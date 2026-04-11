বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডাগিৰিৰ অভিযোগ: নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক হিংসাত জড়িতৰ অভিযোগত অজাপৰ দুই সদস্যক আটক

নিৰ্বাচনী হিংসাক লৈ অভিযোগ-প্ৰতিঅভিযোগ আৰম্ভ । নৱ কোঁৱৰ আৰু ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা নামৰ দুজন অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মীক আটক কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ।

অজাপ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 11, 2026 at 10:32 AM IST

মৰাণ: নিৰ্বাচন শেষ হ'ল যদিও নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ উত্তাল হৈছে ডিব্ৰুগড় । খোৱাং সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ সময়ত সংঘটিত নিৰ্বাচনী হিংসাক লৈ অভিযোগ-প্ৰতিঅভিযোগ আৰম্ভ হৈছে বিজেপি আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ মাজত । ইয়াৰ মাজতেই খোৱাঙত সংঘটিত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক হিংসাৰ লগত জড়িত দুজনক আটক ।

নৱ কোঁৱৰ আৰু ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা নামৰ দুজন অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মীক আটক কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে । আটকাধীন দুয়োজন অসম জাতীয় পৰিষদৰ সদস্যক ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত ৰখা হৈছে । দুজনকৈ দলটোৰ কৰ্মীক আটক কৰাৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত উপস্থিত হৈ খোৱাঙৰ অজাপ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে আলোচনা মিলিত হয় ।

পক্ষপাতমূলক আচৰণ কাৰ ?

সদৰ থানাত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনা মিলিত হৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "বিজেপিয়ে গুণ্ডাগিৰি কৰিছে । নিৰ্বাচন আয়োগে গোটেই কথাটো এটা পক্ষপাতমূলক আচৰণ কৰা বুলি সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে । যিসকলে আক্ৰমণ কৰিছে, গাড়ী ভাঙিছে, মাৰপিট কৰিছে সেইসকল এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছে; কিন্তু তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰা নাই । যি সকলে মাৰ খাইছে তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰি আনি বহাই থৈছে । যিসকলে মাৰ খাইছে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ পুলিচ গৈ‌ মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাইছে । এই কথাবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে ।"

আগৰে পৰাই গুণ্ডাগিৰি কৰিছে বিজেপিয়ে :

আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলক আহ্বান জনাই গগৈয়ে পুনৰ কয়, "চৰকাৰ নথকাৰ পিছতো চৰকাৰী হেঁচাত তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা মতে কাম কৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে । এইটো কোনো কাৰণতে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত গ্ৰহণযোগ্য নহয় । গুণ্ডাগিৰি কৰাটো বিজেপিৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । দুলাল গগৈ বুলি কোৱা তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ মানুহগৰাকীক মুকলিভাৱে বিধায়কৰ ভাতৃয়ে মাৰিছে । বিধায়কৰ ঘৰৰ কাষত আমাৰ এখন গাড়ী ভাঙিছে ।"

ঝাৰখণ্ড, বিহাৰৰ পৰা মানুহ আহিছে কিয় ?

বিধায়কৰ ঘৰৰ পিছফালে এটা ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টৰ সৈতে ঝাৰখণ্ড, বিহাৰৰ কিছু বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ ভৰাই থৈ দিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি অজাপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "এইবোৰ কিয় হৈছে ? এইবোৰ কাম কিয় হৈছে ? যিসময়ত ভোট চুৰিৰ কথা চলি আছে, যিসময়ত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি ভোটদান কৰাৰ কথা চলি আছে, যিসময়ত বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ নাম্বাৰ প্লেট থকা গাড়ী অহাৰ কথা প্ৰচাৰ হৈ আছে তাৰপাছত বিধায়কৰ ঘৰৰ কাষত এনেকে মানুহ আহি আছে । এইবোৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ কৰিলে সেইটো অত্যন্ত নিন্দনীয় ।"

হতাশাত ভুগিছে বিজেপিয়ে:

বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিমল বড়াৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ গগৈয়ে পুনৰ কয়, "যিগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁ অসাংবিধানিক আৰু অশালীনভাৱে থু পেলাইছে । বিমল বড়াই যেনেকৈ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি হ'ব বুলি উচতনি দিছে, মই ভাবো যে তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে কৰায়ত্ত কৰিব লাগে । মই থকা অৱস্থাত মোৰ ঘৰত তালাচী চলাইছে; কিন্তু মোক কোনো কথা অৱগত কৰা নাই । বিজেপি কৰ্মীয়ে আক্ৰমণ কৰা আমাৰ দুগৰাকী কৰ্মীক আৰক্ষী আটক কৰিছে । মোৰ লগত অনবৰতে থকা ব্যক্তিগৰাকীৰ নামতো এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । বিজেপিয়ে হতাশাত ভুগি এই কাম কৰিছে । দুজন মন্ত্ৰী এজন বিধায়কে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি উচতনি দি সংঘাট সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে । যি সকলে আক্ৰমণ কৰি বহুতক আহত কৰিলে গাড়ী ভাঙিলে সেইসকল মুকলি আকাশৰ তলত আছে; কিন্তু যি সকলে মাৰ খালে সেইসকলক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিৰপেক্ষতা বজাই ৰাখি উচিত তদন্ত কৰক তাৰ বাবে দাবী জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক:ৰাইজে কৈছে আমাৰ চৰকাৰ হ'ব, আমি আশাবাদী : গৌৰৱ গগৈ

নগাঁৱৰ ৭ বিধানসভা সমষ্টিত ৮৮.৪৪ শতাংশ ভোটদান

