নিৰ্বাচনী সমীকৰণ পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনা, ঢেকীয়াজুলিত ৩ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ

নিৰ্বাচনী সমীকৰণ পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনা, ঢেকীয়াজুলিত ৩ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ
প্ৰাৰ্থীসকলে নিৰ্বাচনী বিধি অনুসৰি ফৰ্ম ৫ দাখিল কৰাৰ পিছত নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
Published : March 26, 2026 at 10:09 PM IST
তেজপুৰ: সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৬৫ নং ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে । সমষ্টিটোৰ তিনিজন বৈধভাৱে মনোনীত প্ৰাৰ্থীয়ে বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰে ।
ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰা ফৰ্ম ৬ অনুসৰি, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰা ব্যক্তিসকল হৈছে ক্ৰমে আছৰব আলী, গাম্বাৰু মুছাহাৰী আৰু ৰশিদ আলী ৷ জাননী অনুসৰি, তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী বিধি অনুসৰি ফৰ্ম ৫ দাখিল কৰাৰ পিছত নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
নিয়ম অনুসৰি সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতে এই প্ৰত্যাহাৰ গৃহীত কৰা হয় বুলি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে স্পষ্ট কৰে । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছ আৰু বিধি-নিয়ম অনুসৰি আগবাঢ়ি আছে ।
ইফালে, এই প্ৰত্যাহাৰৰ ফলত ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত ৰাজনৈতিক সমীকৰণত লক্ষণীয় পৰিৱৰ্তন ঘটাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে । নিৰ্বাচনী ৰণতৰণি এতিয়া অধিক কেন্দ্ৰীভূত হ’ব বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ঢেকীয়াজুলিত ১০ গৰাকী আৰু বৰছলাত ৮ গৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল ।
৬৫ নং ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টি
এই সমষ্টিত মুঠ ১০ জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৷ যাৰ ফলত এক অত্যন্ত ৰোমাঞ্চকৰ আৰু বহুকোণীয়া যুঁজ দেখা পোৱা যাব ৷ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত মুখ্য যুঁজখন অশোক সিংহল(ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী) আৰু বাতাচ ওৰাং(ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ) ৰ মাজত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ লগতে ৰণজয় বসুমতাৰী(ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্বনেল) য়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত কৰিব ৷ স্বতন্ত্ৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আনছুমা বসুমতাৰী, আছৰব আলী, গাম্বাৰু মুছাহাৰী, ছামছুল হক, টাৰচিয়াছ তপ্ন’, ৰশিদ আলী আৰু লাডিলাছ ইন্দৱাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।
ইমানসংখ্যক স্বতন্ত্ৰ প্ৰাৰ্থীৰ উপস্থিতিয়ে ভোট বিভাজনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছৰব আলী, গাম্বাৰু মুছাহাৰী আৰু ৰশিদ আলীয়ে বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰে ৷ যাৰ ফলত সমষ্টিটোত ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত নমাটো প্ৰকট হৈ পৰিছে ৷
৬৬ নং বৰছলা বিধানসভা সমষ্টি
বৰছলা সমষ্টিত এইবাৰ ৮ জন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰকাশিত তালিকা অনুসৰি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা ঋতুবৰণ শর্মাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব । ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টি লিবাৰেলৰ পৰা বাবুৰাম বসুমতাৰীয়ে ট্ৰেক্টৰৰ চিহ্ন লাভ কৰি নিৰ্বাচনত এঘড়ী যুঁজ দিবলৈ নামিছে ।
আনহাতে, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে ৰিপুণ বৰাই হাতৰ চিহ্ন লৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । সমান্তৰালকৈ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ পৰা আবুল মাজানে ধনু-কাঁড়, সমাজবাদী ঐক্য কেন্দ্ৰ(কমিউনিষ্ট)ৰ পৰা চম্পা কুৰ্মীয়ে বেটাৰী-টৰ্চ চিহ্ন, গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জাছুৱা বাৰ্জোৱে, ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্বনেলৰ পৰা মহেন্দ্ৰ ওৰাঙে গেছ চিলিণ্ডাৰ, ৰোড ৰ’লাৰ আৰু কঁঠালৰ ভিতৰত চিহ্ন বাচি লৈছে । লগতে, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে মনোজ বৰাই টেলিভিছন, কম্পিউটাৰ আৰু চি চি টিভি কেমেৰাৰ দৰে চিহ্নসমূহৰ ভিতৰত পছন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ।
৬৭ নং তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টি
সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে ক্ৰমে - নয়নমণি চৌধুৰী(ছ’চিয়েলিষ্ট ইউনিটি চেণ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া - কমিউনিষ্ট), পৃথ্বিৰাজ ৰাভা(অসম গণ পৰিষদ), পল্লৱী শইকীয়া(নিৰ্দলীয়) আৰু আলোক নাথ(ৰাইজৰ দল) । কমসংখ্যক প্ৰাৰ্থী থকাৰ ফলত এই সমষ্টিত প্ৰতিযোগিতা অধিক কেন্দ্ৰিত আৰু কৌশলগত হ’ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
৬৮ নং ৰঙাপাৰা বিধানসভা সমষ্টি
ৰঙাপৰাত এইবাৰ ৫ জন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হ’ব । তাৰ ভিতৰত কৃষ্ণকমল তাঁতি(ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী) আৰু কাৰ্তিক চন্দ্ৰ কুৰ্মী(ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ) ৰ মাজত মূল যুঁজ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইয়াৰ লগতে আছে মহেন্দ্ৰ ওৰাং(ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্বনেল), মেথিউ তপ্ন’(ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা) আৰু গিৰিন্দ্ৰ কুমাৰ ভূঞা(নিৰ্দলীয়) । এই সমষ্টিতো জাতীয় আৰু আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ মিশ্ৰ প্ৰভাৱ দেখা যাব ।
৬৯ নং নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টি
নদুৱাৰত এইবাৰ একেবাৰে দুইকোণীয়া যুঁজ দেখা যাব । সমষ্টিটোৰ মূল যুঁজ পদ্ম হাজৰিকা(ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী) আৰু সুনীল কুমাৰ ছেত্ৰী(ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)ৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব । এই সমষ্টিটো জিলাখনৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে ৷
