তৃতীয়বাৰলৈ অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে, বংগত জিহাদীৰ দৰে চলিছে টি এম চিৰ শাসন : ডাঃ মাণিক সাহা

তৃতীয়বাৰলৈ অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে, বংগত জিহাদীৰ দৰে চলিছে টি এম চিৰ শাসন : ডাঃ মাণিক সাহা
পশ্চিম বংগৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি ডাঃ মাণিক সাহাই কয় যে বিজেপি দলে এই নিৰ্বাচনত বিপুল জনসমৰ্থন লাভ কৰিব পশ্চিম বংগত ৷
Published : March 31, 2026 at 6:24 PM IST
শিলচৰ: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী আখ্যা দি ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ সাহাই কয় যে মোদীৰ নেতৃত্বত অসমত অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন হৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখিয়েই ত্ৰিপুৰাৰ ৰাইজে দীৰ্ঘদিন শাসনত তথা বাওঁ চৰকাৰক ওফৰাই বিজেপি দলক শাসনলৈ আনিছিল ৷ তেতিয়াৰ পৰাই অসমৰ দৰে ত্ৰিপুৰাতো উন্নয়নৰ ধাৰা প্ৰবাহিত হৈছে ৷ এই সকলোবোৰ কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাধাৰাৰ বাবেই সম্ভৱ হোৱা বুলি দাবী কৰে নেতাগৰাকীয়ে ৷
পশ্চিম বংগৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি ডাঃ মাণিক সাহাই কয় যে বিজেপি দলে এই নিৰ্বাচনত বিপুল জনসমৰ্থন লাভ কৰিব পশ্চিম বংগত ৷ মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয় যে পশ্চিম বংগত বৰ্তমান তৃণমূল কংগ্ৰেছে জেহাদীৰ আৰ্হিত শাসন চলাইছে ৷ পশ্চিম বংগৰ জনতাই এইবাৰ ‘চলো পাল্টাই’ নীতি গ্ৰহণ কৰা বুলিও তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় ৷
শিলচৰত বিজয় সংকল্প সমাৱেশত ভাগ লৈ নিজৰ ভাষণত ডাঃ মাণিক সাহাই কয়, ‘‘পশ্চিম বংগত চি পি এমৰ কাৰ্বন কপিৰ এখন চৰকাৰ চলিছে ৷ কোনো আইন-শৃংখলা নাই বংগত ৷ বংগৰ মানুহে বিচাৰে ৰাজ্যখন যাতে বাংলাদেশ নহয় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত এইবাৰ অশমৰ লগতে পশ্চিম বংগতো বিজেপিৰ চৰকাৰ হ’ব ৷’’
জেহাদীৰ যি প্ৰসংগ ডাঃ মাণিক সাহাই উল্লেখ কৰে, সেইক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ এক ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ যোৱা দেওবাৰে নিশা দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লস্কৰ-ই-তৈবাৰ দুৰ্ধৰ্ষ কমাণ্ডাৰ শ্বাব্বিৰ আহমেদ ল’নক ৷ শ্বাব্বিৰ ওৰফে ৰাজা কাশ্মিৰীয়ে বাংলাদেশত আই এছ আইৰ নিৰ্দেশত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ এটা কোষ গঠন কৰি সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷ ভাৰত আৰু বাংলাদেশী যুৱকক নিয়োগ কৰি সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ ল’নৰ বিৰুদ্ধে ৷
শেহতীয়াকৈ ধৰা পৰা সন্ত্ৰাসবাদী মডিউলৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল ল’ন, য’ত সাতজন বাংলাদেশী নাগৰিককে ধৰি আঠজন সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী আযুক্ত প্ৰমোদ কুশৱাহাই সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে, এই সন্ত্ৰাসবাদী সদস্যসকলক দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু এআই শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পূৰ্বে ‘টেষ্ট টাস্ক’ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী পোষ্টাৰ আঁৰিবলৈ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, এই সন্ত্ৰাসবাদী সদস্যই কলকাতাত ঘাটি স্থাপন কৰি দিল্লীত কাম সম্পূৰ্ণ কৰি উভতি আহে । অৱশ্যে তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰাৰ ইতিহাসে যোৱা মাহত তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত আৰক্ষীক সহায় কৰিছিল । গ্ৰেপ্তাৰৰ ফলত গতিবিধি সলনি কৰা ল’নক তেওঁৰ পাকিস্তানস্থিত হেণ্ডলাৰসকলে পুনৰ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ, নিযুক্তি অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ আৰু আক্ৰমণ চলাবলৈ দায়িত্ব দিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জনায় । আটকাধীন সদস্য কেইগৰাকীয়ে চান্দনী চ’কত কল্কাজী মন্দিৰ আৰু গৌৰী শংকৰ মন্দিৰত ৰেইকী চলাইছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
ল’নৰ গতিবিধিৰ ওপৰত নিৰ্দিষ্ট তথ্যৰ ভিত্তিত কাম কৰি ডিচিপি প্ৰবীণ ত্ৰিপাঠী, আৰক্ষী পৰিদৰ্শক সুনীল ৰাজেইন আদিক লৈ কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সমন্বয়ত বিশেষ দলে গাজীপুৰত তেওঁক আটক কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । লস্কৰ গোটৰ কমাণ্ডাৰজনে নেপাল পাৰ হৈ মুকলি সীমাদি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল । আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ মোবাইল হেণ্ডছেট আৰু এখন নেপালী চিম কাৰ্ড জব্দ কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ সমান্তৰালকৈ ২৩০০ বাংলাদেশী টাকা, ৫,০০০ পাকিস্তানী টকা আৰু ১৪০০ নেপালী টকাকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বিদেশী মুদ্ৰা জব্দ কৰে ।
