অসমৰ জনতাই হিটলাৰী শাসনৰ অৱসান বিচাৰিছে, এইবাৰ পৰিৱৰ্তন আহিব : কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্রী
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত নে গংগাত স্নান কৰিলে ? কিয় ক'লে ডি কে শিৱকুমাৰে ?
Published : March 28, 2026 at 9:25 PM IST
গুৱাহাটী : "অসমৰ জনতাই পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । হিটলাৰী শাসনৰ অৱসান বিচাৰিছে জনতাই । অসমৰ জনতা বিজেপিৰ শাসনত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে । বিগত কেইদিনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত মই ঘূৰিছো আৰু ৰাইজৰ মনৰ ভাৱ উপলব্ধি কৰিছো । বতৰ ভাল যদিও ৰাজনৈতিক বতৰ গৰম । আমি বিশ্বাসী কৰো যে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন আহিব ।" এই মন্তব্য কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিৱকুমাৰৰ ।
বিজেপিয়ে বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিছে :
শনিবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে বিজেপি চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এসময়ত বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰা চাৰ্জশ্বীটখন কংগ্ৰেছে নিজৰ চৰকাৰ আহিলে আগুৱাই নিয়াৰ কথা সদৰী কৰে উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিৱকুমাৰে । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি ডি কে শিৱকুমাৰে কয়, "কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস গৌৰৱোজ্বল ইতিহাস । কংগ্ৰেছে সকলোকে ঐক্যবদ্ধ কৰিছিল; কিন্তু বিজেপিয়ে বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিছে । ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে ।"
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত নে গংগাত স্নান কৰিলে ?
বিজেপিয়ে দুৰ্নীতি-ভ্ৰষ্টাচাৰৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি ডি কে শিৱকুমাৰে কয়," কংগ্ৰেছৰ নেতা বিজেপিলৈ গৈ চাফা হৈ গৈছে । ইয়াৰ উত্তৰ বিজেপিৰ নেতাই দিব লাগিব । দহ বছৰ আগতে বিজেপিয়ে যিজন মানুহৰ দুৰ্নীতিৰ কথা উল্লেখ কৰি চাৰ্জশ্বীট উলিয়াইছিল, সেইজন মানুহেই বিজেপিলৈ গৈ কেনেকৈ নিকা হ'ল । অমিত শ্বাহে আজি ইয়াৰ উত্তৰ দিব নে ? ক'ত এনে স্নান কৰিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰত নে গংগাত ?"
উপ-মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়,"বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ কেইজনমান নেতাক লৈ গৈছে । তেওঁলোক শক্তিশালী হোৱা হ'লে এনেদৰে নিব লগা নহ'লহেঁতেন । দুৰ্বল বাবে এনেদৰে নিব লগা হৈছে । প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আমাৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুতত জড়িত আছিল; কিন্তু বিজেপিয়ে বহু প্ৰলোভন দি লৈ গৈছে । ইয়াৰ অৰ্থ যে বিজেপি দুৰ্বল । মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৩০খন আসন ঠিক কৰা বুলি কৈছে । আচলতে তেওঁ শাসনত নাহে বুলি জানিছে সেয়ে এনে কাহিনী সাজু কৰিছে ।"
কংগ্ৰেছমেন কোন ?
"বিজেপিৰ মানুহেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 'কংগ্ৰেছমেন' হিচাপে অভিহিত কৰিছে । দেশত এনে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী নাই যিজন ইমান বেছি দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত । অসমৰ দৰে এনে দুৰ্নীতি দেশৰ কোনো ৰাজ্যতে হোৱা নাই । চৰকাৰখনৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্রী দুৰ্নীতিত জড়িত । বিজেপিয়ে গান্ধী পৰিয়ালক সমালোচনা কৰে; কিন্তু কংগ্ৰেছ এনে এটা দল যিটো দলৰ নেতা ৰাজীৱ গান্ধী, ইন্দিৰা গান্ধীয়ে জীৱন দিলে, ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন ত্যাগ কৰিছিল ।" এইদৰে কয় উপ-মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
অসমবাসীয়ে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে :
সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা কৰি উপ-মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়,"সংবাদ মাধ্যমক আক্ৰমণ কৰা হৈছে । আচৰিত কথা । দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই । ভাবুকি দিয়া হৈছে । আনহাতে যেতিয়া মই বেংগালুৰুত অসমৰ যুৱক-যুৱতী লগ পাওঁ তেওঁলোকে অসমৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা কয় । নিবনুৱা সমস্যাৰ বাবে ইয়াৰ যুৱক-যুৱতী বাহিৰলৈ যায় । সংস্থাপনৰ কোনো পদক্ষেপ নাই চৰকাৰৰ । বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত অসমবাসীয়ে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । ৰাইজে এতিয়া আমাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখক । আমি সুযোগ পালে নিশ্চয় আপোনালোকক সু-শাসন দিম । প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিম ।"
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰ কি হ'ল ?
