কংগ্ৰেছৰ ‘নতুন বৰ অসম’ত মিঞাৰ তুষ্টিকৰণ : দিলীপ শইকীয়া

কংগ্ৰেছৰ ‘নতুন বৰ অসম’ত মিঞাৰ তুষ্টিকৰণ : দিলীপ শইকীয়া
১৯৮৩ চনত বিজেপিয়ে কিয় নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিছিল ? আই এম ডি টি আইন প্ৰসংগত সৰৱ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ।
Published : March 27, 2026 at 7:30 AM IST
গুৱাহাটী : "অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমৰ ৰাইজৰ লগত সদায় একাত্ম হৈ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।" এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ । নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক প্ৰচাৰৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত সভাপতি শইকীয়াই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এইদৰে মন্তব্য় কৰে ।
- ১৯৮৩ চনত বিজেপিয়ে কিয় নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিছিল ?
ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কয়, "অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমৰ ৰাইজৰ লগত সদায় একাত্ম হৈ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আহিছে । ১৯৮৩ চনৰ অবৈধ নিৰ্বাচনৰ সময়তো অসমৰ ৰাইজৰ আহ্বানক সন্মান জনাই বিজেপি দলে সেই নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিছিল; কিন্তু বাঁওপন্থী দলসমূহ আৰু ছদ্ম ধৰ্মনিৰপেক্ষ শক্তিসমূহে অসম আন্দোলনক বিৰোধিতা কৰি ১৯৮৩ চনৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।"
- এ আই ইউ ডি এফৰ জন্মৰ কথা :
এ আই ইউ ডি এফৰ জন্মৰ কথা উল্লেখ কৰি শইকীয়াই কয়, "আই এম ডি টি আইনখন যে বৈষম্যমূলক আইন আছিল, সেই বিষয়ত ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হুকুম জাৰি কৰি স্পষ্ট কৰি দিছে । কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ ছত্ৰছায়াত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বত এক নতুন ৰাজনৈতিক দল এ আই ইউ ডি এফৰ জন্ম হৈছিল, যিয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত শিপা বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি সফল হৈছিল ।"
- কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু তুষ্টিকৰণ আৰু ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি :
কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু তুষ্টিকৰণ সন্দৰ্ভত সমালোচনা কৰি সভাপতি শইকীয়াই কয়, "১৯৮৫ চনৰ পাছৰ পৰা মাজৰ ১০ বছৰ বাদ দি ২০১৬ চনলৈকে অসমত কংগ্ৰেছৰ শাসন চলিছিল । এই সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ নিৰ্ণায়ক সিদ্ধান্ত নোলোৱাৰ ফলত এন আৰ চি ভালুকৰ সাঙীত পৰিণত হৈছে । সংখ্যালঘু তুষ্টিকৰণ আৰু ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰাৰ লগতে অবৈধ বাংলাদেশীক অসমত থিতাপি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কংগ্ৰেছ দলে প্ৰত্যক্ষভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । আজি অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই সেই সময়ৰ বহু ক’লা অধ্যায়ৰ বিষয়ে অৱগত নহয় ৷ সেয়ে এই বিষয়সমূহ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱা আৰু ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা উপলব্ধি কৰোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
- ‘নতুন বৰ অসম’ক সমালোচনা :
কংগ্ৰেছৰ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী শ্লোগান ‘নতুন বৰ অসম’ সম্পৰ্কে কটাক্ষ কৰি সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত অসমৰ চৰকাৰী ভূমি বিভিন্ন অবৈধ পন্থাৰে মিঞাৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ হৈছিল । ২০১৬ চনৰ শেষৰ ভাগত বটদ্ৰৱাত আৰম্ভ কৰা উচ্ছেদ অভিযানৰ পাছত বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানক কেন্দ্ৰ কৰি সেই অঞ্চলত এখন উন্নতমানৰ প্ৰকল্প ২১৭ কোটি ব্যয় সাপেক্ষে ‘শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ’ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজলৈ উৎসৰ্গা কৰিলে । যোৱা ৫ বছৰত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে প্ৰায় ১ লাখ ৫০ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি অবৈধ মিঞাৰ কবলৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি বেদখলমুক্ত কৰে ।"
"অসম কংগ্ৰেছে ‘নতুন বৰ অসম’ৰ নামত অসমত মিঞা তুষ্টিকৰণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ প্ৰভুত্ব ধবংস কৰাৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ এই নীতিৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আগন্তুক দিনত গঠন হ’বলগীয়া চৰকাৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ জাতি সত্বা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ অবিৰত প্ৰয়াস চলাই যাব ।" এইদৰে কয় সভাপতি শইকীয়াই ।
