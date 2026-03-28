কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰে ল'ব নিৰ্ণায়ক ভূমিকা

তিতাবৰ সমষ্টিত চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা । এইবাৰ আচল নকল বিজেপিৰ কথা ক'লে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীয়ে ।

Titabor Assembly constituency
তিতাবৰ সমষ্টিত চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 3:19 PM IST

যোৰহাট: কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গৰূপে খ্যাত ১০২নং তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তীব্ৰ প্ৰচাৰ অভিযান । এই সমষ্টিটোত এইবাৰ বিজেপিৰ ধীৰাজ গোৱলা, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাণ কুৰ্মী, কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকত বঞ্চিত বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই নিৰ্দলীয় আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ পল্লৱ শইকীয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব আগৱঢ়াইছে ।

এসময়ত এই সমষ্টিটোৰ পৰাই বিজয়ী হৈ মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ আসন শুৱনি কৰা প্ৰয়াত তৰুণ গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ ভেঁটিত শক্তিশালী কৰাৰ পিছত এইবাৰ কংগ্ৰেছে পূৰ্বৰ ধাৰা অক্ষুন্ন ৰাখিব পাৰিবনে তাকে লৈ ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত চলিছে ব্য়াপক চৰ্চা । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পুৱাৰে পৰাই দুপৰ নিশালৈকে ৰাইজৰ কাষলৈ গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে । কংগ্ৰেছৰ অভেদ্য দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিটো পুনৰ নিজৰ দখলত ৰাখিবলৈ নামি পৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকল ।

তিতাবৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীৰ প্ৰচাৰ অভিযান

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীয়ে অসমৰ হিয়া আমঠু জুবিন গাৰ্গ, সুধাকন্ঠ ভূপেন হাজৰিকা, প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । পুৱাৰে পৰা নিশা পৰ্যন্ত তিতাবৰৰ চুকে কোনে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । সৰু সৰু সভা পাতি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভোটাৰ ৰাইজ মন জয় কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লগাৰ লগতে ৰাইজৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লৈছে । প্ৰচাৰৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত খুলিছে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় ।

ইতিমধ্য়ে তিতাবৰত বিজেপি দলৰ মণ্ডল সভাপতিকে ধৰি কেইবাগৰাকীয়ে দল ত্যাগ কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি প্ৰাণ কুৰ্মীয়ে কয়, " বিজপিত এতিয়া এজন আচল আৰু এজন নকল বিজেপি ওলাইছে । সেয়া মই কোৱা কথা নহয়, সেয়া কৈছে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । সেয়েহে নকল আৰু আচলৰ মাজতেই তিতাবৰৰ পৰা কংগ্ৰেছ নিশ্চিতভাবে ওলাই যাব ।"

তিতাবৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীৰ প্ৰচাৰ অভিযান

কোনে কোনে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ?

উল্লেখ্য় যে তিতাবৰ সমষ্টিটোত এইবাৰ তিনিকোণীয়া যুঁজ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । এই সমষ্টিটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ধীৰাজ গোৱলা, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাণ কুৰ্মী, নিৰ্দলীয় হিচাপে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকত বঞ্চিত বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা আৰু আম আদৰ্মি পাৰ্টীৰ পল্লৱ শইকীয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব আগৱঢ়াইছে ।

তিতাবৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীৰ প্ৰচাৰ অভিযান

চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰে ল'ব নিৰ্ণায়ক ভূমিকা :

সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰ ২,০০,৫১৪ গৰাকী । ইয়াৰে ৯৬,৮০১ জন পুৰুষ আৰু ১,০৩৭১৩ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আছে । এই সমষ্টিটোত সৰ্বাধিক ৫৭ হাজাৰতকৈ অধিক চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰ আছে । সেয়েহে সমষ্টিটোত যিকোনো প্ৰাৰ্থীৰ জয়-পৰাজয়ৰ ক্ষেত্ৰত এইসকল ভোটাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।

