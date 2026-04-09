ETV Bharat / politics

তামুলপুৰত সংঘটিত নিৰ্বাচনী হিংসাক গৰিহণা প্ৰমোদ বড়োৰ, উচিত বিচাৰৰ দাবী

৪৩ নং তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সৌৰাগুৰি এল পি স্কুলত ইউপিপিএল দলৰ সভাপতি তথা তামুলপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বড়োৱে পত্নী আৰু কন্যাৰ সৈতে ভোট প্ৰদান কৰে ৷

Assam Assembly Election 2026
প্ৰমোদ বড়োৰ ভোটদান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তামুলপুৰ: বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে গণতন্ত্ৰৰ বৃহৎ উৎসৱ ৷ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত ৷ ৪৩ নং তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সৌৰাগুৰি এল পি স্কুলত ইউপিপিএল দলৰ সভাপতি তথা তামুলপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বড়োৱে পত্নী আৰু কন্যাৰ সৈতে ভোট প্ৰদান কৰে ৷ তাৰ পাছতেই সাংবাদিকৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে নেতাগৰাকীয়ে ৷

তেওঁ কয়, ‘‘অসম বিধানসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সৌৰাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত মোৰ ভোট প্ৰদান কৰিছোঁ ৷ মই আমাৰ দলৰ সকলো প্ৰাৰ্থীলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৷ অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিত বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে থিয় দিছে ৷ গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে নিস্বাৰ্থভাৱে কম কৰিব লাগে ৷ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক দেশ ৷ এই দেশত এনেদৰে সহযোগ কৰিবলৈ পাই মই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ ৷’’

তামুলপুৰত সংঘটিত নিৰ্বাচনী হিংসাক গৰিহণা প্ৰমোদ বড়োৰ (ETV Bharat Assam)

নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ ক্ষণত তামুলপুৰত যোৱা নিশা এক অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটে ৷ এই সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, ‘‘শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থাত নিশাৰ ভাগত এ কে ৪৭ বন্দুকৰে গুলী ফুটোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ কোনোবা এটা দল কোনোবা এজন নেতা সমাজৰ মাজলৈ ওলাই আহোঁ, আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এটা ফল থাকে ৷ ভাল কামৰ ভাল ফল, বেয়া কামৰ বেয়া ফল ৷ বড়োলেণ্ডখন শান্তিপূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছিল ৷ আমিবোৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এই বড়োলেণ্ডখন শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ ৷ এই শান্তিপূৰ্ণ বড়োলেণ্ডত কোনোবা ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে যদি শাসন লাভৰ কাৰণে অস্থিৰ হৈ যায়, তেনেহ'লে সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে, ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে ৷ ’’

‘‘যিটো ঘটনা হৈছে, তাৰ অৰ্থ তেখেতসকল আতংকিত হৈছে ৷ পৰাজিত হ’লে কি হ’ব ভাবি, গুলি ফুটাই হলেও জয়ী হ’ব খুজিছে ৷ এনে কাৰ্যক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে দোষীয়ে উচিত শাস্তি পায় ৷’’ বড়োৱে লগতে কয় ৷ উল্লেখ্য যে ভোট গ্ৰহণৰ প্ৰাক নিশা তামুলপুৰৰ পাণবাৰী কুমাৰীকাটাত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ইউপিপিএল দলৰ সদস্যলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰে ৷ এই ঘটনাত ধৰণীধৰ বড়ো আৰু ৰাজু বসুমতাৰী নামৰ দুজন ইউপিপিএলৰ সদস্য আহত হয় ৷

TAGGED:

প্ৰমোদ বড়ো
তামুলপুৰ
নিৰ্বাচনী হিংসা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.