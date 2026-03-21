অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ চমৰীয়াত ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ বনাম দুলু আহমেদ

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ চমৰীয়াত ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ বনাম দুলু আহমেদ
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ১৭ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা । তালিকা অনুসৰি প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী দুলু আহমেদে এইবাৰ চমৰীয়া সমষ্টিৰ পৰা টিএমচিৰ হৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।
Published : March 21, 2026 at 5:17 PM IST
গুৱাহাটী: এইবাৰ সমুখ সমৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী দুলু আহমেদ । কংগ্ৰেছৰ পৰা কেইবাটাও দল বাগৰি আহি তৃণমূল কংগ্ৰেছত থিতাপি লোৱা দুলু আহমেদে এইবাৰ চমৰীয়া সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।
ইফালে সমষ্টিটোৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াইছে ২০২১ৰ বিজয়ী ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ । শুকুৰবাৰে নিশা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তৃণমূল কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে ১৭ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা । তৃণমূল কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰা ১৭ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা সকল হৈছে-
- কোকৰাঝাৰৰ ৪ নং বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত উদাংশ্ৰী নাৰ্জাৰী
- ধুবুৰীৰ ১০ নং বিলাসীপাৰা সমষ্টিত মমিনুৰ ইছলাম
- গোৱালপাৰাৰ ১২ নং জলেশ্বৰ সমষ্টিত আৰিফ আখটাৰ আহমেদ
- বঙাইগাঁৱৰ ১৬ নং অভয়াপুৰী সমষ্টিত কৌশিক ৰঞ্জন দাস
- ২৬ নং বজালী সমষ্টিত কল্যাণী কলিতা
- কামৰূপৰ ২৭ নং চমৰীয়া সমষ্টিত দুলু আহমেদ
- কামৰূপৰ ২৮ নং বকো-ছয়গাঁও সমষ্টিত ভোগলাল ৰাভা
- কামৰূপৰ ২৯ নং পলাশবাৰী সমষ্টিত বিকাশ নাথ যোগী
- নলবাৰীৰ ৩৮ নং বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত আমিৰুল ইছলাম
- তামুলপুৰৰ ৪৪ নং গোৰেশ্বৰ সমষ্টিত ৰাজেন চৌহান
- দৰঙৰ ৫০ নং মঙলদৈ সমষ্টিত হৰেকৃষ্ণ ডেকা
- ৭৮ নং ধেমাজি সমষ্টিত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ পাও
- তিনিচুকীয়াৰ ৮৪ নং ডিগবৈ সমষ্টিত জীতেন নাগ
- ৮৫ নং মাকুম সমষ্টিত দিলীপ মৰাণ
- কাছাৰৰ ১১৫ নং উধাৰবন্দ সমষ্টিত তাপস দাস
- ১১৬ নং কাটিগড়া সমষ্টিত ফজলুৰ ৰহমান লস্কৰ
- ১১৯ নং সোণাই সমষ্টিত শ্বাহজাহান লস্কৰ
উল্লেখ্য যে, প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন হৈছে সোমবাৰ অৰ্থাৎ ২৩ মাৰ্চ । এতিয়ালৈকে তৃণমূল কংগ্ৰেছে ১৭ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে । ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিছিল । এইবাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হৈ চমৰীয়াত দুলু আহমেদৰ বিপৰীতে আছে বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ । সেই হিচাপত চমৰীয়াৰ যুঁজখন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
