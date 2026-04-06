১২ খন আসন লৈ দিছপুৰলৈ যাব ইউপিপিএল : তামুলপুৰত দৃঢ়তাৰে দাবী প্ৰমোদ বড়োৰ

তামুলপুৰত সোমবাৰে ইউপিপিএল দলে এক অভূতপূৰ্ব শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলায় । প্ৰমোদ বড়োৰ সমৰ্থনত মটঙাচ'কৰ পৰা পুৰাণচ'কলৈ উলিওৱা হয় জনসমদল ৷

Assam Assembly Election 2026
প্ৰমোদ বড়োৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat)
Published : April 6, 2026 at 11:07 PM IST

তামুলপুৰ: ৰাজ্যৰ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে অব্যাহত আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ৷ মঙলবাৰে বিয়লি অন্ত পৰিব এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে ভোটগ্ৰহণ ৷ ইতিমধ্যেই প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনত নামি পৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল ৷ তামুলপুৰত সোমবাৰে ইউপিপিএল দলে এক অভূতপূৰ্ব শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলায় । ৪৩ নং তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বড়োৰ সমৰ্থনত আজি মটঙা চ'কৰ পৰা পুৰাণ চ'কলৈ এক বিশাল জনসমদল উলিওৱা হয় ৷

এই সমদলত ৩০ সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক উখল-মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । ‘ইউপিপিএল জিন্দাবাদ’, ‘প্ৰমোদ বড়ো জিন্দাবাদ’ আদি শ্লোগানেৰে আকাশ-বতাহ মুখৰিত কৰি তোলে ৷ সমদলৰ জনসভাত ৰাইজক সম্বোধন কৰি ইউপিপিএল দলৰ সভাপতি তথা তামুলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বড়োৱে অতি আত্মবিশ্বাসেৰে কয় যে, এইবাৰ বিটিআৰৰ মুঠ ১৫ খন আসনৰ ভিতৰত ১২ খন আসন দখল কৰি ইউপিপিএলে দিছপুৰলৈ এক শক্তিশালী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ৷ ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ৯ এপ্ৰিলৰ ভোটদান তথা ৪ মে’ ৰ ফলাফললৈ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে ।

সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত তেওঁ স্পষ্টকৈ কয়, ‘‘যোৱা বিটিচি নিৰ্বাচনত দলটো কিছু ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছিল যদিও বৰ্তমান সময়ত ইউপিপিএলৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে । অঞ্চলটোত আমি স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা দৃঢ় পদক্ষেপৰ বাবেই ৰাইজে পুনৰ আদৰি লৈছে । বিটিআৰৰ ২৬ টা জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ দৰেই সমগ্ৰ অসমৰ ১৪৪ টা জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিবলৈ আমাৰ দল এতিয়া সম্পূৰ্ণ সাজু ৷’’

তামুলপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ ৫০ হাজাৰ ভোটৰ এক বিশাল ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব বুলিও দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে৷ হাগ্ৰামা মহিলাৰী সন্দৰ্ভত বড়োৱে কয়, ‘‘তেওঁ নিজে ৰাজনীতি কৰাৰ লগতে পত্নীকো ৰাজনীতিলৈ আনিছে ৷ তেওঁ ৰাইজক মিছা কথা কৈছে ৷ আগতে বিজেপিক বেয়া পাইছিল আৰু এতিয়া বিজেপিৰ লগত একেলগে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ওলাইছে ৷’’

এই বিশাল সমদলত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৌড়া নাৰ্জাৰী, বিটিআৰৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গোবিন্দ বসুমতাৰী, প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো, কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক মুজিব আলি আহমেদ, বিধায়ক জলেন দৈমাৰী, ইউপিপিএল মহিলা শাখাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদিকা এলিনা স্বৰ্গীয়াৰী, জিলা সভাপতি দীপাংকৰ ৰাভাৰ লগতে দলটোৰ কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় আৰু স্থানীয় জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত থাকে ।

