বীৰৰ ভূমিত দুৰ্নীতি-অন্যায়ৰ কোনো স্থান নাই: মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰত নীতিন নবীন
মা কামাখ্যা আৰু বীৰ যোদ্ধাক স্মৰণ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ ।
Published : April 4, 2026 at 10:32 AM IST
গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে মাজত মাথোঁ পাঁচটা দিন থকা অৱস্থাত ৰাজ্য়ৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত গৰম হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী বতাহ । গুৱাহাটীৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিতো এই ছবিখন প্ৰকট হৈ উঠিছে । আন ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে বিজেপিয়ে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে গাদী দখলৰ কৰিবলৈ চলাইছে তীব্ৰ প্ৰচাৰ অভিযান ।
ইয়াৰ মাজতে শুকুৰবাবে গুৱাহাটীৰ গীতা মন্দিৰ খেলপথাৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ এক বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয় । নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি তথা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ এই সভাত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা তথা ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন । এই বিজয় সংকল্প সভাত বিজেপিয়ে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে বিৰোধী কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
মা কামাখ্যা আৰু বীৰ যোদ্ধাক স্মৰণ:
ভাষণৰ আৰম্ভণিতে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে মা কামাখ্যাৰ পৱিত্ৰ ভূমিক প্ৰণাম জনায় । সভাপতিগৰাকীয়ে অসমৰ বীৰ লাচিত বৰফুকন, মহাবীৰ চিলাৰায় আৰু আধুনিক অসমৰ নিৰ্মাতা গোপীনাথ বৰদলৈৰ লগতে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে । অসমৰ গৌৰৱময় ইতিহাসক সন্মান জনাই কয়, "এই ভূমি বীৰৰ ভূমি আৰু ইয়াত দুৰ্নীতি বা অন্যায়ৰ কোনো স্থান নাই ।"
বিজেপি চৰকাৰৰ সাফল্য আৰু কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ:
জনসভা সম্বোধন কৰি নীতিন নবীনে কয়, "ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি দেখি মই নিশ্চিত যে নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ লগতে সমগ্ৰ অসমত বিজেপিক জয়ী কৰাবলৈ ৰাইজে সংকল্প লৈছে ।" তেওঁ চৰকাৰৰ কাম-কাজৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি কয়, "বিজেপি চৰকাৰে সদায় দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰি আহিছে ।"
ইপিনে, কংগ্ৰেছে বিজেপিক 'কঠোৰ' বুলি কৰা সমালোচনাৰ উত্তৰ দি সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ মতে আমি কঠোৰ হ’ব পাৰো;কিন্তু আমি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সিদ্ধান্ত লওঁ বাবেই আমি কঠোৰ । দৰিদ্ৰৰ কল্যাণ আৰু দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কঠোৰ হ’বলগীয়া হয়, তেন্তে আমি দহবাৰ কঠোৰ হ’বলৈ সাজু ।"
খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি আৰু সুৰক্ষা:
অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা অনুপ্ৰৱেশকাৰী সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি নবীনে কয় যে বিজেপি চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ কাঢ়ি নিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা অসমৰ মাটি ঘূৰাই আনিছে । ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে ভৱিষ্যতেও অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমৰ মাতৃ-ভগ্নী আৰু ভূমি একোৱেই সুৰক্ষিত নাছিল;কিন্তু বিজেপিৰ দিনত সকলোৱে নিৰাপত্তা লাভ কৰিছে ।
যোগাযোগ আৰু উন্নয়নৰ নতুন দিগন্ত:
গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰি সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে পূৰ্বতে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ গুৱাহাটীক ভৌগোলিকভাৱে পৃথক কৰি ৰাখিছিল; কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ কৰি দুই পাৰক এক কৰিছে, যাৰ ফলত গুৱাহাটী আজি এখন বিশাল মহানগৰীত পৰিণত হৈছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা আৰু মনমোহন সিঙক কটাক্ষ:
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম প্ৰীতিৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে মোদীয়ে অসমক নিজৰ পৰিয়ালৰ দৰে জ্ঞান কৰে । চাহ বাগানত তেওঁৰ উপস্থিতি আছিল অতি আপোন । আনহাতে,প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ড৹ মনমোহন সিঙক কটাক্ষ কৰি তেওঁ কয়," অসমৰ পৰা সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতো মনমোহন সিঙে অসমলৈ যিমানবাৰ আহিছিল,তাতকৈ অগণনবাৰ বেছি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অসম ভ্ৰমণ কৰি ৰাইজৰ কাষত থিয় দিছে ।"
প্ৰাৰ্থী দীপলুৰঞ্জন শৰ্মাৰ বাবে ভোটদানৰ আহ্বান:
এই সভাতেই নীতিন নবীনে নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় । এজন নিষ্ঠাবান আৰু যুৱনেতা হিচাপে দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই সমষ্টিটোৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধানৰ বাবে কাম কৰি যাব বুলি সভাপতিগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰে ।
