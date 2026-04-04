নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতো জীৱন সংগ্ৰাম : শ্ৰমজীৱী মহিলাৰ নাই ভোটদানৰ প্ৰতি বিশেষ মোহ

নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতো জীৱন সংগ্ৰাম : শ্ৰমজীৱী মহিলাৰ নাই ভোটদানৰ প্ৰতি বিশেষ মোহ
"আমাক কাম কৰি দিয়া এজন ভাল মানুহ লাগে । কোনো সুবিধা পোৱা নাই বাবেই এই বয়সতো বেপাৰ কৰি খাবলগীয়া হৈছে ।" এয়া মনৰ ক্ষোভ ৷
Published : April 4, 2026 at 3:55 PM IST
সোণাপুৰ: নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ পাঁচটা দিন । ৰাজ্যত বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ । আকাশত হেলিকপ্টাৰৰ শব্দ, মাটিত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু নেতাৰ ভাষণ । তাৰ মাজতেই প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ ।
চৌদিশে ৰাজনৈতিক দলৰ জোৰদাৰ প্ৰচাৰ, আকাশ-বতাহ কঁপাই তোলা শ্লোগান আৰু ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ হেতা-ওপৰা; কিন্তু এই ধামখুমীয়াৰ মাজতো গাঁৱৰ এক বৃহৎসংখ্যক মহিলাৰ বাবে জীৱনৰ সংগ্ৰামখন একেই আছে । বিশেষকৈ যিসকল মহিলাই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিছে, তেওঁলোকৰ বাবে গণতন্ত্ৰৰ এই উৎসৱৰ অৰ্থ কি ? তেওঁলোকে কেনে প্ৰাৰ্থী বিচাৰে ? এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত ৭০ উৰ্দ্ধৰ বৃদ্ধা :
পুৱাই ঘৰৰ পৰা কেইমুঠিমান শাক আৰু ঢেঁকীয়া লৈ বজাৰলৈ ওলাই আহে ৭০ বছৰ অতিক্ৰম কৰা এগৰাকী আইতা । বয়সৰ ভৰত কঁকাল হালিছে যদিও জীৱনৰ তাগিদাত তেওঁ আজিও সংগ্ৰামী । নিৰ্বাচনৰ কথা সোধাত আইতাই ক্ষোভেৰে ক’লে, "আমাক কাম কৰি দিয়া এজন ভাল মানুহ লাগে । কোনো সুবিধা পোৱা নাই বাবেই এই বয়সতো বেপাৰ কৰি খাবলগীয়া হৈছে । আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনত অনুদানৰ ঘৰ এটা পাইছিলো, তাৰ পিছত একো পোৱা নাই । এইবাৰ বিচাৰিছিলো যদিও নিদিলে । আনকি বিধৱা পেঞ্চনটোও আজিলৈকে পোৱা নাই।"
প্ৰাৰ্থী ভাল হ’লেহে দিব ভোট :
শাক-পাচলি বিক্ৰী কৰি সংসাৰ চলোৱা আন এগৰাকী পৌঢ় মহিলাই স্পষ্ট কৰি দিলে তেওঁলোকৰ স্থিতি । দলতকৈও তেওঁলোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ল প্ৰাৰ্থীজনৰ ব্যক্তিত্ব আৰু কাম কৰাৰ মানসিকতা । তেওঁ কয়,"যি দলৰে নহওঁক, এমএলএ উঠিব বিচৰা মানুহজন ভাল হ'লেহে ভোট দিম । আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা-ঘাটৰ অৱস্থা ভাল হ'ব লাগিব । আমি দুখীয়া মানুহ, বেপাৰ কৰি খাওঁ । আমাৰ সমস্যাবোৰ যিয়ে সমাধান কৰিব, আমাৰ ভোট তেওঁলৈকে যাব ।"
স্বাৱলম্বনৰ সপোন দেখা চাহ দোকানী আৰু শিপিনী :
কেৱল শাক-পাচলি বিক্ৰেতাই নহয়, গাঁৱৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ দোকানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিলাই-বোৱা কটা কৰা মহিলাসকলো এইবাৰ সচেতন । এখন সৰু চাহৰ দোকান চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিয়া এগৰাকী মহিলাই জনোৱা মতে, তেওঁলোকক লাগে কেৱল আগুৱাই যোৱাৰ বাবে অলপ সহায় । তেওঁ কয়,"ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক সহায় কৰিব পৰা আৰু মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰিব পৰা লোককহে আমি নিৰ্বাচিত কৰিম ।"
একে সুৰ চিলাই আৰু বোৱা কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰা আন এগৰাকী মহিলাৰ । তেওঁৰ মতে, গাঁৱৰ মহিলাৰ সমস্যা বহুত । হাঁহ-কুকুৰা পালন বা এটা চিলাই মেচিন কিনিবলৈও তেওঁলোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত মূলধন নাই । এইদৰে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়,"যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আমাক স্বাৱলম্বনৰ দিশত আগবঢ়াই নিব, তেনে লোককহে আমি ভোট দিবলৈ সাজু । "
নেতাক লৈ বা ৰাজনৈতিক দলক লৈ গাঁৱৰ এই শ্ৰমজীৱী মহিলাসকলৰ বিশেষ মোহ নাই । তেওঁলোকৰ দাবী মাত্ৰ এটাই-যিয়ে তেওঁলোকৰ দুখ বুজিব, যিয়ে তেওঁলোকৰ স্বাৱলম্বনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব, তেৱেঁই পাব তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া ভোট । এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ জোৱাৰে এই মহিলাসকলৰ জীৱনলৈ প্ৰকৃত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিবনে ?
লগতে পঢ়ক:মহিলা ভোটাৰৰ মনৰ বতৰা : দল নহয়, যোগ্য বিশ্বাসী প্ৰাৰ্থীহে বিচাৰে ডিমৰীয়াবাসীয়ে
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬: মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ভোটাৰে কেনে চৰকাৰ বিচাৰে ?