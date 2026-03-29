প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা: প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত উত্তাল জামুগুৰি

প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত এটা দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ একাংশ কৰ্ম-কৰ্তাক আক্ৰমণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷

চতিয়াত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 29, 2026 at 12:59 PM IST

চতিয়া : শনিবাৰে চতিয়াত সংঘটিত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাক লৈ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলটোত ৷ শনিবাৰে বিয়লি চতিয়াত প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত এটা দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ একাংশ কৰ্ম-কৰ্তাক আক্ৰমণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে হাতত খুকুৰী লৈ পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা চাৰিজন বিজেপি কৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ চতিয়াৰ বিজেপি কৰ্মীৰ ৷

উল্লেখ্য যে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ টুপিয়াত কেইজনমান বিজেপি কৰ্মী ৰৈ থকাৰ সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত অহা এটা বাহিনীয়ে প্ৰথমে বিভিন্ন কথাৰে ধমকি দিয়াৰ লগতে যুৱক কেইজনৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে । প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে জেকেটৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা এখন খুকুৰীৰে প্ৰিন্স শইকীয়াক মূৰ আৰু পিঠিত আক্ৰমণ কৰে । কেৱল সেয়াই নহয়, প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ সৈতে অহা দলটোৱে সেই স্থানত উপস্থিত থকা বিজেপিৰ কৰ্মী কেইজনক খেদি খেদি গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে ।

এই ঘটনাক বিজেপিৰ স্থানীয় সদস্যই গৰিহণা দিয়াৰ লগতে প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকে কয় যে চতিয়া সমষ্টিত প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে গণতন্ত্ৰক ভৰিৰে মোহাৰি পেলাইছে ৷ টিকট বঞ্চিত হৈ তেওঁ হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই এইদৰে আক্ৰমণ চলোৱা বুলিও তেওঁলোকে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে ৷ লগতে তেওঁ বিধায়ক হৈ থকাৰ সময়ত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আতংকত দিন কটাবলগীয়া হোৱা বুলিও কয় বিজেপিৰ নেতাকেইগৰাকীয়ে ৷

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে সমগ্ৰ বিষয়টো নিৰ্বাচন আয়োগৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগতে, আৰক্ষী প্ৰশাসনক কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনায় ৷ তেওঁলোকে কয় যে চতিয়াত ৰাইজে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো কামনা কৰে ৷ কিন্তু প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে গুণ্ডাগিৰি কৰি আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিলে সেয়া সহ্য কৰা নহ’ব বুলিও তেওঁলোকে লগতে সকীয়াই দিয়ে ৷

বিজেপি কৰ্মীৰ ওপৰত হোৱা দলবদ্ধ আক্ৰমণত বিজেপি কৰ্মী প্ৰিঞ্চ শইকীয়া, উৎপল কটকীকে ধৰি আহত চাৰি বিজেপি কৰ্মীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ পিছত জামুগুৰি আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ লগতে আক্ৰমণত জড়িত এগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আটক কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে এই ঘটনাৰ পিছতে সন্ধিয়া সহস্ৰাধিক বিজেপি কৰ্মী-সমৰ্থকে জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ দোষীক শীঘ্ৰে আটক কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ দাবী জনায় ৷

ইফালে শনিবাৰে এই ঘটনাৰ পাছতে প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি এই ঘটনাত তেওঁৰ কোনো দোষ নাই বুলি উল্লেখ কৰে ৷ তাৰ বিপৰীতে বিজেপি কৰ্মীয়েহে তেওঁলোকক আগভেটি আক্ৰমণ কৰা বুলিও অভিযোগ তুলিছিল প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে ৷