উপ-মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয়,"অসমত আঁচনিৰ নামত দুখীয়া মানুহক বৈষম্য কৰা হৈছে । কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে সকলো বৈষম্য আঁতৰ কৰি সমবিকাশৰ বাবে কাম কৰিব । যুৱচামৰ হতাশা দূৰ কৰা হ'ব । মই বিজেপিৰ পুৰণি নেতাসকলক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰ সমূহ কি কৰা হ'ল । অসমত চাহ শ্ৰমিকৰ চকুলো কোনে চাব ? চাহ শ্ৰমিকক সকলো ক্ষেত্ৰতে বঞ্চিত কৰা হৈছে । চাহ বাগান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।"
আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছকে অনুসৰণ কৰিছে :
"কৰ্ণাটকত আমি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিছো । আমাৰ মডেল দেশৰ বাবে উদাহৰণ হৈছে । আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছকে অনুসৰণ কৰিছে । অসমৰ ৰাইজে অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । বাংলাদেশীৰ কথা কোৱা বিজেপিৰ দিনত বিদেশী খেদিব পৰা নাই । কংগ্ৰেছৰ দিনত বেছি খেদা হৈছিল । সুৰক্ষাৰ কথা কয় বিজেপিয়ে ।"
ভয়ৰ পৰিৱেশ অসমত : জিতেন্দ্ৰ সিং
সংবাদমেলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বত থকা কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয়, "ভয়ৰ পৰিৱেশ আজি অসমত । চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'ব নোৱাৰি । সংবাদপত্র জ্বলাই দিয়া হয় । ভাবুকি দিয়া হয় । চৰকাৰী সংস্থাসমূহ লগাই দিয়া হয় । চৰকাৰী আঁচনি দিয়া মহিলাসকলক চাকৰিয়ালৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । বিজেপিৰ ৰেলীত নগ'লে আঁচনিৰ পৰা নাম কটা যাব ভাবুকি দিয়া হয় । বিজেপিক ভোট নিদিলে আঁচনি নাপাব বুলি ভাবুকি দিয়া হয়।"
বিজেপি দুটা ভাগত বিভক্ত :
তেওঁ লগতে কয়,"হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছক লৈ বেছিকৈ চিন্তিত । সকলো বক্তব্যতে কংগ্ৰেছৰ কথা কয় । বিজেপিৰ কথা চিন্তা নকৰে। বিজেপি এতিয়া দুটা ভাগত বিভক্ত । এটা বিজেপি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এটা পুৰণি বিজেপি । অন্য এটা দল কৰি তেওঁলোকে ৰাজত্ব কৰি আছে । বিজেপিৰ পুৰণি নেতাসকল এজন এজনকৈ আঁতৰাই দিয়া হৈছে । তাৰ অন্যতম উদাহৰণ হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ।"
বিজেপি চৰকাৰে সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে সিঙে কয়," নিৰ্বাচনত ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব । ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰি আছে যদিও উত্তৰ পোৱা নাই । প্ৰচাৰত গ'লে হিচাব বিচাৰে । আমি এই ভয়ৰ পৰিৱেশ নোহোৱা কৰিম । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তৰুণ গগৈয়ে ৰাজনীতিত আনি বিধায়ক-মন্ত্রী কৰি পৰিচয় দিলে, ল'ৰাৰ দৰে জ্ঞান কৰিছিল; কিন্তু তেওঁ সেইগৰাকীকে পিছফালৰ পৰা চুৰি মাৰিলে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈৰ নাম শুনিলেই ভয় খাই । অভিযোগ আনিছিল গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰৰ বিৰুদ্ধে । দীঘলীয়া সময় সংবাদমেলৰ ওপৰত সংবাদমেল দিলে । চিনেমা চলাই থাকিল । এবছৰ ধৰি চিনেমা চলাই আছিল যদিও ফ্ল'প হ'ল । অসমৰ বাবে যুঁজি আছে গৌৰৱ গগৈয়ে।"
কাইলৈ মুকলি কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ :
তেওঁ কয়, "কাইলৈ লখিমপুৰত আহিব কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে । কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ কাইলৈ মুকলি কৰা হ'ব ।" ইফালে, বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়ন বাতিল সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "টেকনিকেলি ভুল থাকি গৈছিল । পৰীক্ষণৰ সময়ত চহী কৰা হৈছিল । টেকনিকেল ভুলৰ ক্ষেত্রত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দিয়া নিৰ্দেশনা নিৰ্বাচন আয়োগে নামানিলে । উচ্চতম ন্যায়ালয়লৰ এক ৰায় মতে, টেকনিকেল অসুবিধা থাকিলে কোনো প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰিব নোৱাৰে; কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে দলৰ কাৰ্যকর্তাৰ দৰে কাম কৰিছে । আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাম ।"সংবাদমেলত মধ্য প্ৰদেশৰ সাংসদ অশোক সিং আৰু মিডিয়া বিভাগৰ মহিমা সিং উপস্থিত আছিল ।
লগতে পঢ়ক:হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈক ভয় কৰে : ক'লে কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰে
অসমত বিজেপি চৰকাৰ যাওঁ যাওঁ অৱস্থা, সেয়ে ওৱেইছিক অসমলৈ আনিছে : গৌৰৱ গগৈ