অসমৰ সংস্কৃতি তথা উন্নয়নৰ বাহক হ’ব বিজেপি : তেজপুৰত জনতাক আশ্বাস ৰাজনাথ সিঙৰ

ৰাজনাথ সিঙে মঙলবাৰে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ চলাই দলটোৱে অসমক অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাজ্যখনক “মাহী আইৰ দৃষ্টিৰে” চোৱা বুলি কয় ।

তেজপুৰত ৰাজনাথ সিঙৰ প্ৰচাৰ সভা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 31, 2026 at 6:29 PM IST

তেজপুৰ: নিৰ্বাচন আহি পদূলি পালে ৷ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত দেখা গৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ অসমলৈ সোঁত বৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলক বাঘা বাঘা নেতাৰ ৷ মঙলবাৰে তেজপুৰত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ৷ তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা এইবাৰ নিৰ্বাচনত অগপ দলৰ হৈ পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ হৈ জনতাৰ মাজত প্ৰচাৰ চলায় কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ‘‘অসমৰ ৰাইজ কেনে আছে ?’’ বুলি অসমীয়াতে জনতাক সম্বোধন কৰে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ৷

তেওঁ কয় যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে তেজপুৰলৈ প্ৰথমবাৰ আহিলেও অসমবাসীয়ে যি মৰম আৰু আতিথ্য দেখুৱালে সিয়ে তেওঁক গভীৰভাৱে স্পৰ্শ কৰিছে । তেওঁ সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই অসমবাসীৰ স্নেহ আৰু সন্মানৰ কথা স্বীকাৰ কৰে । অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ ৰাজ্যখনক মা কামাখ্যাৰ পৱিত্ৰ ভূমি আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি বুলি অভিহিত কৰে । লগতে তেওঁ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰক ৰাজ্যখনৰ জীৱনধাৰা হিচাপে উল্লেখ কৰে ।

তেজপুৰত জনতাক সম্বোধন ৰাজনাথ সিঙৰ (ETV Bharat)

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মঙলবাৰে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ চলাই দলটোৱে অসমক অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাজ্যখনক “মাহী আইৰ দৃষ্টিৰে” চোৱা বুলি কয় । তেজপুৰত নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ জয়ৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰে সিঙে ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ ভূমি সংস্কৃতি আৰু প্ৰকৃতি উভয়ৰে চহকী । অসমৰ চাহৰ সুগন্ধি কেৱল ভাৰততে নহয়, বিশ্বজুৰি পোৱা যায় । এইখন সাহস আৰু মহানায়ক লাচিত বৰফুকনৰ ভূমি । অসমৰ সাহসী বীৰে দেশ আৰু জাতিৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰিছে । আপোনালোকৰ মনোভাৱ দেখি মই নিশ্চিত যে ইয়াত কোনো শক্তিয়েই বিজেপিক চৰকাৰ গঠনত বাধা দিব নোৱাৰে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয় যে বিগত দশকত অসমে নতুন পৰিচয় লাভ কৰিছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে ‘হ’ মানে ‘হিম্মত’, ‘ব’ মানে বিশ্বাস তথা বিকাশ আৰু ‘শ’ মানে সুৰক্ষা ।

তেওঁ কয় যে বিজেপিয়ে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু পৰিচয় সুৰক্ষিত কৰাৰ সংকল্প লৈছে । "বিজেপিয়ে সংকল্প লৈছে যে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু পৰিচয় নিৰাপদ হৈ থাকিব লাগিব । সেইবাবেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত থকা ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰখনে ইয়াত কাম কৰি আছে । অসমে এতিয়া ভাৰতৰ ভিতৰতে এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিছে । কংগ্ৰেছে অসমক সদায় অৱহেলা কৰি আহিছিল । অসমক মাহী আইৰ দৃষ্টিৰে চোৱা হৈছিল । কংগ্ৰেছৰ অপশাসনৰ বাবে ইয়াত ধৰ্ণা, বিদ্ৰোহ, দৰিদ্ৰতা, আৰু অশান্তি বৰ্তী আছিল ৷” সিঙে কয় ।

ৰাজনাথ সিঙৰ সভা (ETV Bharat)

বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে কয় যে অসমৰ সংজ্ঞা এতিয়া অনাহাৰ আৰু উগ্ৰবাদৰ পৰা উন্নয়নলৈ সলনি হৈছে । ‘‘সময় এতিয়া সলনি হৈছে । আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে কোনেও অনাহাৰ বা উগ্ৰবাদৰ কথা নকয় । এতিয়া ইয়াত আলোচনাবোৰ উন্নয়ন কেন্দ্ৰিক হৈ পৰিছে, যিটো বিজেপিৰ দ্বাৰাই সম্ভৱ হৈ উঠিছে । সীমান্তৰ বহু গাঁৱক এসময়ত কংগ্ৰেছৰ অধীনত ‘শেষৰখন গাঁও’ বুলি কোৱা হৈছিল যদিও আমি সেইবোৰক দেশৰ ‘প্ৰথম গাঁও’ হিচাপে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছোঁ । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিগত ১২ বছৰত ৩০ বাৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে । কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত তেওঁলোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অঞ্চলটো ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ৫ বছৰত দুবাৰমানহে আহিছিল’’ ৰাজনাথ সিঙে কয় ।

তেজপুৰত ৰাজনাথ সিঙৰ প্ৰচাৰ সভা (ETV Bharat)

তেওঁ পথ, ৰেল, বিমান আৰু সেতুৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা বৃহৎ উন্নয়নৰ কথাও উল্লেখ কৰে । লগতে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত অসমৰ অৰ্থনীতি ১৫০ বিলিয়ন ডলাৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে বিজেপিৰ লক্ষ্যৰ কথা উল্লেখ কৰে । তদুপৰি উদ্যোগ, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যখণ্ডত চৰকাৰে লোৱা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি ৰাজনাথ সিঙে কয় যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ বিস্তাৰ, আধুনিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন, ছেমিকণ্ডাক্টৰসহ নতুন উদ্যোগত বিনিয়োগ কৰ্মসংস্থান আৰু দক্ষতাৰ বিকাশ আৰু নামৰূপত স্থাপন হ’বলগীয়া সাৰ কাৰখানাই কৃষকসকলক সহায় কৰাৰ লগতে কৰ্ম সংস্থাপন সৃষ্টিতো সহায় কৰিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে ।

নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত সিঙে কয় যে অসম এতিয়া উগ্ৰবাদ আৰু হিংসাৰ পৰা আঁতৰি শান্তিৰ পথত আগবাঢ়িছে । হাজাৰ হাজাৰ উগ্ৰবাদীয়ে মূলসূঁতিলৈ উভতি অহাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে । ২০০৮ চনৰ অসমৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ দৰে ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিত উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ।

উল্লেখ্য যে অসমত অহা ৯ এপ্ৰিলত ১২৬ টা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাতে একক পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ ৷ তাৰ পাছতেই অহা ৪ মে’ত হ’ব ভোটগণনা আৰু ফলাফল ঘোষণা ৷

