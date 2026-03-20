একগোট হ'ল তিনি গগৈ : এৰাধৰাৰ মাজেৰে মাজনিশা মিত্ৰতা চূড়ান্ত কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলৰ
অৱশেষত ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত মিত্ৰতা চূড়ান্ত ৷ কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলক এৰি দিলে ১১খন আসন ৷
Published : March 20, 2026 at 7:52 AM IST
যোৰহাট/ডিব্ৰুগড়: বহু চৰ্চা আৰু বিতৰ্কৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত চূড়ান্ত হ'ল ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত মিত্ৰতা ৷ বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত কেইবাঘণ্টা ধৰি ডিব্ৰুগড়ত হোৱা ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিত্ৰতাৰ বিষয়টো যদিও অমিমাংসিত হ'ল বুলি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কৈছিল তথাপিও মাজনিশালৈ মিত্ৰতা চূড়ান্ত কৰিলে ৷ ৰাইজৰ দলক ১১খন আসন এৰি দিলে কংগ্ৰেছে ৷ ফলত বিৰোধী ঐক্যত চামিল হ'ল ৰাইজৰ দল ৷
নিশা যোৰহাটত বিধায়ক অখিল গগৈক কাষত বহুৱাই সেই ১১ টা সমষ্টিৰ নাম ঘোষণা কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ সমষ্টিকেইটা হ'ল শিৱসাগৰ, মৰিয়নী, দলগাঁও, ধিং, চিচিবৰগাঁও, ডিগবৈ, বোকাখাত, মানাহ, তেজপুৰ, কলিয়াবৰ, মাৰ্ঘেৰিটা ৷ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়," গোৱালপাৰা পূব আৰু গৌৰীপুৰ এই দুটা সমষ্টিত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব ৷"
বৃহস্পতিবাৰে নিশা বিধায়ক অখিল গগৈক কাষত বহুৱাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়," প্ৰথমে অখিল গগৈৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো ৷ ৪-৫ ঘণ্টা বহুৱাই ৰাখিলো ৷ নতুন বৰ অসম নিৰ্মাণৰ বাবে যি উদ্যোগ, কৃষি খণ্ডৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৷ নতুন বৰ অসমতখনত যাতে সকলোৱে সম-অধিকাৰ, সম-শিক্ষা পায় তাৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আগন্তুক সময়ত যি চৰকাৰ হ'ব তাৰ বাবে আমি আগুৱাই আহিছো ৷"
গৌৰৱ গগৈয়ে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰি কয়,"অসমত এতিয়া কাৰো উন্নতি হোৱা নাই ৷ কেৱল এজন মানুহৰে উন্নতি হৈছে ৷ কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ আহিলে সকলোৰে সম-বিকাশ, সম-উন্নয়নৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ৷" গৌৰৱ গগৈৰ কথাত হয়ভৰ দি বিধায়ক অখিল গগৈয়েও হাতত হাত ধৰি সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত মিত্ৰতাৰ কথা চূড়ান্ত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: গৌৰৱ-অখিলৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ পাছতো নোলাল কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতাৰ সমাধান