প্ৰাৰ্থীক জানো আহক: উধাৰবন্দত কংগ্ৰেছ-বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিবনে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ তাপস দাসে ?
পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ অসমত অধিক সক্ৰিয়তা দেখা গৈছে মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৷ উধাৰবন্দ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তাপস দাসে ।
Published : April 5, 2026 at 6:45 PM IST
শিলচৰ: অনেক তৰ্ক-বিতৰ্ক, আলোচনা, চৰ্চাৰ মাজতে আহি পালে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন ৷ ৯ এপ্ৰিলত অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভোটাৰে একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দিন জনাদেশ ৷ ইতিমধ্যেই ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ধুমুহা গতিত বলিছে নিৰ্বাচনী বতাহ ৷ ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাৰ বাবে এয়া জোৰ পুৰি হাত পোৱাৰ সময় ৷ সেয়ে প্ৰতিটো সমষ্টিত জোৰদাৰ গতিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷
পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ অসমত অধিক সক্ৰিয়তা দেখা গৈছে মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৷ অসমৰ ২২ খনকৈ আসনত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে দলটোৱে । তাৰে এটা সমষ্টি হৈছে কাছাৰ জিলাৰ উধাৰবন্দ । এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তাপস দাসে । পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ সদস্য আছিল তাপস দাস । কিন্তু দলটোত কোনো সুবিধা লাভ নকৰি তেওঁ মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে আৰু এইবাৰ তেওঁ থিয় দিছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত তাপস দাসে সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু ব্যক্তিগত জীৱন সন্দৰ্ভত কিছু কথা অৱগত কৰে ৷ ১৯৬০ চনৰ ১ জুলাইত শিলচৰত জন্ম হয় তাপস দাসৰ । ১৯৭৪ চনত তেওঁ কৰিমগঞ্জৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় । ইয়াৰ পিছত তেওঁ শিলচৰৰ গুৰুচৰণ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ১৯৭৬ চনত প্ৰি- ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু একেখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ১৯৭৮ চনত স্নাতক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় । তাৰ পিছত তেওঁ ১৯৮২ চনত কাস্টমছ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ বিভাগৰ চাকৰিত যোগদান কৰে ।
২০২০ চনত তেওঁ চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । চাকৰিত কৰ্মৰত হৈ থকাৰ সময়ৰ পৰাই তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কৰ্মৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে । বিশেষভাৱে কৰ’ণা মহামাৰীৰ সময়ত তেওঁ ৰাইজৰ বাবে সেৱা আগবঢ়ায় । একেদৰে ২০২২ চনৰ কাছাৰত উদ্ভৱ হোৱা ভয়াৱহ বানৰ সময়ছোৱাতো তেওঁ ৰাইজৰ কাষত থিয় দি সহায় কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে নেতাগৰাকীয়ে ।
তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলত যোগদানৰ পূৰ্বে তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কাছাৰ জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । যোৱা আঠ বছৰ ধৰি তেওঁ উধাৰবন্দ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে থাকি তেওঁলোকৰ বাবে কাম কৰি আহিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে । অহা নিৰ্বাচনত উধাৰবন্দ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁৰ বিপক্ষে আছে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজিত সিং আৰু লক্ষীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বৰ্তমান বিজেপি নেতা ৰাজদ্বীপ গোৱালা । বিজেপি দলে উধাৰবন্দ সমষ্টিৰ বৰ্তমান বিধায়ক মিহিৰকান্তি সোমক পুনৰাই মনোনয়ন দিয়া নাই । তেওঁৰ ঠাইত লক্ষীপুৰ সমষ্টিৰ বাসিন্দা ৰাজদ্বীপ গোৱালাক টিকট প্ৰদান কৰিছে ।
নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ সম্পৰ্কত দাসে কয় যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰো স্থিতি মজবুত নহয় ৷ এই নিৰ্বাচনত উধাৰবন্দৰ ৰাইজে তেওঁক বিপুল সঁহাৰি জনাব বুলি আশাবাদী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তাপস দাস ৷
