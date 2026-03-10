ETV Bharat / politics

ৰাজনীতিত সমালোচনা স্বাভাৱিক ! মৃদু সুৰেৰে হাগ্ৰামালৈ শব্দৰ শেল প্ৰমোদ বড়োৰ

2026 ত ভেটি শক্তিশালী কৰি 2031 ত ৰাজ্যত 100 টা সমষ্টিত দলীয় পতাকা উৰুওৱাৰ সপোন ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ ৷

Assam Assembly Election 2026
প্ৰমোদ বড়ো (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 10, 2026 at 7:35 PM IST

6 Min Read
তেজপুৰ: 2026 ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ 15 টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে সাজু হৈছে ইউ পি পি এল দল ৷ বিজেপিৰ লগত বৰ্তমান ইউ পি পি এলৰ বন্ধুত্ব লাহে লাহে কমি যোৱা বুলি বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ৷ কিয়নো যোৱা বি টি চি নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বি পি এফ দলৰ অপ্ৰতিৰোধ্য ফলাফলৰ পাছত বিজেপিয়ে বি পি এফক নিজৰ সৈতে সামৰি লয় ৷ অৱশ্যে ইউ পি পি এলক বাদ দিয়া বুলি কোনো দিনেই কোৱা নাই গেৰুৱা দলটোৱে ৷ তথাপিও বি টি আৰত স্বভাৱগতভাৱে বিৰোধী দুয়োটা পক্ষ একেখন মিত্ৰতাৰ চালিৰ তলত যে নাই সেয়া ৰাজনীতিৰ খবৰ ৰখাসকলৰ বোধগম্য ৷

উল্লেখ্য যে 2015 চনত বড়ো জনজাতিৰ অন্যতম ৰাজনীতিক উৰ্খাও গৌড়া ব্ৰহ্মই গঠন কৰিছিল ইউ পি পি এল ৷ এই দল গঠনৰ লক্ষ্য আছিল অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ ঝনঝননিৰ অন্ত পেলাই বড়োভূমিত উন্নয়ন ক্ষিপ্ৰতৰ কৰা ৷ 2020 চনৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বি পি এফে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰাৰ পাছতো সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ নকৰাত বিজেপি, ইউ পি পি এল আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে মিত্ৰতাৰে পৰিষদীয় চৰকাৰ গঠন কৰে ৷ কিন্তু 2025 ৰ নিৰ্বাচনত বাৰুকৈয়ে মুখথেকেচা খায় দলটোৱে ৷ এতিয়া পুনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে ইউ পি পি এল ৷ এইবাৰ নিজৰ দলীয় স্থিতি শক্তিশালী কৰি 2031 ৰ নিৰ্বাচনত নিজৰ পতাকা লৈ অসমৰ কমেও 100 খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হ'ব বুলি তেজপুৰত সাংবাদিকক জনালে দলটোৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে ৷

প্ৰমোদ বড়ো (ETV Bharat Assam)

আনহাতে এ আই ইউ ডি এফৰ সমৰ্থন লোৱাৰ বাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৰা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰত তেওঁ মঙলবাৰে তেজপুৰত সাংবাদিকক কয়, "ৰাজনীতিত সমালোচনা থাকিবই ৷ সমালোচনা যদি নকৰে ভাল নহয়, মানুহে ভাল কাম কৰিলেও সমালোচনা কৰে আৰু বেয়া কাম কৰিলেও সমালোচনা কৰে ৷ মহান দাৰ্শনিক চক্ৰেটিছে কৈছে যে আপুনি যদি ভাল মানুহ হ'ব বিচাৰে, ঘৰৰ নঙলা মুখত এজন শত্ৰু বনাই ৰাখিব ৷ যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে মোক শত্ৰু বুলি সমালোচনা কৰিছে, মই সেইটো ভাল হিচাবে ল'ব লাগিব ৷"

অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধান নোহোৱালৈকে একত্ৰিত আৰু শক্তিশালী ভাৰত গঢ়ি তোলা সম্ভৱ নহয় বুলি মন্তব্য কৰে ইউ পি পি এলৰ নেতাগৰাকীয়ে । তেওঁ কয় যে ৰাজনীতি মানেই সমালোচনা, আৰু সমালোচনাক ইতিবাচকভাৱে গ্ৰহণ কৰাটো এজন ৰাজনীতিকৰ দায়িত্ব । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ তত্ত্বসমূহতো সমালোচনাৰ বাবে সুকীয়া অধ্যায় থাকে । সেয়েহে ৰাজনীতিত সমালোচনা এক স্বাভাৱিক বিষয় ৷ সমালোচনাৰ মাজত ভুল থাকিলে সংশোধন কৰিব লাগে আৰু যদি সমালোচনা অযুক্তিকৰ হয়, তেন্তে সেইটোও বুজি ল’ব লাগে বুলি তেওঁ কয় ৷

