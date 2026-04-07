ETV Bharat / politics

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : মজুৰি, ভূমিপট্টা আৰু উন্নয়নৰ আশাত চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ ৰাইজ

ভূমিপট্টা অন্যতম দাবী হৈ আছে মাজবাট সমষ্টিৰ আদিবাসী ভোটাৰসকলৰ । এইবাৰ চৰকাৰৰ পৰা কি আশা কৰিছে তেওঁলোকে ?

চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰৰ মনৰ বতৰা
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 3:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্গত ৪৭ নং মাজবাট বিধানসভা সমষ্টি । সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি । বিশেষকৈ চাহ বাগিচাকেন্দ্ৰিক জীৱন যাপনৰ বাবে এই সমষ্টিত চাহ জনগোষ্ঠীৰ উপস্থিতি আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যা-আশা বিশেষভাৱে লক্ষ্যণীয় । এক সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰা এই চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।

সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত ওৰাং, মাজবাট, বাহিৰপুখুৰী, বেটেলি, লমাবাৰী আৰু ধনশিৰি আদি চাহ বাগিচাসমূহত বাস কৰা শ্ৰমিকসকলৰ দৈনন্দিন জীৱন-যাত্ৰা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানেৰে পৰিপূৰ্ণ । এই অঞ্চলত বহু পৰিয়ালে দীৰ্ঘদিন ধৰি চাহ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত হৈ জীৱিকা নির্বাহ কৰি আহিছে । ওৰাং চাহ বাগিচাৰ স্থানীয় লোকসকলৰ মতে তেওঁলোকৰ মুখ্য চিন্তা হৈছে মজুৰি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু ভূমিৰ অধিকাৰৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ । বহু শ্ৰমিকেই দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

মাজবাট সমষ্টিৰ ভোটাৰে কি বিচাৰে ?

বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত এগৰাকী চাহ শ্ৰমিকে কয়, "আমাক মাটিৰ পট্টা দিয়া নাই । পইচা দি ঠগিছে । পইচা দিলে কি হ'ব এদিন খায় শেষ । আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ ভৱিষ্যৎ কি হ'ব ? বাগান হাজিৰাও ৩০ টকাহে বঢ়াইছে । সেইকাৰণে এনেকুৱা চৰকাৰ আমাক নালাগে ।"

ইয়াৰ লগতে বাগিচা অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলৰ বাবে মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া অধিক ত্বৰান্বিত হোৱাটো প্ৰয়োজন বুলিও মত প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ লোকে । মহিলা শ্ৰমিকসকলৰ মাজতো জীৱনযাত্ৰাৰ ব্যয় বৃদ্ধি আৰু পৰিয়াল পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে । একাংশই কয় যে সামাজিক সুৰক্ষা আৰু সহযোগিতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ নিয়মীয়াকৈ লাভ কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় । যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত শিক্ষাৰ সুযোগ, নিয়োগ আৰু উন্নত জীৱনৰ আশাই অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছে । তেওঁলোকৰ আশা-তেওঁলোকৰ অঞ্চলত অধিক উন্নয়নমূলক কাম, যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাব ।

চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰৰ মনৰ বতৰা

এগৰাকী শ্ৰমিকে কয়, "আমাৰ দৰমহাটো বঢ়াই হোৱা নাই । যদি বঢ়াই দিলে হয় আমি এইটো চৰকাৰক দিলো হয় ।" অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত এজন ভোটাৰে কয়, "চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বিভিন্ন সময়ত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হোৱা নাই । সেইকাৰণ আদিবাসীসকল ক্ষোভিত হৈছে ।"

মাজবাট সমষ্টিত মুঠ ২১৩ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে । ইয়াত পুৰুষ ভোটাৰ ৯২,৪১৭ জন, মহিলা ভোটাৰ ৯৩,০৯৬ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ১ গৰাকীসহ মুঠ ভোটাৰ আছে ১,৮৫,৫১৪ গৰাকী । এই তথ্যসমূহে সমষ্টিটোৰ গণতান্ত্ৰিক অংশগ্ৰহণৰ এক স্পষ্ট ছবি দাঙি ধৰে । সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিশতো এই অঞ্চল বৈচিত্ৰ্যময় । চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে নিজৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি অনুসৰি বিভিন্ন উৎসৱ-পূজা পালন কৰে, যাৰ ভিতৰত দণ্ড পূজা বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য ।

ইয়াত বিভিন্ন ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ লোক একেলগে বাস কৰি সামাজিক সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিছে । অসমৰ চাহ বাগিচাৰ ২০০ বছৰীয়া ইতিহাস আছে । বৰ্তমান অসমত প্ৰায় ৭৮০ খন চাহ বাগিচা আছে আৰু বছৰি কেইবা লাখ কেজি চাহ পাত উৎপাদন কৰে । অসম চৰকাৰৰ মালিকানাধীন অসম চাহ নিগম আৰু ইয়াৰে অধিকাংশই চিনামৰাকে ধৰি ৪ খনৰ বাদে ৩৫ বছৰৰ বাবে ব্যক্তিগত পক্ষক পট্টা দিয়া হৈছে ।

ৰাজ্য চৰকাৰে লাভ কৰা ৰাজহ মূলতঃ জি এছ টিৰ ৰূপত লাভ কৰি আহিছে । লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে চাহ বাগিচাৰ মাটিৰ পৰাও ৰাজহ পায় । ৰাজ্য চৰকাৰে সেউজীয়া পাত আৰু কৃষি ভূমি আয়কৰ ৰেহাই দিছে । উল্লেখ্য যে ২০২৩ বৰ্ষত (এপ্ৰিলৰ পৰা আগষ্ট) লৈ অসম চিটিচি চাহৰ গড় নিলাম প্ৰতি কেজিত ২২০.৫৯ টকা আনহাতে ২০২২ চনত (এপ্ৰিলৰ পৰা আগষ্টলৈ) প্ৰতি কেজিত ২২৯.৯৭ টকা লাভ কৰে । বৰ্তমান অসমৰ চাহে বিশ্বতে এক উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়াই আহিছে । অসমৰ চাহ বহু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় আৰু বুজন পৰিমাণৰ লাভালাভ হৈছে ।

অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ ইতিহাস দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত । বৰ্তমানো এই উদ্যোগে বহু লোকক জীৱিকা প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু বিশ্বৰ বজাৰত অসমৰ চাহে এক বিশেষ স্থান দখল কৰি আছে । এই সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটত, মাজবাট সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলে নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ আশা-আকাংক্ষা প্ৰতিফলিত হ'ব বুলি স্থানীয় মহলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ
শোণিতপুৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.