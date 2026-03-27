বঢ়মপুৰত দুই কোটিপতি প্ৰাৰ্থীৰ যুজঁ : পাঁচ বছৰত জিতু গোস্বামীৰ বৃদ্ধি ৭ কোটি টকা

বঢ়মপুৰত দুই কোটিপতি প্ৰাৰ্থীৰ যুজঁ : পাঁচ বছৰত জিতু গোস্বামীৰ বৃদ্ধি ৭ কোটি টকা
২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত জিতু গোস্বামীৰ মুঠ সম্পত্তি আছিল ১৪ কোটি ৯৯ লাখ ৬৮ হাজাৰ ৩২৯ টকা ।
Published : March 27, 2026 at 4:05 PM IST
নগাঁও: নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ হৈ পৰিছে আকৰ্ষণীয় । দুই প্ৰভাৱশালী নেতাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ ।
এইবাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে একেৰাহে চাৰিটাকৈ কাৰ্যকাল নগাঁৱৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰে'ল ৰাজ্য মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই আৰু বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী । বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰি ৰাজেন গোহাঁইয়ে ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে । সমান্তৰালভাৱে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা সমষ্টিটোৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়েও আৰম্ভ কৰিছে তৎপৰতা ।
এই যুঁজত অৱতীৰ্ণ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী ৰাজনৈতিকভাৱে যিদৰে প্ৰভাৱশালী, একেদৰে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে কোটিপতিৰ তালিকাত । বিগত পাঁচ বছৰে ৭ কোটিৰো অধিক টকা বৃদ্ধি কৰিবলৈয়ো সক্ষম হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ।
জিতু গোস্বামীৰ সম্পত্তি:
বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিগত নিৰ্বাচনত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ বিগত ৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালত বৃদ্ধি পালে ৭ কোটি ২০ লাখ ১৪ হাজাৰ ৪০৯ টকা । বিধায়ক গোস্বামীয়ে ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মনোনয়ন পত্ৰৰ লগত দাখিল কৰা সম্পত্তিৰ তালিকা অনুসৰি, সেই সময়ত তেওঁৰ মুঠ সম্পত্তি আছিল ১৪ কোটি ৯৯ লাখ ৬৮ হাজাৰ ৩২৯ টকা; কিন্তু ২০২৬ চনত তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হয় ২২ কোটি ১৯ লাখ ৮২ হাজাৰ ৭৩৮ টকা ।
২০২১ চনত তেওঁৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি আছিল ২ কোটি ৬০ লাখ ৯৪ হাজাৰ ৩৬৪ টকা । পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আছিল ২ কোটি ২১ লাখ ৬৫ হাজাৰ ৫১৯ টকা । ২০২৬ চনত তেওঁৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমান হয় ২ কোটি ৮৪ লাখ ১০ হাজাৰ ৪৯০ টকা । আনহাতে পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হয়গৈ ২ কোটি ৮২ লাখ ৮৩ হাজাৰ ৫৫৭ টকা ।
বিধায়কগৰাকীৰ সন্তানৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ২১ লাখ ৮৮ হাজাৰ ৬৮৭ টকা । ইপিনে, ২০২১ চনত স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আছিল ৮ কোটি ৯০ লাখ টকা । পত্নীৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হয় ১ কোটি ২৬ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা । অৰ্থাৎ ১০ কোটি ১৬ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা । ২০২৬ চনত তেওঁৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হয় ১২ কোটি ৪৯ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা । পত্নীৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৩ কোটি ৬১ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা হয় ।
হাৰিয়ানাতো আছে ভূমি :
সন্তানৰ নামতো ২০ লাখ টকাৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি হয় । কেৱল ইমানেই নহয় বিধায়ক হোৱাৰ পিছতেই জিতু গোস্বামীয়ে পত্নীৰ নামত হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাৰ ছেক্টৰ ১৪৯ গাঁও চিক্ৰিত ৩.৩৫ একৰ ভূমি ক্ৰয় কৰে । তদুপৰি ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দিয়া মনোনয়ন পত্ৰৰ সম্পত্তিৰ তালিকাত তেওঁ পত্নীৰ বিপৰীতে চামগুৰিৰ মিছাত দাগ নং ৩৪৭/৭০৯ আৰু পট্টা নং ১০৫ ৰ বিপৰীতে ৮ বিঘা ৪ কঠা ১২ লেচা মাটি থকা বুলি উল্লেখ আছে; কিন্তু ২০২১ চনৰ মনোনয়ন পত্ৰৰ লগত দাখিল কৰা তালিকাত অৱশ্যে সেই কথা উল্লেখ নাই ।
জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধজনিত গোচৰ :
তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে আছে তিনিটা অপৰাধজনিত গোচৰ । গোচৰ নং ৩/১৩ নম্বৰৰ বিপৰীতে গুৱাহাটীৰ চিবিআইৰ বিশেষ আদালতত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে । ১১/০৯ নম্বৰত আন এক গোচৰ চি বি আই বিশেষ আদালতত ৰুজু হৈ আছে আৰু ৯/১৮ নম্বৰত ই ডিৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ ওচৰতো আন এটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ১২০(বি), ৪২০, ৪৬৭, ৪৭১ ধাৰা ৰুজু হৈ আছে। অৱশ্যে তেওঁ কোনোটো গোচৰতে বৰ্তমানলৈকে দোষী সাব্যস্ত হোৱা নাই ।
জিতু গোস্বামীৰ ঋণৰ পৰিমাণ :
জিতু গোস্বামীৰ ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে ১ কোটি ৫৮ লাখ ১৬ হাজাৰ টকা আৰু পত্নীৰ ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে ৪ কোটি ২৬ দাখ ৫১ হাজাৰ ৩৭ টকা ।
ৰাজেন গোহাঁইৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ:
জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে আন এগৰাকী কোটিপতি প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে বিৰোধী ঐক্যৰ সমৰ্থনত । অসম জাতীয় পৰিষদৰ বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ১ কোটি ২০ লাখ ৬৯ হাজাৰ ৭২৩ টকা । তেওঁৰ পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৫৬ লাখ ৩৩ হাজাৰ ২০৪ টকা । ৰাজেন গোহাঁইৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ১ কোটি ৬৩ লাখ ৭৫ হাজাৰ টকা । তেওঁৰ পত্নীৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ১ কোটি ৫৫ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা ।
ৰাজেন গোহাঁইৰ ঋণ:
ৰাজেন গোহাঁইৰ ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে ৩৬ লাখ ৫৫ হাজাৰ ৯০৯ টকা আৰু পত্নীৰ ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে ৩ লাখ ৬৯ হাজাৰ ৫১৮ টকা । মুঠৰ ওপৰত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ দুই কোটিপতি প্ৰাৰ্থীৰ যুঁজে চর্চা লাভ কৰিছে জনসাধাৰণৰ লগতে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলতো ।
