ETV Bharat / politics

বিধানসভা নিৰ্বাচন : ৭২২ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ২,৫০,৫৪,৪৬৩ গৰাকী ভোটাৰে

১২৬ টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু নিৰ্বাচন আয়োগ ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 8, 2026 at 10:29 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত এটা পৰ্যায়তে বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভোটগ্ৰহণ মুক্ত, নিকা আৰু নিৰাপদভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগ সাজু হৈ উঠিছে । ইয়াৰ বাবে অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলৰ নেতৃত্বত বিভাগীয় প্ৰতিটো শাখাই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।

আইন-শৃংখলা, ব্যয় আদি সকলো দিশতে নিৰীক্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ কৰিছে । তদুপৰি প্ৰণালীবদ্ধ ভোটাৰ শিক্ষা আৰু নিৰ্বাচকৰ অংশগ্ৰহণ চমুকৈ SVEEPৰ যোগেদি সকলো নাগৰিককে ভোটদানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে বিশেষ সজাগতামূলক প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ফলপ্ৰসূ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই ভোট গ্ৰহণৰ নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত ৱেবকাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা সংযোগ কৰিছে ।

মুঠ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ :

ৰাজ্যখনৰ সৰ্বমুঠ ৩১,৪৯০ টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিটোতে এই ৱেবকাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত ৩১,৪৮৬ টা মূল ভোট কেন্দ্ৰ আৰু ৪ টা সহায়ক ভোট কেন্দ্ৰ । ৱেবকাষ্টিং ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ভোট কেন্দ্ৰসমূহৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিব । তদুপৰি ভোটকেন্দ্ৰসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানৰ গোট মোতায়েন কৰা হৈছে । আনহাতে প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে খোৱাপানী, জিৰণি কোঠা, শৌচালয়, বিশেষভাৱে সক্ষমসকলৰ বাবে হুইল চেয়াৰকে আদি কৰি ন্যূনতম সা-সুবিধা সুনিশ্চিত কৰা হৈছে। তদুপৰি ভোটাৰৰ শাৰীৰ আশে-পাশে বহিব পৰাকৈ বেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ উপৰি মোবাইলসমূহ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।

মুঠ ভোটগ্ৰহণ বিষয়া :

এই নিৰ্বাচনত মুঠ ১,৫১,১৩২গৰাকী ভোটগ্ৰহণ বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে। আনহাতে ভোট গ্ৰহণৰ বাবে ৪১,৩২০ টা বেলট ইউনিট, ৪৩,৯৭৫ টা কণ্ট্ৰোল ইউনিট আৰু ৪৩,৯৯৭ টা ভিভিপিএটি মেচিন সাজু কৰি তোলা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰতে জৰুৰীকালীনভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া বেলট ইউনিট, ক’ণ্ট্ৰোল ইউনিট, ভিভিপিএটি মেচিন অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । আনহাতে প্ৰয়োজন হ’লে নিয়োগ কৰিবলৈ ভোটগ্ৰহণ বিষয়াও সষ্টম কৰি ৰখা হৈছে ।

প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী :

৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মুঠ ২,৫০,৫৪,৪৬৩ গৰাকী ভোটাৰে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত ১,২৫,৩১,৫৫২ জন পুৰুষ, ১,২৫,২২,৫৯৩ গৰাকী মহিলা আৰু ৩১৮ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে । তদুপৰি ৬৩,৪২৩ গৰাকী ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ আছে ।

আনহাতে এই নিৰ্বাচনত ১৮-১৯ বছৰৰ ৬,৪২,৩১৪ গৰাকী ভোটাৰ, ২,৫০,০০৬ গৰাকী ৮০ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ আৰু ২,০৫,০৮৫ গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব । ইফালে, জন প্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-ৰ ধাৰা ৬০ (চি) অনুসৰি ৮৫ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু নিৰ্বাচনী তালিকাত চিহ্নিত বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰসকলৰ বাবে ঘৰৰ পৰাই পোষ্টেল বেলট যোগে ভোটদান কৰাৰ ঐচ্ছিক সুবিধাও ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰদান কৰিছে ।

এই অনুসৰি ৰাজ্যখনত আজিলৈকে মুঠ ২৬,০৩২ গৰাকী ৮৫ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু ৮,৩৭৩ গৰাকী দিব্যাংগ ভোটাৰে ঘৰৰ পৰাই পোষ্টেল বেলট যোগে ভোটদানৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । এই নিৰ্বাচনত নাগৰিকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ভোটদান সুনিশ্চিত কৰিবৰ বাবে অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে সংশ্লিষ্ট সকলোৰে প্ৰতি গোহাৰি জনাইছে । উল্লেখ্য় যে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
ভোটগ্ৰহণ
ভিভিপিএটি মেচিন
Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.