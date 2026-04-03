পাঁচটা মূল মন্ত্ৰৰে ইউ পি পি এলে মুকলি কৰিলে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ
ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ বাবে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি । নিবনুৱা সমস্যা সমাধানত প্ৰদান কৰিব গুৰুত্ব ।
Published : April 3, 2026 at 3:27 PM IST
কোকৰাঝাৰ: মা, মাটি, জাতি, শিক্ষা আৰু শান্তি পাঁচটা মূল মন্ত্ৰ হিচাপে লৈ ইউ পি পি এল দলে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ ৷ কোকৰাঝাৰৰ ইউ পি পি এলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰে দলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে ৷
ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ বাবে কাম কৰিব :
ইস্তাহাৰ মুকলি কৰি প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, "বি টি আৰত ২৬ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰিছো আৰু অসমত ১৪৬ টা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰিছো ৷ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ৭৮ বছৰ হোৱাৰ পাছত অসমত ভালেকেইটা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি, ৰীতি-নীতিক লৈ অনিশ্চয়তাত ভুগিছে ৷ এই কাৰণে ইউ পি পি এলৰ প্ৰথম এজেণ্ডা হ’ব আমাৰ বিজয়ী হোৱা বিধায়কসকলে বিধানসভাৰ মজিয়াত সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, সামাজিক অধিকাৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰ, সকলো ধৰণৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিব ৷ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীসকল জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি সহায়, সমৰ্থন লাগে সেইখিনি নতুন চৰকাৰখনে দিব লাগিব ৷ এইটো আমাৰ প্ৰথম চৰ্ত ।"
নিবনুৱা সমস্যা সমাধানত প্ৰদান কৰিব গুৰুত্ব :
প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু কয়, "নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে চাকৰি দিছে যদিও এইখিনিৰে সমাধান নহয় ৷ অসমত যি ৪০ লাখ নিবনুৱা আছে, নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে বহু ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰি সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ৷ সেই কাৰণে আমি বিচাৰিছো অসমত থকা অৰ্থনৈতিক নীতিৰ ওপৰত সংশোধন কৰি পৰিবৰ্তন আনিব লাগিব ৷ চৰকাৰে বনোৱা হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ দ্বাৰা কোনো লোকে স্বাৱলম্বী হ’ব নোৱাৰিব ৷ সেইকাৰণে নিবনুৱাসকল স্বাৱলম্বী হ’ব পৰাকৈ ইউ পি পি এল দলে কিছু কাম কৰিব ৷"
খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব :
উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমত এতিয়াও বহু অভাৱ আছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰমোদ বড়োৱে বৰ্তমানৰ প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ যুগত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অতি উন্নত মানৰ কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা ইউ পি পি এল দলে কৰিব বুলি কয় ৷ ভূমিহীন মানুহক ভূমিৰ পট্টা দিয়াৰ বাবে দায়বদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ আৰু কয়, "যোৱা পাঁচটা বছৰত ভূমিহীন মানুহক ভূমিপট্টা দিয়াৰ দৰে কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিব । বি টি আৰৰ দৰে অসমতো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমিৰ সমস্যাটো সমাধান হোৱাটো ইউ পি পি এল দলে বিচাৰে ৷ "
বি টি আৰত শান্তি আৰু নিৰাপত্তা প্ৰতিষ্ঠা কৰা :
ইউ পি পি এলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পনৰ কয়, "ইউ পি পি এল দলৰ মূল লক্ষ্যটোৱে হৈছে বি টি আৰত শান্তি আৰু নিৰাপত্তা প্ৰতিষ্ঠা কৰা । ইউ পি পি এলে আঞ্চলিক দল হিচাপে অঞ্চলৰ কথা, ৰাজ্যৰ কথা, ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি আৰু অনাগত দিনত এখন সুস্থ বড়োলেণ্ড গঢ়াৰ স্বাৰ্থ লৈ ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ "
ইপিনে, অনুষ্ঠানটোত মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই তামুলপুৰত উপ-নিৰ্বাচন হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি দিছপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক ৰাতিৰ ভিতৰতে বিজেপি বনাই বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন খেলিব দিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ক’ব বুলি প্ৰশ্ন কৰে ৷ অনুষ্ঠানটোত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী, বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰী, প্ৰাক্তন পাৰিষদ মাধৱ চেত্ৰী প্ৰমুখ্যে নেতা-কৰ্মীসকল উপস্থিত আছিল ৷
