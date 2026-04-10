শোণিতপুৰৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ ৮৩.৫৬ শতাংশ
পুৰুষ ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ ৮২.৬৩ শতাংশ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ ৮৪.৪৮ শতাংশ ।
Published : April 10, 2026 at 9:41 PM IST
তেজপুৰ: ৰাজ্য়ৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত সম্পন্ন হ'ল ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া । শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে এই প্ৰক্ৰিয়া । এই ভোটগ্ৰহণত উৎসাহী আৰু ব্যাপক হাৰত ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ পৰিলক্ষিত হয় ।
ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটদানৰ হাৰ ৮৩.২৯ শতাংশ । ইয়াত পুৰুষ ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ ৮২.৬৬ শতাংশ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ ৮৩.৯২ শতাংশ ।
ইপিনে, বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিত সামগ্ৰিক ভোটদানৰ হাৰ ৮৩.০০ শতাংশ । ইয়াত পুৰুষ ভোটাৰ ৮১.৫৮ শতাংশ আৰু মহিলা ভোটাৰ ৮৪.৪৩ শতাংশ ।
আনহাতে, তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটদান ৮৩.১১ শতাংশ । ইয়াত পুৰুষৰ অংশগ্ৰহণ ৮৩.১২ শতাংশ আৰু মহিলাৰ ৮৩.১১ শতাংশ ।
একেদৰে ৰঙাপৰা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ ৮৪.৩৭ শতাংশ । ইয়াত পুৰুষ ভোটাৰ ৮৩.৩০ শতাংশ আৰু মহিলা ভোটাৰ ৮৫.৩৯ শতাংশ ।
নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিতো উল্লেখযোগ্য অংশগ্ৰহণ দেখা যায় । ইয়াত মুঠ ভোটদান ৮৪.১২ শতাংশ । সমষ্টিটোত পুৰুষ ভোটাৰ ৮২.৬৪ শতাংশ আৰু মহিলা ভোটাৰ ৮৫.৬০ শতাংশ ।
সামগ্ৰিকভাৱে শোণিতপুৰ জিলাত মুঠ ভোটদানৰ হাৰ ৮৩.৫৬ শতাংশ । ইয়াত পুৰুষ ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ ৮২.৬৩ শতাংশ, মহিলা ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ ৮৪.৪৮ শতাংশ আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ ২০.০০ শতাংশ । মুঠ ৯,৬৩,৭০০ পঞ্জীয়নভুক্ত নিৰ্বাচকৰ ভিতৰত ৮,০৫,৩১৫ গৰাকী নিৰ্বাচকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । মুক্ত, নিকা আৰু স্বচ্ছ নিৰ্বাচন সূচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আৰু সহযোগিতাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে সকলো ভোটাৰ, ভোটগ্ৰহণ কৰ্মী আৰু সংশ্লিষ্ট সকলো অংশীদাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ।
