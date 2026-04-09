ETV Bharat / politics

শ্ৰীভূমিৰ ৪৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ৯ লাখ ৪২ হাজাৰ ভোটাৰে

জিলাখনক ১৮ টা জ’ন আৰু ৯৩ টা ছেক্টৰত বিভক্ত কৰি কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
শ্ৰীভূমিত ব্যাপক নিৰ্বাচনী তৎপৰতা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 12:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীভূমি: নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথোঁ বাকী ৰৈছে কেইটামান ক্ষণ ৷ শেষ নিশাৰ খেলে ভাগ্য উদয় কৰিব পাৰে বহু প্ৰাৰ্থীৰ ৷ ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৷

শ্ৰীভূমিতো সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সাজু হৈ উঠিছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৫ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ইয়াৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে । শান্তিপূৰ্ণ, সুস্থ আৰু স্বচ্ছ ভোটগ্ৰহণৰ লক্ষ্যৰে সমগ্ৰ জিলাখনত কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবে জিলাখনক ১৮ টা জ’ন আৰু ৯৩ টা ছেক্টৰত বিভক্ত কৰি কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
ভোটকৰ্মীসকলৰ ব্যস্ততা (ETV Bharat Assam)

শ্ৰীভূমি জিলাৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ ৷ বুধবাৰে জিলাখনৰ ১,১৮৮ টা ভোটকেন্দ্ৰত যাৱতীয় সা-সামগ্ৰী সহিতে ভোটকৰ্মীৰ দলসমূহ উপস্থিত হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে জিলাখনৰ ৪৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ ৯ লাখ ৪২ হাজাৰ ১১১ গৰাকী ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ৷

ভোটগ্ৰহণক কেন্দ্ৰ কৰি শ্ৰীভূমিৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীকে বেতনসহ ছুটী প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত জিলা প্ৰশাসনে ড্ৰাই ডে’ ঘোষণা কৰিছে ৷ যাৰ বাবে জিলাখনৰ প্ৰতিখন লাইচেন্সপ্ৰাপ্ত সুৰাৰ বিপণি বন্ধ থাকিব । ভোটগ্ৰহণৰ সময়চোৱাত সুৰাৰ বিতৰণ আৰু পৰিৱেশন নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । আনহাতে, নিৰ্ভয়ে ভোট দিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰক আহ্বান জনাইছে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
যাৱতীয় সামগ্ৰী লৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে এগৰাকী ভোটকৰ্মী (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ নিৰ্বাচনত নিজৰ ছবি সম্বলিত ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ(EPIC) ৰে প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰে ভোট দিব পাৰিব । EPIC নাথাকিলে বিকল্প নথিপত্ৰ হিচাপে আধাৰ কাৰ্ড, এমজি এনৰেগাৰ জব কাৰ্ড, বেংক বা ডাকঘৰৰ ফটোসহ পাচবুক, আয়ুষ্মান ভাৰত বা স্বাস্থ্য বীমা স্মাৰ্ট কাৰ্ড, গাড়ী চালনাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ(ড্ৰাইভিং লাইচেন্স), পান কাৰ্ড, ৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখ্যা পঞ্জীৰ(এনপিআৰ) স্মাৰ্ট কাৰ্ড, ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্ট, পেঞ্চনৰ নথি(ফটোসহ), চৰকাৰ বা পিএছইউ বা পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীৰ দ্বাৰা প্ৰদত্ত সেৱা পৰিচয় পত্ৰ, সংসদ বা বিধানসভা বা বিধান পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ বাবে প্ৰদত্ত চৰকাৰী পৰিচয় পত্ৰ আৰু ইউনিক ডিজেবিলিটি আইডি(ইউডি আইডি) কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ভোটদান কৰিব পাৰিব ৷

শ্ৰীভূমিৰ ক’ত কিমান ভোটাৰ

  • ১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিত ১৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব ২ লাখ ৬০ হাজাৰ ২৪১ জন ভোটাৰে
  • ১২৪ নং দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত ১৫ জন প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব ২ লাখ ৮৫ হাজাৰ ৮৪৬ জন ভোটাৰে
  • ১২৫ নং পাথাৰকান্দি সমষ্টিত ৯ জন প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ভোট দিব ২ লাখ ৭৮ হাজাৰ ৪৮৪ জন ভোটাৰে
  • ১২৬ নম্বৰৰ ৰামকৃষ্ণনগৰ সমষ্টিতো ৯ জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৷ য’ত থকা ভোটাৰৰ মুঠ সংখ্যা ২ লাখ ১৭ হাজাৰ ৫০০ জন ।

জিলাখনত থকা ভোটাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে ০৩৮৪৩-১৯৫০ আৰু কণ্ট্ৰ’ল ৰুমৰ যোগাযোগ নম্বৰ হৈছে ০৩৮৪৩-২৬২-১৭১ । জিলাখনত মুঠ চাৰিটা আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । সকলো ভোটকেন্দ্ৰত বিদ্যুৎ, খোৱাপানী আদিৰ সুবিধা নিশ্চিত কৰা হৈছে । নিৰাপত্তাৰ বাবে আৰক্ষীৰ কুইক ৰেছপন্স টীমো সাজু হৈ আছে ।

আনহাতে, ভোটগ্ৰহণৰ বাবে জিলাখনত মুঠ ৫,২২৪ গৰাকী ভোটকৰ্মীক নিযুক্ত দিয়া হৈছে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
শ্ৰীভূমিত নিৰ্বাচন
ইটিভি ভাৰত অসম
শ্ৰীভূমি জিলা প্ৰশাসন
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.