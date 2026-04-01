বৃহস্পতিবাৰে আকৌ আহি আছে অমিত শ্বাহ : সম্বোধন কৰিব চাৰিখনকৈ জনসভা

কলিয়াবৰৰ লগতে গোলকগঞ্জ, দুধনৈ আৰু পলাশবাৰীত চলাব প্ৰচাৰ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 5:48 PM IST

কলিয়াবৰ: ৰাজ্যত এতিয়া ধুমুহাৰ গতিৰে বলিছে নিৰ্বাচনী বতাহ ৷ অহা ৯ এপ্ৰিলত অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিত একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ ইতিমধ্যে প্ৰতিটো সমষ্টিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জোৰদাৰ কৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৷ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ লগতে আন দলসমূহেও ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ প্ৰচাৰ চলোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷ দুয়োটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলেও অসমত বাহৰ পাতি ইখনৰ পিছত সিখন জনসভা সম্বোধন কৰি ৰাইজক আকৃষ্ট কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ৷ প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা বৈছে অসমৰ ৰাজনীতিত ৷

বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ কলিয়াবৰৰ মিছা হাইস্কুল খেলপথাৰত বিয়লি দুই বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব অমিত শ্বাহৰ এখন জনসভা ৷ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ ইতিমধ্যে অমিত শ্বাহক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তোলা হৈছে মিছাত ৷

অমিত শ্বাহৰ আগমণ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেশৱ মহন্তই কয়, ‘‘আমি প্ৰকৃততে গৌৰৱান্বিত যে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কলিয়াবৰলৈ আহিব । কলিয়াবৰৰ মিছা হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত বিয়লি দুই বজাত তেখেত উপস্থিত হ'ব আৰু আমি কলিয়াবৰবাসীয়ে তেখেতক আন্তৰিক আদৰণি জনাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ । তেখেতৰ উপস্থিতয়ে আমাক অধিক শক্তিশালী কৰিব আৰু কলিয়াবৰবাসীক উৎসাহিত কৰিব । সভাত বিশ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ সমাগম হ'ব ৷ মনোনয়নৰ সময়ত আমি প্ৰায় বিশ হাজাৰ লোক হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰায় পঞ্চাশ হাজাৰ মানেই হ'লগৈ । ইয়াত বিশ হাজাৰ লোকৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যদিও, বহু লোক সময়ত আহি ওলায়হি ।’’

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কলিয়াবৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব নেকি বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেশৱ মহন্তই কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইকেইদিন ব্যস্ততাপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছে ৷ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কিছুমান কাৰ্যসূচী এৰা ধৰা কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ তথাপিও শেষ মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ ৷’’

উল্লেখ্য যে অহা ২ আৰু ৩ এপ্ৰিলত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী হাতত লৈ অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ ৷ বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া ২ বজাত তেওঁ উপস্থিত হ’ব লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত । তাৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে হেলিকপ্টাৰযোগে মিছালৈ ৰাওনা হ’ব ৷ মিছাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই তেওঁ পুনৰ হেলিকপ্টাৰযোগে খানাপাৰালৈ আহিব আৰু নিশাটো কটাব কইনাধৰাস্থিত ৰাজ্যিক অতিথিশালাত ৷

৩ এপ্ৰিল তাৰিখে দিনৰ ১১ বজাত অমিত শ্বাহ হেলিকপ্টাৰযোগে উপস্থিত হ’বগৈ ৰাতিয়াদহত ৷ গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অশ্বিনী ৰয় সৰকাৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তাৰ পাছত তেওঁ আহিব দুধনৈলৈ ৷ দুধনৈ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ হৈ এখন জনসভাত ৰাইজক সম্বোধন কৰিব অমিত শ্বাহে ৷ দুধনৈৰ পাছত পলাশবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিমাংশু শেখৰ বৈশ্যৰ হৈ ছয়গাঁৱত এখন নিৰ্বাচনী সভাত জনতাক সম্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তাৰ পাছতেই তেওঁ পুনৰ উভতি যাব নতুন দিল্লী অভিমুখে ৷

লগতে পঢ়ক:

নতুন চৰকাৰৰ পৰা কি পাব অসমে ? বিজেপিৰ সংকল্প আৰু কংগ্ৰেছৰ গেৰাণ্টীৰ পৰা দূৰতে বিদূৰ অসম চুক্তি

মহিলাসকলক ৫০ হাজাৰ, ২৫ লাখৰ স্বাস্থ্য বীমাৰ টোপ দি নাজিৰাত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আহি আছে, এয়া বিজেপিৰ ইস্তাহাৰ নহয়, অসমৰ বাবে 'মংগল পত্ৰ'হে : গোগামুখত ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