Assam Assembly Election 2026
দলীয় সভাত প্ৰমোদ বড়ো (ETV Bharat Assam)

বড়ো সমস্যাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি প্ৰমোদ বড়োৱে কয় যে এই সমস্যাটো বহু দীঘলীয়া আছিল আৰু এই সংগ্ৰামত প্ৰায় আঠ হাজাৰ লোক শ্বহীদ হৈছিল ৷ কেৱল বড়ো জনগোষ্ঠী নহয়, ভাৰতৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়েও নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ কোনোবাই সোনকালে অধিকাৰ পাইছে, আন কোনোবাই এতিয়াও পোৱা নাই ৷ তেওঁ কয় যে অতীতত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিয়ে বহু জনগোষ্ঠীক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে ৷ বড়ো সমাজে যি দাবী কৰিছিল, সেইবোৰ কেতিয়াও সংবিধানৰ বাহিৰত নহয়, সংবিধানৰ ভিতৰতে কৰিছিল বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰে ৷

বড়োৱে লগতে কয় যে ভাৰতত বসবাস কৰা স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ সমস্যা সমাধান কৰিলেহে দেশখন সঁচাকৈয়ে শক্তিশালী আৰু একত্ৰিত হ’ব পাৰিব ৷ ইউ পি পি এলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ইয়াকো উল্লেখ কৰে যে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ থকা সময়ত বড়োলেণ্ডত 26টা জনগোষ্ঠীৰ বাবে এক ভিজন ডকুমেণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত অসমত থকা 146 টা জনগোষ্ঠীৰ বাবে এক বিস্তৃত ভিজন ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷ স্বাধীনতাৰ পিছত এই জনগোষ্ঠীবোৰে কি পাইছে আৰু কি পোৱা নাই তাৰ বিশ্লেষণ কৰি আগন্তুক দিনত উন্নয়নৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে ৷

আগতীয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে তেওঁ কয় যে বড়োলেণ্ডৰ 15 খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে দল সাজু হৈছে ৷ আনহাতে শোণিতপুৰ জিলাৰ তিনিটা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বিশ্বনাথ আৰু শোণিতপুৰ জিলাত দলৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী হৈছে আৰু কেইবাখনো আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰে বড়োৱে ৷ এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দলীয় বৈঠকত লোৱা হ’ব বুলি তেওঁ জনায় ৷

আইন-শৃংখলাৰ বিষয়ত তেওঁ কয় যে ৰাজ্যৰ নাগৰিকসকল সুৰক্ষিত আছে নে নাই, সেইটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ৷ যদি কোনো নেতাই কয় যে আইন-শৃংখলা তেওঁৰ হাতত নাই, তেন্তে সেইটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বুলি উল্লেখ কৰি বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীক কটাক্ষ কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে ৷ বি টি আৰ চুক্তিৰ পিছতো বহু গাঁও অন্তৰ্ভুক্তি, ভূমি সমস্যা আৰু নতুন জিলা গঠনৰ দৰে বহু বিষয় এতিয়াও অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে বুলিও তেওঁ দোহাৰে ৷ এই বিষয়সমূহ বিধানসভাত উত্থাপন কৰি সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ’ব বুলি আশ্বাস দিয়ে ইউ পি পি এলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৷

বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাত তেওঁ কয় যে বৰ্তমানেও তেওঁলোক মিত্ৰজোঁটত আছে যদিও ৰাজনীতিত পৰিস্থিতি সময়ে সময়ে সলনি হ’ব পাৰে ৷ ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কত আস্থা কমি গ’লে নিজৰ সুৰক্ষিত পথ বিচাৰিব লাগে বুলি এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে নেতাগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে আগন্তুক পাঁচ বছৰৰ পিছত অসমত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ইউ পি পি এল দলে নিজৰ পতাকা লৈ ৰাজ্যৰ প্ৰায় 100 খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷

