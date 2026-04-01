ETV Bharat / politics

এইখন চৰকাৰে ভুৱা আশ্বাসৰ বন্যা বোৱাই আছে : সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনেট

যোৰহাটত সংবাদমেল সম্বোধন কৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সামাজিক মাধ্যমৰ অধ্যক্ষ সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনেটে । মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা ।

Supriya Shrinate addresses a press conference in Jorhat
যোৰহাটত সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনেটে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 11:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: "ইউপিএ চৰকাৰৰ শাসনকালত ৮৮হাজাৰ অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বিতাড়ন কৰা হৈছিল । কিন্তু এনডিএ শাসনকালত ৫৩০০গৰাকী বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতাড়ন কৰা হ'ল" - যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই মন্তব্য নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সামাজিক মাধ্যমৰ অধ্যক্ষ সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনেটে ।

লগতে সামাজিক মাধ্যমৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, "নীতি আয়োগৰ মতে ২৮ খন ৰাজ্য ভিতৰত ২৩নম্বৰ স্থানত আছে অসম । কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত দ্ৰুতভাৱে অসমে বিকাশ লাভ কৰিছিল । কিন্তু এইখন চৰকাৰে ৰাইজক ভুৱা আশ্বাসৰ বন্যা বোৱাই আছে । ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ দিনত অসমত মহিলা নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগাৰ লগতে ধৰ্ষণ, শিশুক যৌন শোষণ আদিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আহিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অসমত উন্নত চিকিৎসাৰ অভাৱ হোৱাৰ লগতে চিকিৎসকৰ সংখ্যা তেনেই সীমিত । আনহাতে শিক্ষা কথা কোৱা এইখন চৰকাৰ দিনত ৮হাজাৰ স্কুল বন্ধ হ'ল ।"

আনহাতে অসমৰ ধাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"জন্ম হোৱা শিশুটিৰ পৰা জেষ্ঠ নাগৰিকলকৈ প্ৰত্যকৰে মুৰত ৫৪হাজাৰকৈ ধাৰ আছে আৰু এইখন চৰকাৰে দুইলাখ কোটি টকা ধাৰ লৈছে । এই ধন ক'ত গৈছে ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ আয় ৬গুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে । কিন্তু সাধাৰণ জনতা আয় সেইদৰে বৃদ্ধি পোৱা নাই । তেওঁৰ পত্নী পৰ্যটন, পৰিবহন আদি কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱ তথা বিনিয়োগ আছে । লক্ষ্যণীয়ভাৱে এখন চৰকাৰ দিনত পান, চুপাৰী আদি ছিণ্ডিকেট চলি থকাৰ লগতে অসমৰ জাতি-জনগোষ্ঠী একতাৰ পৰিৱেশ CAA প্ৰয়োগ কৰি বিনষ্ট কৰিছে ।"

লগতে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ন্যায় অসম চৰকাৰে দিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ তুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনেটে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
যোৰহাট
সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনেট
কংগ্ৰেছ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.