবাৰত ভোটাৰজনক ঘৰত লগ নাপায় তেন্তে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভোটাৰৰ ঘৰলৈ ভোট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাব । আনহাতে সকলো প্ৰাৰ্থীক ভোটদানকাৰী দলৰ ভ্ৰমণসূচীৰ বিষয়ে জনোৱা হৈছে আৰু ইচ্ছা কৰিলে ফৰ্ম ১০ৰ জৰিয়তে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াক অৱগত কৰি দলটোৰ সৈতে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিনিধি পঠিয়াব পাৰে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026:VOTING FROM HOME
গৃহৰ পৰা ভোটাধিকাৰ,ভোট সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

মুঠ ভোটাৰ ২,৫০,২১,৪১৩ গৰাকী :
অহা ৫ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ঘৰৰ পৰা ভোটদান সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তাৰ পিছত ৯ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । অহা ৪ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা । উল্লেখ্য যে এইবাৰ ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ মুঠ ৭২২ গৰাকী ভোটাৰৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব মুঠ ২,৫০,২১,৪১৩ গৰাকী ভোটাৰে ।

